“Monster: The Ed Gein Story”, la nueva temporada de la serie antología de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se centra en la historia de Edward Theodore Gein, también conocido como el Carnicero de Plainfield y el Ghoul de Plainfield. Este asesino serial y ladrón de cadáveres cometió perversos crímenes en los años 50 en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin. En 1957, la policía descubrió que la granja en ruina en la que vivía era una espantosa casa de horrores.

El encargado de interpretar al asesino, que debido a sus perturbadores crímenes inspiró películas clásicas de terror, influyó en este género y se convirtió en el modelo del terror moderno, es Charlie Hunnam. A continuación, te comparto todo lo que deberías saber sobre el actor y guionista.

1. ¿Quién es Charlie Hunnam?

Charles Matthew Hunnam es un actor y guionista de cine y televisión británico que saltó a la fama a nivel internacional por su rol protagónico de Jax Teller en la serie “Sons of Anarchy”. Además, destacó por papeles en “Pacific Rim” (2013), “Papillon” (2017) y “King Arthur: Legend of the Sword” (2017).

2. Datos personales de Charlie Hunnam

Nombre de nacimiento: Charles Matthew Hunnam

Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1980

Edad: 45 años

Lugar de nacimiento: Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido

Nacionalidad: Británica

Padres: William Hunnam y Jane Bell

Cónyuge: Katharine Towne (1998-2002)

Parejas: Morgana McNelis (2007-act.), Rashida Jones (2006), Georgina Townsley (2005), Stella Parker (2003), Sophie Dahl (2002)

Educación: Cumbria Institute of the Arts, Heaton Manor School, Queen Elizabeth Grammar School Penrith, Jesmond Park Academy, University of Cumbria

Ocupación: Actor y guionista

Charlie Hunnam es un actor y guionista de cine y televisión británico que protagoniza la temporada 3 de "Monsters" (Foto: Michael Tran/ AFP)

3. ¿Dónde estudió Charlie Hunnam?

Debido a que peleaba con sus compañeros de clase, Charlie Hunnam fue expulsado del instituto Queen Elizabeth Grammar School de Penrith. Estudió y realizó los exámenes desde su casa. Más tarde, asistió al Instituto De Arte de Carlisle en Cumbria para estudiar Artes Escénicas.

4. Los inicios de su carrera

La jefa de producción de una serie de televisión británica infantil “Byker Grove” (1989-2006) descubrió a Charlie Hunnam mientras compraba en un gran almacén, y poco después debutó en la pantalla chica británica a los 16 años. En 1999, interpretó a Nathan Maloney en la serie dramática “Queer as Folk”. Luego se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actor.

Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garret Hedlund y Pedro Pascal en una escena de la película de acción "Triple frontera" (Foto: Netflix)

5. También fue modelo

A los 16 años, Charlie Hunnam modeló para la marca de helados Wall’s. En 2005, fue la cara de la campaña publicitaria de Emporio Armani y protagonizó el spot publicitario de la fragancia Reveal de Calvin Klein junto con la modelo Doutzen Kroes. Ese mismo año, ocupó el número 9 en el top 100 de los hombres más atractivos según la revista Elle.

6. Las parejas de Charlie Hunnam

A los 8 años, Charlie Hunnam conoció y se casó con la actriz Katharine Towne, hija del guionista Robert Towne. Se divorciaron en 2002. También salió con la actriz Rashida Jones, con la productora de cine Georgina Townsly, con la actriz Stella Parker y con la modelo inglesa Sophie Dahl.

Actualmente, tiene una relación con Morgana McNelis, la directora creativa de la marca de joyería Maison de Morgana. La pareja mantuvo su relación en privado durante casi una década.

7. Rechazó protagonizar “Cincuenta sombras de Grey”

Charlie Hunnam rechazó interpretar a Christian Grey en la saga “Cincuenta sombras de Grey”, protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson. Pero no se arrepiente “en absoluto”, admitió a Variety.

8. Charlie Hunnam en “Monster: The Ed Gein Story”

Charlie Hunnam tiene el rol protagónico en “Monster: The Ed Gein Story”. “Quería acercarme lo más posible a Ed, hacerle justicia y que esta película se sintiera auténtica”, explicó Hunnam a Tudum sobre su interpretación de Ed Gein. “Esta será una exploración verdaderamente humana, tierna, inquebrantable y sin tapujos de quién era Ed y qué hizo. Pero centrada en quién era, en lugar de en lo que hizo”.

En "Monster: The Ed Gein Story", el reconocido actor británico Charlie Hunnam interpreta a Edward Theodore Gein, el infame asesino serial y profanador de tumbas conocido como "El Carnicero de Plainfield" (Foto: Netflix)

9. Filmografía de Charlie Hunnam

Películas

1999 - Whatever Happened to Harold Smith?

2002 - Nicholas Nickleby

2002 - Abandon

2003 - Cold Mountain

2005 - Green Street Hooligans

2006 - Children of Men

2011 - The Ledge

2012 - 3,2,1... Frankie Go Boom

2012 - Deadfall

2013 - Pacific Rim

2015 - Crimson Peak

2017 - King Arthur: Legend of the Sword

2017 - The Lost City of Z

2017 - Papillon

2018 - A Million Little Pieces

2019 - Triple Frontier

2019 - Jungleland

2019 - History of the Kelly Gang

2020 - The Gentlemen

2021 - Last Looks

2023 - Rebel Moon-Part One: A Child of Fire

2024 - Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Series

1998 - Byker Grove

1999 - My Wonderful Life

1999-2000 - Queer as Folk

1999 - Microsoap

2000 - Young Americans

2001-2002 - Undeclared

2008-2014 - Sons of Anarchy

2019 - Shantaram

10. Fotos de Charlie Hunnam

El actor inglés Charlie Hunnam en el estreno en Los Ángeles de "Love, Antosha", de Lurker Productions, en ArcLight Cinemas Hollywood, el 30 de julio de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

La actriz franco-argelina Sofia Boutella y el actor británico Charlie Hunnam en el estreno mundial de "Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 13 de diciembre de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

El actor británico Charlie Hunnam en la Gala del Met 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

