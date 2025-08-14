“En el barro” ya está disponible en Netflix, así que los fanáticos de “El Marginal” pueden disfrutar de una nueva serie que se desarrolla dentro del mismo universo narrativo del drama carcelario argentino que se emitió entre 2016 y 2022. A propósito de este estreno, te invitamos a conocer a las protagonistas. Anteriormente, te contamos más sobre Carolina Ramírez, Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Camila Peralta y Ana Rujas. Así que ahora es el turno de Erika de Sautu Riestra.

Erika de Sautu Riestra es la encargada de interpretar a la Dra. Olga Giuliani, médica esteticista que fue acusada de mala praxis, cuando surgieron enfermedades y problemas graves en sus pacientes. Pero ¿qué más se sabe sobre la actriz detrás de este personaje en la serie creada por Sebastián Ortega?

1. ¿Quién es Erika de Sautu Riestra?

Erika de Sautu Riestra es una actriz argentina principalmente conocida por producciones como “Convivencia”, “Sin hijos”, “Sin código” y “Un gallo para Esculapio”. Y ahora se suma al elenco de la serie argentina “En el barro”.

Erika de Sautu Riestra, la actriz que hace de la Dra. Olga Giuliani en "En el barro", junto a sus compañeras de reparto (Foto: Netflix)

2. Datos personales de Erika de Sautu Riestra

Nombre: Erika de Sautu Riestra

País: Argentina

Ocupación: actriz

Instagram: erikadesauturiestra

3. ¿Cuándo Erika de Sautu Riestra decidió ser actriz?

En una entrevista con La RZ, Erika de Sautu Riestra habló sobre su decisión de convertirse en actriz. “Conscientemente tuve la idea de ser actriz a los 18 años, cuando dije que quería estudiar y empecé con Lito Cruz, pero si miro para atrás, en todos los actos del colegio ya actuaba. Hoy me doy cuenta que eso ya lo tenía de chica, no tenía idea en su momento, me daba mucho placer. Hice muchos seminarios y me formé con los mejores. Es alucinante tomar clases con grandes maestros de actores”, contó.

4. La familia de Erika de Sautu Riestra

En una entrevista de 2017 con Infobae, Erika de Sautu Riestra contó que tenía una relación de varios años con el actor y compositor Eduardo Frigerio. Además, compartió que tiene dos hijos.

“Creo que el secreto es no convivir. Yo tengo dos matrimonios, un hijo de cada matrimonio, y él también. Nos conocimos de grandes, tenemos hijos adolescentes, yo creo que convivir sería un infierno. A mí me gusta extrañar, hay cierta edad donde tenés claro lo que no querés y yo no quiero las miserias del otro. Me parece que convivir es obligar al otro a bancarse el cien por ciento de uno, porque todos tenemos nuestras miserias y algunas son infumables”, señaló.

Erika de Sautu Riestra, la actriz que hace de la Dra. Olga Giuliani en la serie argentina "En el barro", junto a su pareja el actor y compositor Eduardo Frigerio (Foto: Netflix)

5. “Antes muerta que sencilla”

Erika de Sautu Riestra tiene un sitio en Facebook denominado “Antes muerta que sencilla”, donde cuenta con más de 302 mil seguidores. En esta página, la actriz intercambia opiniones acerca de amantes, infidelidades, divorcios, hijos y otros temas.

6. El canal de YouTube de Erika de Sautu Riestra

En su canal de YouTube, Erika de Sautu Riestra cuenta con más de mil seguidores y cuenta con treinta videos, que corresponden a las escenas de las producciones en las que participó.

7. Filmografía de Erika de Sautu Riestra

2018 - Un gallo para Esculapio

2015 - Cazados

2013 - Farsantes

2013 - Solamente vos

2012 - Duro de Domar

2012 - Tiempos compulsivos

2011 - Televisión x la inclusión

2011 - Contra las cuerdas

2010 - Secretos de A mor

2009 - Los Exitosos Pells!

2008 / 2009 - Don Juan y su Bella Dama

2008 - Son de Fierro

2005 - Casado con hijos

2005 - Paraíso Rock

2005 - Sin Codigo

2000 - Amor Latino

1998 - Verano del 98

1997 - Naranja y Media

1996 - Poliladron

1996 - Chiquititas

1994 - Un Hermano es un Hermano

1994 - Los Machos

1994 - Micaela

1993 - La Familia Benvenuto

1993 - Dos al Toque

1993 - Cartas de Amor en Cassette

Cine

2015 - Sin hijos

2006 - A traves de tus Ojos

1994 - Hombre, la Venganza de Zeus

1993 - Funes,un gran Amor

1993 - Convivencia

1991 - Facundo, la Sombra del Tigre

Teatro

2018 - Rapunzel

2013 / 2014 - Adictas a vos

2006 / 2007 - Perbrumon

2006 - Essuberante

2006 - Topate con Topa

2005 - 35 ML

2005 - El Pajaro Azul

1995 - Rey Lear

1995 - For Export

1991 - Peter Pan

1990 - El Barrio del Angel Gris

1990 - En una vieja Taberna

1990 - El Barco

8. Fotos de Erika de Sautu Riestra en Instagram

Erika de Sautu Riestra, que interpreta a la Dra. Olga Giuliani en la serie "En el barro", decidió ser actriz a los 18 años (Foto: Netflix)

Erika de Sautu Riestra, la actriz que hace de la Dra. Olga Giuliani en la serie "En el barro", en el gimnasio (Foto: Netflix)

Erika de Sautu Riestra, la actriz que hace de la Dra. Olga Giuliani en la serie "En el barro", sometiéndose a tratamientos estéticos (Foto: Netflix)

