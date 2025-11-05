Una nueva película que expande el universo de Predator llega a las salas de cine este 7 de noviembre de 2025. Se trata de “Depredador: Tierras salvajes”, el filme con el que el director Dan Trachtenberg regresa tras el éxito que obtuvo en 2022 con la cinta “Prey”. Debido a la expectativa que ha generado esta secuela, te doy a conocer más sobre Dimitrius Schuster-Koloamatangi, el actor que interpreta a Dek.
De acuerdo con la sinopsis, él es un joven depredador débil y pequeño que ha sido marginado por su clan, tras ser exiliado le encomiendan una misión imposible: cazar a la criatura más temida que existe. Durante su travesía, se encuentra con Thia, una sintética de Weyland-Yutani que se convierte en su compañera de viaje; por lo que juntos se embarcan en un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.
1. DATOS PERSONALES SOBRE DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI
- Nombre completo: Dimitrius Schuster-Koloamatangi
- Lugar de nacimiento: Nueva Zelanda
- Nacionalidad: Neozelandés
- Cumpleaños: 6 de febrero
- Año de nacimiento: 2001
- Instagram: @dkoloamatangi
2. ¿QUIÉN ES DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI?
Dimitrius Schuster-Koloamatangi es un actor neozelandés que interpreta a Dek, el Yautja protagonista en “Predator: Badlands”, además de darle voz a su padre, Njohrr.
3. PRIMEROS AÑOS
Creció junto a su padre y su madre en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda situada en la Isla Norte.
4. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ
Su debut en la pantalla fue en 2019 cuando dio vida a Drew en la miniserie “Jonah”. Luego le siguieron “The Panthers” (2021), “Upright” (2022), “Red, White and Brass” (2023), “Far North” (2023), “Yaptrap” (2025) y “Depredador: Tierras salvajes” (2025).
5. GANÓ UN PREMIO
Schuster-Koloamatangi obtuvo reconocimiento internacional y local tras ganar el premio Estrella Emergente en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021 por haber dado vida a Will en “The Panthers”.
6. ¿DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI TIENE PAREJA?
La vida amorosa de Dimitrius Schuster-Koloamatangi se mantiene bajo siete llaves, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja.
