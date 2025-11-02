La segunda temporada de “Respira” aterrizó en Netflix el 31 de octubre de 2025 y con ella vimos la aparición de nuevos rostros en la trama que nos deslumbraron. Uno de ellos es el de Claudia Traisac, quien dio vida a Lucía, un personaje que apareció en los últimos capítulos de la serie, pero que dejó una huella imborrable. Por esta razón, te cuento quién es esta actriz.

“Tengo la suerte de haber participado en los últimos capítulos y haber descubierto el equipazo, el trabajo y el cariño que hay en este proyecto (…). Me he enfrentado a mi hipocondría, mi miedo a las montañas rusas y más, y en solo dos capítulos bien agarradita a @manurios, @diegobetancor, @abrilzamora11 y todo el equipo”, escribió el día del lanzamiento de esta producción.

Algunas tomas de la actriz durante su participación en "Respira" (Foto: Claudia Traisac / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE CLAUDA TRAISAC

Nombre completo: Claudia Hernández Blas

Claudia Hernández Blas Más conocida como: Claudia Traisac

Claudia Traisac Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 14 de diciembre

14 de diciembre Año de nacimiento: 1992

1992 Instagram: @clau.traisac

Sin lugar a duda, su belleza resalta en las imágenes que sube (Foto: Claudia Traisac / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CLAUDIA TRAISAC?

Claudia Traisac es una actriz española de cine, teatro y televisión, quien es conocida por haber interpretado a Lara Balarés en “Vivir sin permiso” y a Casandra Lenormand en “Alta mar”.

Posando junto a sus queridas mascotas (Foto: Claudia Traisac / Instagram)

3. DESDE PEQUEÑA LE GUSTÓ EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

A los 9 años, su madre le ofreció la oportunidad de participar en un corto, algo que le fascinó, por lo que cuando estaba en el colegio se apuntó a teatro. Completó su formación en el Centro del Actor, dirigido por Lorena García de las Bayonas.

Aquí tomándose una fotografía con una cámara frente al espejo (Foto: Claudia Traisac / Instagram)

4. ESTUDIÓ COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Estudió la carrera de Comunicación Audiovisual, dela cual tiene una licenciatura. Cabe mencionar que ella también trabajó en una agencia de publicidad.

En sus redes sociales tiene miles de seguidores (Foto: Josh Hutcherson / Instagram)

5. CARRERA ACTORAL

Debutó en 2004 tanto en cine como televisión con los títulos: “El séptimo día” y “El inquilino”, respectivamente. Luego le siguieron varias producciones en las que tuvo el papel protagónico por ejemplo las películas “Escobar: Paradise Lost” y “La última noche de Sandra M.”. Lo mismo en la pantalla chica con “Ke no!”, “18, la serie”, “Luna, el misterio de Calenda”, “La sonata del silencio”, “Vivir sin permiso”, “Alta Mar” y “Los pacientes del doctor García”, por citar algunos. En tanto, en teatro estuvo en las obras: “Hoy no me puedo levantar” y “La llamada”.

6. HA SIDO EL ROSTRO DE UN VIDEOCLIP

También ha aparecido en el videoclip de Alizzz titulado “Dónde estás”, que se lanzó en mayo de 2024.

7. ¿CLAUDIA TRAISAC TIENE PAREJA?

Sí. Claudia Traisac tiene pareja. Ella mantiene una relación con el actor y productor estadounidense Josh Hutcherson desde 2014. Su romance lo ha llevado a dividir su tiempo entre Los Ángeles y Madrid.

Al lado de su pareja (Foto: Josh Hutcherson / Instagram)

