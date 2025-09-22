La serie española “El refugio atómico” se ha convertido en todo un éxito en Netflix; y cómo no serlo, si nos muestra la posibilidad que existe de huir a un lugar seguro cuando el mundo atraviesa una catástrofe. Lamentablemente, no todos podrán protegerse, pues acceder a un búnker que te mantenga a salvo será demasiado costoso; por lo tanto, solamente unos cuantos multimillonarios logran refugiarse en él. Además de este grupo, hay otro que maneja el lujoso Kimera Underground Park y puedes identificar a sus integrantes porque usan un uniforme naranja. Uno de esos miembros es Haiku. El papel de este personaje es Emika Kamieda, si no sabes quién es ella, te lo cuento a continuación.

La actriz sonriendo mientras posa para la cámara en un descanso durante el rodaje de "El refugio atómico" (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE EMIKA KAMIEDA

Nombre completo: Emika Kamieda

Emika Kamieda Lugar de nacimiento: Osaka, Japón

Osaka, Japón Nacionalidad: Japonesa

Japonesa Cumpleaños: 13 de julio

13 de julio Año de nacimiento: 1994

1994 Instagram: @emika_kamieda

@emika_kamieda TikTok: @emikakamieda

@emikakamieda X: @Emika_Kamieda

@Emika_Kamieda YouTube: @EmikaKamiedaOfficial

Cautivando a sus seguidores con esta imagen (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES EMIKA KAMIEDA?

Emika Kamieda es una actriz, modelo y idol japonesa. Se hizo conocida por haber sido miembro del grupo idol NMB48. Habla japonés, inglés y español.

En Kioto el 28 de febrero de 2025 (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

3. SU PRIMERA AUDICIÓN PARA UN GRUPO MUSICAL NO RESULTÓ COMO QUERÍA, PERO…

Aunque intentó formar parte del grupo japonés femenino AKB48, cuando se presentó a las audiciones no logró pasar y solamente quedó como reserva. Mientras esperaba una oportunidad, fue recomendada para NMB48, al cual accedió como miembro de la tercera promoción.

En Osaka disfrutando en marzo de 2025 (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

4. FORMA PARTE DE NMB48

Tras unirse al grupo musical femenino japonés de idols NMB48, Emika se convierte en la primera capitana del recién estrenado Equipo BII en 2012. A finales de 2016, se llevó a cabo la reordenación general de las idols de la agrupación, por lo que en 2017, se convierte en miembro raso del equipo M. Hizo su última participación con su banda el 31 de julio de 2017.

Cuando viajó a Tailandia en agosto de 2025 (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

5. GRACIAS A UNA COMPETENCIA Y FORMA PARTE DE UN SENCILLO DE AKB48

Al año siguiente, en 2013, Kamieda participa en el Janken Taikai (el torneo de piedra-papel-tijera de los grupos 48) y logra alzarse con el subcampeonato, esto le brinda la posibilidad de formar parte del sencillo de AKB48 “Suzukake nanchara”.

6. ESTUVO AL FRENTE DE DOS PROGRAMAS RADIALES

En 2014, dirigió 24 programas radiales en “Kamieda Emika no Gakkou iku Day”. Mientras que en 2017, estuvo al frente de 12 shows en “Unlimited” con Anna Ijiri, a quien conoció cuando formaron el equipo BII.

Durante su estadía en París, Francia en septiembre de 2025 (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

7. FUE INVITADA DOS VECES AL SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

En noviembre de 2018, Emika fue una de las invitadas principales en el XXIV Salón del Manga de Barcelona, donde cantó, bailó e impartió talleres de baile y sobre el mundo idol. Repitió s presencia en 2019, año en el que lleva una unidad especial de AKB48 a España, donde dan una presentación.

Posando para la cámara en julio de 2024 (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

8. SU CARRERA COMO ACTRIZ

Entre las obras teatrales que ha participado Kamieda se encuentran: “Inochi no Akashi” (2018), “Tenshi ga kimi wo korosu wake” (2019) y “Karaoke” (2019). En 2020, forma parte de varias webseries japonesas y de la película de terror “Gendai Kaiki Hyaku Monogatari - San no Shô” (2021). En televisión ha formado parte de “Good Morning L.A.” (2024) y ahora en 2025 en “El refugio atómico”.

Tomándose un selfie mientras posa con una polera con capucha y unas gafas (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

9. LE GUSTA LA EQUITACIÓN

A Emika le encanta montar a caballo, deporte que practica con regularidad, tal como lo ha mostrado en sus redes sociales.

A la actriz le fascina la equitación (Foto: Emika Kamieda / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí