La nueva serie de Netflix “Nadie nos vio partir” pone en primer plano a Emiliano Zurita, un rostro clave de la actuación mexicana actual. Su personaje “Leo” añade una capa de tensión y carisma que conecta con audiencias que buscan thrillers de identidad y familia.
Más allá del fenómeno del momento, su carrera ya suma cine, televisión y streaming, además de un puente creativo con su hermano Sebastián. Aquí repasamos datos verificados de su biografía, su formación, su trayectoria y sus proyectos más comentados.
¿QUIÉN ES EMILIANO ZURITA?
Emiliano Zurita es un actor, escritor y productor mexicano con proyección en cine y streaming. Nació en Ciudad de México en 1992 (32 años), es hijo de Christian Bach y Humberto Zurita. Es hermano de Sebastián Zurita. Se tituló como arquitecto por Pratt Institute y cursó formación actoral con Susan Batson. Interpreta a “Leo” en “Nadie nos vio partir” de Netflix y ha destacado en “Zorro”, “El baile de los 41” y “Señora Acero”.
DATOS PERSONALES DE EMILIANO ZURITA
- Nombre artístico: Emiliano Zurita.
- Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1992.
- Lugar: Ciudad de México, México.
- Nacionalidad: mexicana.
- Profesión: arquitecto, actor, escritor y productor.
- Años activo: 2010 – presente.
- Redes sociales: activo en Instagram y X.
EDUCACIÓN
Se licenció en Arquitectura en Pratt Institute (Nueva York). Su formación actoral fue en Susan Batson Studios con James E. Lee y Susan Batson.
CARRERA ARTÍSTICA
- Cine: “Ángel caído” (2010), “Guadalupe Reyes” (2019), “El baile de los 41” (2020), “El mesero” (2020), “No, porque me enamoro” (2021).
- TV/Streaming: “Señora Acero” (2018–2019, Felipe Quintanilla), “Natural Born Narco” (2022), “La cabeza de Joaquín Murrieta” (2023, Casey), “Cómo sobrevivir soltero” (productor y escritor), “Zorro” (2024, Enrique Sánchez Monasterio). “Nadie nos vio partir” (2025)
- Producción y guion: co-creador en la comedia “Cómo sobrevivir soltero” junto a su hermano; cofundador de la productora Addiction House.
EMPRENDIMIENTO AUDIOVISUAL
Junto a su hermano Sebastián Zurita cofundó Addiction House, una productora enfocada en contenidos de comedia y drama que apuestan por talento emergente. El sello combina eficiencia de producción con historias cercanas a nuevas audiencias, con especial atención al ecosistema de streaming y a modelos de desarrollo que priorizan IPs escalables.
EMILIANO ZURITA EN “NADIE NOS VIO PARTIR”
Interpreta a “Leo”, un rol que articula el pulso emocional de la serie y abre espacio para dilemas morales y familiares. Su composición evita el trazo grueso y propone matices que conectan con el arco central de la temporada. El estreno en Netflix le suma alcance global y posiciona su nombre ante públicos que siguen thrillers de identidad y relaciones complejas.
VIDA PERSONAL DE EMILIANO ZURITA
Mantiene un perfil reservado y prioriza la familia y el trabajo creativo. La herencia profesional de Christian Bach y Humberto Zurita aparece como guía ética y estética, mientras que la colaboración con su hermano Sebastián refuerza un entorno de confianza que se traduce en proyectos consistentes dentro y fuera de pantalla.
CURIOSIDADES O DEPORTES
- Arquitecto titulado que decide actuar tras formarse en Nueva York.
- Bilingüe español–inglés por trayectoria académica y laboral.
- Interés por desarrollar historias originales para streaming.
- Prefiere hablar de su trabajo antes que de aficiones privadas
FOTOS DE EMILIANO ZURITA
