“Monster: The Ed Gein Story”, la nueva temporada de la serie antología de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se centra en la historia de Edward Theodore Gein, también conocido como el Carnicero de Plainfield y el Ghoul de Plainfield. Este asesino serial y ladrón de cadáveres cometió perversos crímenes en los años 50 en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin. En 1957, la policía descubrió que la granja en ruina en la que vivía era una espantosa casa de horrores.
El encargado de interpretar al asesino, que debido a sus perturbadores crímenes inspiró películas clásicas de terror, influyó en este género y se convirtió en el modelo del terror moderno, es Charlie Hunnam. A continuación, te comparto todo lo que deberías saber sobre el actor y guionista.
1. ¿Quién es Charlie Hunnam?
Charles Matthew Hunnam es un actor y guionista de cine y televisión británico que saltó a la fama a nivel internacional por su rol protagónico de Jax Teller en la serie “Sons of Anarchy”. Además, destacó por papeles en “Pacific Rim” (2013), “Papillon” (2017) y “King Arthur: Legend of the Sword” (2017).
2. Datos personales de Charlie Hunnam
- Nombre de nacimiento: Charles Matthew Hunnam
- Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1980
- Edad: 45 años
- Lugar de nacimiento: Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido
- Nacionalidad: Británica
- Padres: William Hunnam y Jane Bell
- Cónyuge: Katharine Towne (1998-2002)
- Parejas: Morgana McNelis (2007-act.), Rashida Jones (2006), Georgina Townsley (2005), Stella Parker (2003), Sophie Dahl (2002)
- Educación: Cumbria Institute of the Arts, Heaton Manor School, Queen Elizabeth Grammar School Penrith, Jesmond Park Academy, University of Cumbria
- Ocupación: Actor y guionista
3. ¿Dónde estudió Charlie Hunnam?
Debido a que peleaba con sus compañeros de clase, Charlie Hunnam fue expulsado del instituto Queen Elizabeth Grammar School de Penrith. Estudió y realizó los exámenes desde su casa. Más tarde, asistió al Instituto De Arte de Carlisle en Cumbria para estudiar Artes Escénicas.
4. Los inicios de su carrera
La jefa de producción de una serie de televisión británica infantil “Byker Grove” (1989-2006) descubrió a Charlie Hunnam mientras compraba en un gran almacén, y poco después debutó en la pantalla chica británica a los 16 años. En 1999, interpretó a Nathan Maloney en la serie dramática “Queer as Folk”. Luego se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actor.
5. También fue modelo
A los 16 años, Charlie Hunnam modeló para la marca de helados Wall’s. En 2005, fue la cara de la campaña publicitaria de Emporio Armani y protagonizó el spot publicitario de la fragancia Reveal de Calvin Klein junto con la modelo Doutzen Kroes. Ese mismo año, ocupó el número 9 en el top 100 de los hombres más atractivos según la revista Elle.
6. Las parejas de Charlie Hunnam
A los 8 años, Charlie Hunnam conoció y se casó con la actriz Katharine Towne, hija del guionista Robert Towne. Se divorciaron en 2002. También salió con la actriz Rashida Jones, con la productora de cine Georgina Townsly, con la actriz Stella Parker y con la modelo inglesa Sophie Dahl.
Actualmente, tiene una relación con Morgana McNelis, la directora creativa de la marca de joyería Maison de Morgana. La pareja mantuvo su relación en privado durante casi una década.
7. Rechazó protagonizar “Cincuenta sombras de Grey”
Charlie Hunnam rechazó interpretar a Christian Grey en la saga “Cincuenta sombras de Grey”, protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson. Pero no se arrepiente “en absoluto”, admitió a Variety.
8. Charlie Hunnam en “Monster: The Ed Gein Story”
Charlie Hunnam tiene el rol protagónico en “Monster: The Ed Gein Story”. “Quería acercarme lo más posible a Ed, hacerle justicia y que esta película se sintiera auténtica”, explicó Hunnam a Tudum sobre su interpretación de Ed Gein. “Esta será una exploración verdaderamente humana, tierna, inquebrantable y sin tapujos de quién era Ed y qué hizo. Pero centrada en quién era, en lugar de en lo que hizo”.
9. Filmografía de Charlie Hunnam
Películas
- 1999 - Whatever Happened to Harold Smith?
- 2002 - Nicholas Nickleby
- 2002 - Abandon
- 2003 - Cold Mountain
- 2005 - Green Street Hooligans
- 2006 - Children of Men
- 2011 - The Ledge
- 2012 - 3,2,1... Frankie Go Boom
- 2012 - Deadfall
- 2013 - Pacific Rim
- 2015 - Crimson Peak
- 2017 - King Arthur: Legend of the Sword
- 2017 - The Lost City of Z
- 2017 - Papillon
- 2018 - A Million Little Pieces
- 2019 - Triple Frontier
- 2019 - Jungleland
- 2019 - History of the Kelly Gang
- 2020 - The Gentlemen
- 2021 - Last Looks
- 2023 - Rebel Moon-Part One: A Child of Fire
- 2024 - Rebel Moon – Part Two: The Scargiver
Series
- 1998 - Byker Grove
- 1999 - My Wonderful Life
- 1999-2000 - Queer as Folk
- 1999 - Microsoap
- 2000 - Young Americans
- 2001-2002 - Undeclared
- 2008-2014 - Sons of Anarchy
- 2019 - Shantaram
- Criminal
- Monster
10. Fotos de Charlie Hunnam
