“En el barro” ya está disponible en Netflix, así que los fanáticos de “El Marginal” pueden disfrutar de una nueva serie que se desarrolla dentro del mismo universo narrativo del drama carcelario argentino que se emitió entre 2016 y 2022. A propósito de este estreno, te invitamos a conocer a las protagonistas. Anteriormente, te contamos más sobre Carolina Ramírez, Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Camila Peralta y Ana Rujas. Así que ahora es el turno de Erika de Sautu Riestra.
Erika de Sautu Riestra es la encargada de interpretar a la Dra. Olga Giuliani, médica esteticista que fue acusada de mala praxis, cuando surgieron enfermedades y problemas graves en sus pacientes. Pero ¿qué más se sabe sobre la actriz detrás de este personaje en la serie creada por Sebastián Ortega?
1. ¿Quién es Erika de Sautu Riestra?
Erika de Sautu Riestra es una actriz argentina principalmente conocida por producciones como “Convivencia”, “Sin hijos”, “Sin código” y “Un gallo para Esculapio”. Y ahora se suma al elenco de la serie argentina “En el barro”.
2. Datos personales de Erika de Sautu Riestra
- Nombre: Erika de Sautu Riestra
- País: Argentina
- Ocupación: actriz
- Instagram: erikadesauturiestra
3. ¿Cuándo Erika de Sautu Riestra decidió ser actriz?
En una entrevista con La RZ, Erika de Sautu Riestra habló sobre su decisión de convertirse en actriz. “Conscientemente tuve la idea de ser actriz a los 18 años, cuando dije que quería estudiar y empecé con Lito Cruz, pero si miro para atrás, en todos los actos del colegio ya actuaba. Hoy me doy cuenta que eso ya lo tenía de chica, no tenía idea en su momento, me daba mucho placer. Hice muchos seminarios y me formé con los mejores. Es alucinante tomar clases con grandes maestros de actores”, contó.
4. La familia de Erika de Sautu Riestra
En una entrevista de 2017 con Infobae, Erika de Sautu Riestra contó que tenía una relación de varios años con el actor y compositor Eduardo Frigerio. Además, compartió que tiene dos hijos.
“Creo que el secreto es no convivir. Yo tengo dos matrimonios, un hijo de cada matrimonio, y él también. Nos conocimos de grandes, tenemos hijos adolescentes, yo creo que convivir sería un infierno. A mí me gusta extrañar, hay cierta edad donde tenés claro lo que no querés y yo no quiero las miserias del otro. Me parece que convivir es obligar al otro a bancarse el cien por ciento de uno, porque todos tenemos nuestras miserias y algunas son infumables”, señaló.
5. “Antes muerta que sencilla”
Erika de Sautu Riestra tiene un sitio en Facebook denominado “Antes muerta que sencilla”, donde cuenta con más de 302 mil seguidores. En esta página, la actriz intercambia opiniones acerca de amantes, infidelidades, divorcios, hijos y otros temas.
6. El canal de YouTube de Erika de Sautu Riestra
En su canal de YouTube, Erika de Sautu Riestra cuenta con más de mil seguidores y cuenta con treinta videos, que corresponden a las escenas de las producciones en las que participó.
7. Filmografía de Erika de Sautu Riestra
- 2018 - Un gallo para Esculapio
- 2015 - Cazados
- 2013 - Farsantes
- 2013 - Solamente vos
- 2012 - Duro de Domar
- 2012 - Tiempos compulsivos
- 2011 - Televisión x la inclusión
- 2011 - Contra las cuerdas
- 2010 - Secretos de A mor
- 2009 - Los Exitosos Pells!
- 2008 / 2009 - Don Juan y su Bella Dama
- 2008 - Son de Fierro
- 2005 - Casado con hijos
- 2005 - Paraíso Rock
- 2005 - Sin Codigo
- 2000 - Amor Latino
- 1998 - Verano del 98
- 1997 - Naranja y Media
- 1996 - Poliladron
- 1996 - Chiquititas
- 1994 - Un Hermano es un Hermano
- 1994 - Los Machos
- 1994 - Micaela
- 1993 - La Familia Benvenuto
- 1993 - Dos al Toque
- 1993 - Cartas de Amor en Cassette
Cine
- 2015 - Sin hijos
- 2006 - A traves de tus Ojos
- 1994 - Hombre, la Venganza de Zeus
- 1993 - Funes,un gran Amor
- 1993 - Convivencia
- 1991 - Facundo, la Sombra del Tigre
Teatro
- 2018 - Rapunzel
- 2013 / 2014 - Adictas a vos
- 2006 / 2007 - Perbrumon
- 2006 - Essuberante
- 2006 - Topate con Topa
- 2005 - 35 ML
- 2005 - El Pajaro Azul
- 1995 - Rey Lear
- 1995 - For Export
- 1991 - Peter Pan
- 1990 - El Barrio del Angel Gris
- 1990 - En una vieja Taberna
- 1990 - El Barco
8. Fotos de Erika de Sautu Riestra en Instagram
