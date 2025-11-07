“Maxton Hall” es el drama juvenil que nos muestra que para el amor no hay barreras; y aunque todo es felicidad, con el tiempo aparecen las traiciones. Si bien, ya nada puede devolvernos la confianza, lo cierto es que los sentimientos por la persona amada no se esfuman fácilmente, al menos eso es lo que siente Rubí tras ser engañada por James, quien tratará recuperarla al precio que sea en esta segunda temporada que se emite desde el 7 de noviembre de 2025 por Amazon Prime Video. Debido al rol que asume su personaje, te doy a conocer quién es Damian Hardung, el actor que lo interpreta.

Antes te preciso que en la trama, él es un estudiante de buena posición económica, cuya familia siempre ha estudiado en dicho centro; aunque es encantador, al inicio se muestra arrogante con Rubí, una estudiante becada, de quien luego queda perdidamente enamorado.

Cuando el papá de James le exige que se olvide de Rubí en "Maxton Hall 2" (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

1. DATOS PERSONALES DE DAMIAN HARDUNG

Nombre completo: Damian Hardung

Damian Hardung Lugar de nacimiento: Colonia, Alemania

Colonia, Alemania Nacionalidad: Alemana

Alemana Cumpleaños: 7 de septiembre

7 de septiembre Año de nacimiento: 1998

1998 Estatura: 1.81 m

1.81 m Instagram: @damianhardung

Esta imagen blanco y negro de Damian Hardung es de mayo de 2024 (Foto: @phepper / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES DAMIAN HARDUNG?

Damian Hardung es un actor alemán, conocido por sus papeles protagónicos en las series “How to Sell Drugs Online” y “Maxton Hall”.

Una fotografía de Damian Hardung de marzo de 2022 que recibió miles de "me gusta" (Foto: @josephinemarl.photography / Instagram)

3. FORMÓ PARTE DE UN CLUB DE FÚTBOL

Cuando era adolescente formó parte de la academia juvenil del SC Fortuna Colonia, un club de fútbol alemán, donde destacó.

En la presentación dela segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Damian Hardung / Instagram)

4. ACTUÓ DESDE QUE ERA ADOLESCENTE

Gracias a una amiga de su familia, la actriz Alexandra von Schwerin, Damian de 11 años pudo incursionar en el mundo de la actuación. Participó de algunos cortometrajes como “Der Magische Umhang” y “Die Könige der Straße”. Posteriormente, también estudió para convertirse en actor.

Luciendo una gorra, chompa y camisa abiertas y un polo blanco (Foto: @gant / Instagram)

5. FUE UN ESTUDIANTE BRILLANTE

Al ser un estudiante destacado, Hardung ganó una beca, por lo que viajó a Nueva York cuando tenía 14 años. Tras retornar a su país, se graduó en 2016 del Humboldt-Gymnasium del distrito Südstadt.

"Entre la moda y el mundo real. Volviendo al mundo real ahora", escribió Damian Hardung en octubre de 2024 (Foto: @gant / Instagram)

6. ESTUDIA MEDICINA

Damian Hardung estudia Medicina, una carrera que viene de familia, toda vez que sus padres, Alex y Marika, dirigen un centro privado de ortopedia, mientras que su hermano Leon es dermatólogo. Vale precisar que é, colaboró ​​con las vacunaciones durante la pandemia de la COVID-19, pues fue personal sanitario. En una entrevista con TV Movie señaló: “La medicina es fascinante. Es un contraste enorme con la actuación. Una semana estoy presenciando una autopsia, la siguiente estoy en un plató. Ambos campos te enseñan mucho sobre la condición humana”.

El actor muy concentrado jugando billar (Foto: Damian Hardung / Instagram)

7. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Entre las producciones que ha formado parte, tanto para cine como televisión, se encuentran: “Clara und das Geheimnis der Bären”, “Unter Frauen”, “Transpapa”, “Club der roten Bänder - Der Film”, “Krigsseileren”, “Stella”, “Der Name der Rose”, “How to Sell Drugs Online (Fast)”, “Gestern waren wir noch Kinder”, “Love Sucks”, por citar algunos títulos.

Una fotografía durante un momento de relax en las grabaciones de "Maxton Hall" (Foto: Damian Hardung / Instagram)

8. ES ACTIVISTA DE GREENPEACE

Hardung es activista de Greenpeace contra el cambio climático. En 2022, realizó una visita a la Antártida. “Primer día en la costa en la Antártida: el objetivo de nuestro largo viaje. Me fui el 26 de diciembre y nos llevó casi tres semanas de viaje y cuarentena. Valió la pena cuando investigamos la primera colonia de pingüinos (…). Nunca antes había estado en un lugar tan aislado, que ya está sintiendo el impacto de las actividades humanas. Vamos a tratar de reducir la presión que enfrentan los océanos protegiéndolos eficientemente”, escribió el 16 de enero de 2022. Mientras que este 2025 viajó a Brasil lanzar la campaña una Amazonía libre de minería ilegal de oro.

9. ES MULTILINGÜE

Damian domina el alemán y el inglés, además de tener conocimientos básicos de francés, italiano y mandarín.

