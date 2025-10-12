Antes de ser el magnate Osman Bulut en la serie de Netflix “Amor y riqueza” (en su idioma original: “Enfes Bir Akşam” y en inglés: “Old Money”), Engin Akyürek conquistó las pantallas a nivel mundial gracias a papeles inolvidables en telenovelas turcas como la exitosa “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”. Así, ¿te gustaría saber más sobre el actor? Pues, en esta nota, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Amor y riqueza” nos presenta la historia de Osman, un hombre que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas.

Por otro lado, se encuentra Nihal (Asli Enver), la representante de una familia adinerada y experta en diplomacia.

Entonces, en la lucha entre el “viejo” y el “nuevo” dinero, nos encontramos con el choque entre poder y mente... y la pasión entre dos almas dominantes.

Antes de continuar, mira el tráiler del drama romántico de Netflix:

1. ¿QUIÉN ES ENGIN AKYÜREK?

Engin Akyürek es un actor turco que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su mirada intensa y su carisma inigualable.

Hijo de un funcionario público y de una ama de casa, él se graduó en Lenguas e Historia por la Universidad de Ankara en el 2002.

Sin embargo, cambió de rumbo profesional en el 2004, al ganar el reality de talentos “Türkiye’nin Yıldızları”, lo que le abrió las puertas de la TV de su país de origen.

2. FICHA DE DATOS DE ENGIN AKYÜREK

Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1981

12 de octubre de 1981 Edad: 43 años

43 años Lugar de nacimiento: Ankara, Turquía

Ankara, Turquía Estatura: 1,91 m

1,91 m Instagram: @enginakyurek

3. LA TRAYECTORIA DE ENGIN AKYÜREK

Debajo de estas líneas, repasa la lista de los papeles más emblemáticos de Engin Akyürek.

“¿Qué culpa tiene Fatmagül?" (“Fatmagül’ün Suçu Ne?”, 2010–2012): Kerim Ilgaz , un hombre marcado por la tragedia, solidificó el estatus de ídolo del actor.​

(“Fatmagül’ün Suçu Ne?”, 2010–2012): , un hombre marcado por la tragedia, solidificó el estatus de ídolo del actor.​ “Kara Para Aşk” (“Amor de contrabando“, 2014–2015): Ömer Demir , un inspector de policía que investiga un caso de corrupción y amor prohibido, le valió al artista el premio a Mejor Actor en los Seoul International Drama Awards 2015.​

(“Amor de contrabando“, 2014–2015): , un inspector de policía que investiga un caso de corrupción y amor prohibido, le valió al artista el premio a Mejor Actor en los Seoul International Drama Awards 2015.​ “Sefirin Kızı” (“La hija del embajador”, 2019–2021): en esta producción, Akyürek interpretó a Sancar Efeoğlu, un diplomático atormentado por el pasado.

En cine, protagonizó “Kader” (2006), “Bir Aşk İki Hayat” (“Un amor, dos vidas“, 2019) y “Yolun Açık Olsun” (“Que tengas buen viaje”, 2022).

4. SU PAPEL EN “AMOR Y RIQUEZA”

En “Amor y riqueza”, Osman Bulut es un magnate audaz que, tras forjar su fortuna desde cero, se enfrenta a la sofisticada diplomática Nihal.

La química de las estrellas en pantalla y la tensión entre la ambición y el deseo han capturado al público desde el estreno de la ficción, el pasado viernes 10 de octubre del 2025.

5. TAMBIÉN ES UN ESCRITOR SOLIDARIO

En el año 2018, Engin Akyürek publicó su primer libro de relatos cortos “Sessizlik” (“Silencio”), donando todos los derechos a la Darüşşafaka Society, una ONG dedicada a la educación infantil.

6. LAS OTRAS HABILIDADES DE ENGIN AKYÜREK

Además de su trabajo como intérprete, Akyürek destaca por dominar idiomas (turco, inglés y básico de kurdo), tocar el piano y practicar deportes acuáticos.

7. FOTOS DE ENGIN AKYÜREK

Engin Akyürek como Kerim Ilgaz en una escena de la icónica telenovela turca "¿Qué culpa tiene Fatmagül?" (Foto: Ay Yapim)

Osman, interpretado por Engin Akyürek en "Amor y riqueza", es un empresario hecho a sí mismo (Foto: Netflix)

Osman Bulut de "Amor y riqueza" también es un símbolo del éxito por mérito propio (Foto: Netflix)

