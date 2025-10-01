El actor inglés Charlie Hunnam asume el reto de interpretar a un asesino serial en "Monster: The Ed Gein Story" de Ryan Murphy e Ian Brennan (Foto: Ben Stansall / AFP)
El actor inglés Charlie Hunnam asume el reto de interpretar a un asesino serial en "Monster: The Ed Gein Story" de Ryan Murphy e Ian Brennan (Foto: Ben Stansall / AFP)
/ BEN STANSALL
Nelly Osco
Nelly Osco

”, la nueva temporada de la serie antología de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se centra en la historia de , también conocido como el Carnicero de Plainfield y el Ghoul de Plainfield. Este asesino serial y ladrón de cadáveres cometió perversos crímenes en los años 50 en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin. En 1957, la policía descubrió que la granja en ruina en la que vivía era una espantosa casa de horrores.

El encargado de interpretar al asesino, que debido a sus perturbadores crímenes inspiró películas clásicas de terror, influyó en este género y se convirtió en el modelo del terror moderno, es . A continuación, te comparto todo lo que deberías saber sobre el actor y guionista.

1. ¿Quién es Charlie Hunnam?

Charles Matthew Hunnam es un actor y guionista de cine y televisión británico que saltó a la fama a nivel internacional por su rol protagónico de Jax Teller en la serie “Sons of Anarchy”. Además, destacó por papeles en “Pacific Rim” (2013), “Papillon” (2017) y “King Arthur: Legend of the Sword” (2017).

2. Datos personales de Charlie Hunnam

  • Nombre de nacimiento: Charles Matthew Hunnam
  • Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1980
  • Edad: 45 años
  • Lugar de nacimiento: Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido
  • Nacionalidad: Británica
  • Padres: William Hunnam y Jane Bell
  • Cónyuge: Katharine Towne (1998-2002)
  • Parejas: Morgana McNelis (2007-act.), Rashida Jones (2006), Georgina Townsley (2005), Stella Parker (2003), Sophie Dahl (2002)
  • Educación: Cumbria Institute of the Arts, Heaton Manor School, Queen Elizabeth Grammar School Penrith, Jesmond Park Academy, University of Cumbria
  • Ocupación: Actor y guionista
Charlie Hunnam es un actor y guionista de cine y televisión británico que protagoniza la temporada 3 de "Monsters" (Foto: Michael Tran/ AFP)
Charlie Hunnam es un actor y guionista de cine y televisión británico que protagoniza la temporada 3 de "Monsters" (Foto: Michael Tran/ AFP)

3. ¿Dónde estudió Charlie Hunnam?

Debido a que peleaba con sus compañeros de clase, Charlie Hunnam fue expulsado del instituto Queen Elizabeth Grammar School de Penrith. Estudió y realizó los exámenes desde su casa. Más tarde, asistió al Instituto De Arte de Carlisle en Cumbria para estudiar Artes Escénicas.

4. Los inicios de su carrera

La jefa de producción de una serie de televisión británica infantil “Byker Grove” (1989-2006) descubrió a Charlie Hunnam mientras compraba en un gran almacén, y poco después debutó en la pantalla chica británica a los 16 años. En 1999, interpretó a Nathan Maloney en la serie dramática “Queer as Folk”. Luego se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actor.

Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garret Hedlund y Pedro Pascal en una escena de la película de acción "Triple frontera" (Foto: Netflix)
Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garret Hedlund y Pedro Pascal en una escena de la película de acción "Triple frontera" (Foto: Netflix)

5. También fue modelo

A los 16 años, Charlie Hunnam modeló para la marca de helados Wall’s. En 2005, fue la cara de la campaña publicitaria de Emporio Armani y protagonizó el spot publicitario de la fragancia Reveal de Calvin Klein junto con la modelo Doutzen Kroes. Ese mismo año, ocupó el número 9 en el top 100 de los hombres más atractivos según la revista Elle.

6. Las parejas de Charlie Hunnam

A los 8 años, Charlie Hunnam conoció y se casó con la actriz Katharine Towne, hija del guionista Robert Towne. Se divorciaron en 2002. También salió con la actriz Rashida Jones, con la productora de cine Georgina Townsly, con la actriz Stella Parker y con la modelo inglesa Sophie Dahl.

Actualmente, tiene una relación con Morgana McNelis, la directora creativa de la marca de joyería Maison de Morgana. La pareja mantuvo su relación en privado durante casi una década.

7. Rechazó protagonizar “Cincuenta sombras de Grey”

Charlie Hunnam rechazó interpretar a Christian Grey en la saga “Cincuenta sombras de Grey”, protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson. Pero no se arrepiente “en absoluto”, .

8. Charlie Hunnam en “Monster: The Ed Gein Story”

Charlie Hunnam tiene el rol protagónico en “”. “Quería acercarme lo más posible a Ed, hacerle justicia y que esta película se sintiera auténtica”, . “Esta será una exploración verdaderamente humana, tierna, inquebrantable y sin tapujos de quién era Ed y qué hizo. Pero centrada en quién era, en lugar de en lo que hizo”.

En "Monster: The Ed Gein Story", el reconocido actor británico Charlie Hunnam interpreta a Edward Theodore Gein, el infame asesino serial y profanador de tumbas conocido como "El Carnicero de Plainfield" (Foto: Netflix)
En "Monster: The Ed Gein Story", el reconocido actor británico Charlie Hunnam interpreta a Edward Theodore Gein, el infame asesino serial y profanador de tumbas conocido como "El Carnicero de Plainfield" (Foto: Netflix)

9. Filmografía de Charlie Hunnam

Películas

  • 1999 - Whatever Happened to Harold Smith?
  • 2002 - Nicholas Nickleby
  • 2002 - Abandon
  • 2003 - Cold Mountain
  • 2005 - Green Street Hooligans
  • 2006 - Children of Men
  • 2011 - The Ledge
  • 2012 - 3,2,1... Frankie Go Boom
  • 2012 - Deadfall
  • 2013 - Pacific Rim
  • 2015 - Crimson Peak
  • 2017 - King Arthur: Legend of the Sword
  • 2017 - The Lost City of Z
  • 2017 - Papillon
  • 2018 - A Million Little Pieces
  • 2019 - Triple Frontier
  • 2019 - Jungleland
  • 2019 - History of the Kelly Gang
  • 2020 - The Gentlemen
  • 2021 - Last Looks
  • 2023 - Rebel Moon-Part One: A Child of Fire
  • 2024 - Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Series

  • 1998 - Byker Grove
  • 1999 - My Wonderful Life
  • 1999-2000 - Queer as Folk
  • 1999 - Microsoap
  • 2000 - Young Americans
  • 2001-2002 - Undeclared
  • 2008-2014 - Sons of Anarchy
  • 2019 - Shantaram
  • Criminal
  • Monster

10. Fotos de Charlie Hunnam

El actor inglés Charlie Hunnam en el estreno en Los Ángeles de "Love, Antosha", de Lurker Productions, en ArcLight Cinemas Hollywood, el 30 de julio de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)
El actor inglés Charlie Hunnam en el estreno en Los Ángeles de "Love, Antosha", de Lurker Productions, en ArcLight Cinemas Hollywood, el 30 de julio de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)
/ VALERIE MACON
La actriz franco-argelina Sofia Boutella y el actor británico Charlie Hunnam en el estreno mundial de "Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 13 de diciembre de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)
La actriz franco-argelina Sofia Boutella y el actor británico Charlie Hunnam en el estreno mundial de "Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 13 de diciembre de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)
/ MICHAEL TRAN

El actor británico Charlie Hunnam en la Gala del Met 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York (Foto: Angela WEISS / AFP)
El actor británico Charlie Hunnam en la Gala del Met 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York (Foto: Angela WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS

