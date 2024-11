“Cuando el teléfono suena” nos presenta un matrimonio arreglado entre un político en ascenso y su esposa muda, quienes jamás tuvieron una convivencia sana durante los tres años que llevan casados; sin embargo, un secuestro cambiará sus vidas por completo. Debido a que este drama coreano, que aterrizó en Netflix el 22 de noviembre de 2024, se ha posicionado como uno de los favoritos de la audiencia, te contamos quién es Chae Soo-bin, la actriz que interpreta a la protagonista.

En la trama, ella es hija del propietario del Chung Daily News, que pese a haber quedado muda cuando era una niña tras sufrir un accidente, logró desarrollarse profesionalmente como una intérprete de lenguaje de señas altamente calificada, por lo que trabaja en tribunales y estaciones de radiodifusión. La joven tuvo que contraer nupcias con un hombre al que no ama porque un acuerdo entre los padres de ambos así lo disponía.

El momento en el que Hong Hee-joo ve a un extraño que se para frente al carro que está manejando en "Cuando el teléfono suena" (Foto: Munhwa Broadcasting Company)

1. DATOS PERSONALES DE CHAE SOO-BIN

Nombre completo: Chae Soo-bin

Chae Soo-bin Lugar de nacimiento: Anyang, Gyeonggi, Corea del Sur

Anyang, Gyeonggi, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 10 de julio

10 de julio Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 30 años

30 años Instagram: @soobinms

2. ¿QUIÉN ES CHAE SOO-BIN?

Chae Soo-bin es una actriz surcoreana que se hizo conocida por “Love in the Moonlight”, “The Rebel” y “Strongest Deliveryman”.

Aquí con un flor y lentes sobre el cabello para tomarse un selfie (Foto: Chae Soo-bin / Instagram)

3. UN DIRECTOR DE CASTING LA DESCUBRIÓ EN LAS CALLES

Fue descubierta por un director de casting en las calles, quien posó sus ojos sobre ella al identificar las cualidades que podía tener en los estudios de grabación; y vaya que no se equivocó.

4. DEBUT ACTORAL

Después de ser descubierta por el director de casting, Soo-bin debutó con la película “My Dictator” (2014).

Tomándose una fotografía con el cabello suelto (Foto: Chae Soo-bin / Instagram)

5. CARRERA ACTORAL

Debido a que su actuación convenció fue llamada a otras producciones como “House of Bluebird”, “Cheer Up!”, “Love in the Moonlight”, “Rebel: Thief Who Stole the People”, “I’m Not a Robot”, “A Piece of Your Mind”, “Rookie Cops”, “La vida fabulosa”, por citar algunos títulos.

6. PREMIOS QUE HA GANADO

Chae Soo-bin ganó algunos premios. En 2015, fue galardonada en la categoría Mejor actriz revelación de los APAN Star Awards por “House of Bluebird”; ese mismo año también en la misma categoría fue premiada en KBS Drama Awards por esa misma serie y “Cheer Up!”.

Regalándonos una sonrisa antes de comer (Foto: Chae Soo-bin / Instagram)

7. IMAGEN DE MARCAS

La actriz es imagen de varias marcas reconocidas en su país, por lo que posa para fotos y videos, tal como publica en sus redes sociales.

8. FUE EL ROSTRO EN VARIOS VIDEOCLIPS

También ha colaborado con algunos artistas para sus videoclips oficiales, así tenemos: “Girlfriend” de Bobby Kim y Jung Yup, “You Are, You Are, You Are” de Wax, “Moving On” y “Coffee”, ambas de Cho Kyu-hyun.