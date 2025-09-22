La serie española “El refugio atómico” se ha convertido en todo un éxito en Netflix; y cómo no serlo, si nos muestra la posibilidad que existe de huir a un lugar seguro cuando el mundo atraviesa una catástrofe. Lamentablemente, no todos podrán protegerse, pues acceder a un búnker que te mantenga a salvo será demasiado costoso; por lo tanto, solamente unos cuantos multimillonarios logran refugiarse en él. Además de este grupo, hay otro que maneja el lujoso Kimera Underground Park y puedes identificar a sus integrantes porque usan un uniforme naranja. Uno de esos miembros es Haiku. El papel de este personaje es Emika Kamieda, si no sabes quién es ella, te lo cuento a continuación.
1. DATOS PERSONALES DE EMIKA KAMIEDA
- Nombre completo: Emika Kamieda
- Lugar de nacimiento: Osaka, Japón
- Nacionalidad: Japonesa
- Cumpleaños: 13 de julio
- Año de nacimiento: 1994
- Instagram: @emika_kamieda
- TikTok: @emikakamieda
- X: @Emika_Kamieda
- YouTube: @EmikaKamiedaOfficial
2. ¿QUIÉN ES EMIKA KAMIEDA?
Emika Kamieda es una actriz, modelo y idol japonesa. Se hizo conocida por haber sido miembro del grupo idol NMB48. Habla japonés, inglés y español.
3. SU PRIMERA AUDICIÓN PARA UN GRUPO MUSICAL NO RESULTÓ COMO QUERÍA, PERO…
Aunque intentó formar parte del grupo japonés femenino AKB48, cuando se presentó a las audiciones no logró pasar y solamente quedó como reserva. Mientras esperaba una oportunidad, fue recomendada para NMB48, al cual accedió como miembro de la tercera promoción.
4. FORMA PARTE DE NMB48
Tras unirse al grupo musical femenino japonés de idols NMB48, Emika se convierte en la primera capitana del recién estrenado Equipo BII en 2012. A finales de 2016, se llevó a cabo la reordenación general de las idols de la agrupación, por lo que en 2017, se convierte en miembro raso del equipo M. Hizo su última participación con su banda el 31 de julio de 2017.
5. GRACIAS A UNA COMPETENCIA Y FORMA PARTE DE UN SENCILLO DE AKB48
Al año siguiente, en 2013, Kamieda participa en el Janken Taikai (el torneo de piedra-papel-tijera de los grupos 48) y logra alzarse con el subcampeonato, esto le brinda la posibilidad de formar parte del sencillo de AKB48 “Suzukake nanchara”.
6. ESTUVO AL FRENTE DE DOS PROGRAMAS RADIALES
En 2014, dirigió 24 programas radiales en “Kamieda Emika no Gakkou iku Day”. Mientras que en 2017, estuvo al frente de 12 shows en “Unlimited” con Anna Ijiri, a quien conoció cuando formaron el equipo BII.
7. FUE INVITADA DOS VECES AL SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA
En noviembre de 2018, Emika fue una de las invitadas principales en el XXIV Salón del Manga de Barcelona, donde cantó, bailó e impartió talleres de baile y sobre el mundo idol. Repitió s presencia en 2019, año en el que lleva una unidad especial de AKB48 a España, donde dan una presentación.
8. SU CARRERA COMO ACTRIZ
Entre las obras teatrales que ha participado Kamieda se encuentran: “Inochi no Akashi” (2018), “Tenshi ga kimi wo korosu wake” (2019) y “Karaoke” (2019). En 2020, forma parte de varias webseries japonesas y de la película de terror “Gendai Kaiki Hyaku Monogatari - San no Shô” (2021). En televisión ha formado parte de “Good Morning L.A.” (2024) y ahora en 2025 en “El refugio atómico”.
9. LE GUSTA LA EQUITACIÓN
A Emika le encanta montar a caballo, deporte que practica con regularidad, tal como lo ha mostrado en sus redes sociales.
