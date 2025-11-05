“Depredador: Tierras salvajes” es la película con la que el famoso universo de acción y ciencia ficción Predator se expande (Foto: 20th Century Studios)
Judith Vicente
Judith Vicente

Una nueva película que expande el universo de Predator llega a las salas de cine este 7 de noviembre de 2025. Se trata de tras el éxito que obtuvo en 2022 con la cinta “Prey”. Debido a la expectativa que ha generado esta secuela, te doy a conocer más sobre Dimitrius Schuster-Koloamatangi, el actor que interpreta a Dek.

De acuerdo con la sinopsis, él es un joven depredador débil y pequeño que ha sido marginado por su clan, tras ser exiliado le encomiendan una misión imposible: cazar a la criatura más temida que existe. Durante su travesía, se encuentra con Thia, una sintética de Weyland-Yutani que se convierte en su compañera de viaje; por lo que juntos se embarcan en un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

En “Depredador: Tierras salvajes”, Dek debe cumplir una misión que parece imposible: cazar a la criatura más temida que existe (Foto: 20th Century Studios)
1. DATOS PERSONALES SOBRE DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI

  • Nombre completo: Dimitrius Schuster-Koloamatangi
  • Lugar de nacimiento: Nueva Zelanda
  • Nacionalidad: Neozelandés
  • Cumpleaños: 6 de febrero
  • Año de nacimiento: 2001
  • Instagram:
Aquí durante la presentación de "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: Dimitrius Schuster-Koloamatangi / Instagram)
2. ¿QUIÉN ES DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI?

Dimitrius Schuster-Koloamatangi es un actor neozelandés que interpreta a Dek, el Yautja protagonista en “Predator: Badlands”, además de darle voz a su padre, Njohrr.

Una fotografía del actor en diciembre de 2021 (Foto: Dimitrius Schuster-Koloamatangi / Instagram)
3. PRIMEROS AÑOS

Creció junto a su padre y su madre en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda situada en la Isla Norte.

Disfrutando de un paseo al aire libre (Foto: Dimitrius Schuster-Koloamatangi / Instagram)
4. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Su debut en la pantalla fue en 2019 cuando dio vida a Drew en la miniserie “Jonah”. Luego le siguieron “The Panthers” (2021), “Upright” (2022), “Red, White and Brass” (2023), “Far North” (2023), “Yaptrap” (2025) y “Depredador: Tierras salvajes” (2025).

5. GANÓ UN PREMIO

Schuster-Koloamatangi obtuvo reconocimiento internacional y local tras ganar el premio Estrella Emergente en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021 por haber dado vida a Will en “The Panthers”.

El actor tomándose una fotografía frente a un espejo (Foto: Dimitrius Schuster-Koloamatangi / Instagram)
6. ¿DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI TIENE PAREJA?

La vida amorosa de Dimitrius Schuster-Koloamatangi se mantiene bajo siete llaves, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja.

Tomándose un selfie (Foto: Dimitrius Schuster-Koloamatangi / Instagram)
