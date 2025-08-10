Aunque la segunda temporada del live-action de “One Piece” se estrena en algún momento del 2026, Netflix ya ha compartido el primer avance oficial. Asimismo, ha revelado la lista de los nuevos miembros del elenco de la exitosa serie basada en el legendario manga de Eiichiro Oda. Uno de los nombres que ha llamado la atención es el de Charithra Chandran, quien se encargará de interpretar a Nefertari Vivi en los nuevos episodios.

Entonces, ¿qué se sabe sobre esta actriz que dará vida a un personaje importante en la nueva etapa del viaje del joven y audaz Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) para convertirse en Rey de los Piratas y encontrar el misterioso tesoro del infame pirata Gold Roger (Michael Dorman) junto a su tripulación de los Sombreros de Paja?

1. ¿Quién es Charithra Chandran?

Charithra Surya Chandran es una actriz británica que nació el 17 de enero de 1997 en Perth, Escocia. Antes de unirse al elenco de la segunda temporada de “One Piece”, participó en la serie de suspenso y espías de Amazon Prime Video, “Alex Rider” (2021) y en la segunda temporada de “Bridgerton” (2002).

Charithra Chandran, la actriz que hace de Nefertari Vivi en el live-action de “One Piece”, nació en Perth, Escocia (Foto: Charithra Chandran/ Instagram)

2. Datos personales de Charithra Chandran

Nombre: Charithra Surya Chandran

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1997

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Perth, Escocia, Reino Unido

Educación: Universidad de Oxford

Instagram: charithra17

3. ¿Dónde estudió Charithra Chandran?

Charithra Chandran asistió a la escuela en Liverpool, Inglaterra. Luego, estudió en la Escuela Preparatoria Moreton Hall en Suffolk, y completó el bachillerato en Oxford High School.

Más tarde, se graduó con una Licenciatura en Filosofía, Política y Economía por el New College de la Universidad de Oxford en 2019.

4. Los inicios de Charithra Chandran

Durante su tiempo en la universidad, Charithra Chandran participó en varias producciones, además se unió al National Youth Theatre. En 2021, se convirtió en parte del elenco principal de la segunda temporada de la serie “Alex Rider”, donde dio vida a Sabina Pleasance.

5. El salto a la fama de Charithra Chandran

Aunque ha participado en varias producciones, sin duda, el papel más conocido internacionalmente de Charithra Chandran es el de Edwina Sharma en la segunda temporada de “Bridgerton”, donde compartió roles con Jonathan Bailey y Simone Ashley.

Charithra Chandran interpretó a Edwina Sharma en la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix) / LIAM DANIEL/NETFLIX

6. Charithra Chandran en la temporada 2 de “One Piece”

En la temporada 2 de “One Piece”, Charithra Chandran asume el rol de Nefertari Vivi, del Reino de Arabasta. El personaje también conocido como Miss Wednesday se convertirá en una querida aliada de los piratas del Sombrero de Paja.

Aunque ha sido confirmada para la segunda temporada, es posible que el Nefertari Vivi tenga un rol más relevante en la tercera entrega de la popular serie.

Asís luce Nefertari Vivi en el anime "One Piece". Charithra Chandran asume este rol en el live-action (Foto: Toei Animation)

7. Filmografía de Charithra Chandran

Películas de Charithra Chandran

Eternos (2021)

Los talentos (2022)

Clase S (2022)

Cómo salir con Billy Walsh (2024)

Maya: El nacimiento de un superhéroe (2024)

Lucha o huida (2025)

Series de Charithra Chandran

Alex Rider (2021)

Bridgerton (2022)

Star Wars: Visiones (2023)

Dune: Profecía (2024)

Una pieza (2025)

Charla de almohada

Canción del Dios Sol

Arzú

8. Fotos de Charithra Chandran en Instagram

Charithra Chandran, la actriz que hace de Nefertari Vivi en el live-action de “One Piece”, celebrando su cumpleaños (Foto: Charithra Chandran/ Instagram)

Charithra Chandran, la actriz que hace de Nefertari Vivi en el live-action de “One Piece”, luciendo un atuendo de Dior (Foto: Charithra Chandran/ Instagram)

Charithra Chandran, la actriz que da vida a Nefertari Vivi en el live-action de “One Piece”, en una boda junto a sus hermanos(Foto: Charithra Chandran/ Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí