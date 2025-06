En “28 Years Later” hay un personaje que llama bastante la atención desde que aparece en pantalla: se llama Samson, es un zombi Alpha brutalmente imponente y está interpretado por Chi Lewis-Parry. Al entrar en escena, te das cuenta de que este tipo no es un extra cualquiera: tiene una presencia. Y no solo por sus músculos o la escena (ya mítica) en la que aparece completamente desnudo con una prótesis bastante comentada.

Lo más curioso es que, en una película cargada de acción, tensión y ese caos postapocalíptico tan propio del universo de “28 días después”, este personaje terminó siendo uno de los más comentados en redes. Sí, incluso más que Spike, el chico protagonista interpretado por Alfie Williams, o el enigmático Dr. Kelson, a quien da vida Ralph Fiennes. Es que Samson no es un zombi común: es un infectado Alfa, con una mutación del virus de la Rabia que lo vuelve más fuerte, más rápido y más perturbador.

Detrás de esa bestia salvaje hay un tipo con una historia realmente interesante. Chi Lewis-Parry no es solo un actor nuevo en el radar: es exluchador de MMA, mide más de 2 metros y viene empujando fuerte en el cine desde hace algunos años. De hecho, ya tuvo un papel en “Gladiator II” y va camino a convertirse en uno de esos nombres que te cruzás cada vez más seguido en los créditos de películas grandes.

Y como sé que después de ver “28 Years Later” seguro te preguntaste: “¿Quién es este tipo?”, acá te dejo todo lo que tienes que saber sobre él, desmenuzado en secciones para que no se te escape nada.

1. ¿QUIÉN ES CHI LEWIS-PARRY?

Chi Lewis-Parry es un actor británico de 41 años, nacido el 28 de marzo de 1984. Mide 6 pies 8 pulgadas (2,03 metros) y antes de dedicarse al cine, fue luchador profesional de MMA, con un récord respetable de 9 victorias. En el mundo del deporte se le conocía como “Chopper”, y su físico impresionante ahora le ha abierto las puertas de Hollywood.

2. DATOS PERSONALES DE CHI LEWIS-PARRY

Nombre: Chi Lewis-Parry

Apodo: Chopper

Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1983

Edad: 41 años

Altura: 2.06 metros

Ocupación actor y exluchador de MMA

Chi Lewis-Parry tiene 41 años de edad y fue luchador de artes marciales mixtas (Foto: Chi Lewis-Parry / Instagram)

3. LOS PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA

Desde chico, Chi supo que quería dedIcarse al entretenimiento. De hecho, según él mismo contó en una entrevista con “Variety”, la semilla de su sueño como actor nació cuando vio el póster de “Big Trouble in Little China” en 1986. Pero no fue hasta después de retirarse de las artes marciales, durante la pandemia, que decidió apostar todo por la actuación.

4. SU PASADO COMO LUCHADOR PROFESIONAL

Entre 2012 y 2020, Chi se dedicó a pelear en MMA profesional, participando en circuitos internacionales. En ese tiempo, su presencia imponente y su carisma ya destacaban. Pero cuando la pandemia detuvo todo, él decidió que era hora de dejar la jaula para meterse en los sets de cine. La transición fue arriesgada, pero valió la pena.

5. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Su primer papel llegó en 2022, en la serie “Pistol”, donde interpretó al guardaespaldas de los Sex Pistols en su gira por Estados Unidos. A partir de ahí, tuvo apariciones menores en series como “Pennyworth” y “Slow Horses”. Pero lo grande vendría un par de años después.

6. DE “GLADIATOR II” A “28 YEARS LATER”

En 2024, Chi dio un salto enorme al interpretar a Phoebus en “Gladiator II”, dirigida por Ridley Scott, donde compartió pantalla con Paul Mescal. Aunque su escena fue parcialmente cortada, su muerte a manos de un rinoceronte en el coliseo quedó en la película. Justo después, llegó su gran explosión con “28 Years Later”, dirigida por Danny Boyle y producida por Sony Pictures.

7. ¿QUIÉN ES SAMSON, SU PERSONAJE EN “28 YEARS LATER”?

Samson es un “Alpha”, una nueva categoría de infectado con una versión mutada del virus de la rabia. No solo es físicamente superior: también conserva cierto nivel de conciencia, lo que lo vuelve todavía más aterrador. Su presencia en la película fue tan potente que muchos ya lo consideran el nuevo icono de la saga.

Chi Lewis-Parry como el Alpha Samson en la película "28 Years Later" (Foto: Columbia Pictures)

8. LA ESCENA DESNUDA Y LOS PROSTÉTICOS

Una de las escenas más virales es cuando Samson aparece completamente desnudo. Pero ojo: Lewis-Parry aclaró que se usaron prótesis, porque su compañero de escena, Alfie Williams, tenía solo 13 años. Lo explicó con humor: “No iba a andar por ahí abrazando gente si estuviera completamente al desnudo”, dijo en entrevista con Variety. Igual, el impacto de la escena fue tremendo en redes sociales.

9. ¿QUÉ VIENE PARA CHI DESPUÉS DE “28 YEARS LATER”?

Chi ya está confirmado para volver como Samson en la secuela titulada “28 Years Later: The Bone Temple”, dirigida por Nia DaCosta (“Candyman”). La película ya fue rodada y se estrenará en 2026. Además, tiene otro papel en camino: será uno de los corredores en “The Running Man”, junto a Glen Powell.

10. SU FILOSOFÍA DE VIDA Y CARRERA

Lo más interesante de Chi es que no se toma todo esto como fama vacía. Para él, actuar es una forma de expresión artística y emocional. Suele hablar con franqueza sobre lo difícil que es cambiar de carrera a los 40, y lo importante que es confiar en uno mismo incluso cuando nadie más lo hace. Su historia es de esas que inspiran.

11. UN FUTURO QUE PROMETE

Entre el éxito de “28 Years Later”, su rol en “Gladiator II” y lo que se viene con “Bone Temple” y “The Running Man”, todo indica que Chi Lewis-Parry va a seguir apareciendo en los carteles de las películas que importan. Y con ese porte, esa energía y esa autenticidad, se está ganando su lugar como el nuevo gigante de Hollywood.

12. FOTOS DE INSTAGRAM DE CHI LEWIS-PARRY

Chi Lewis-Parry presume su trabajada musculatura en redes sociales (Foto: Chi Lewis-Parry / Instagram)