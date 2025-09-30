La nueva edición de “La Isla: Desafío Extremo”, que se estrena el martes 7 de octubre por Telemundo y Peacock, ya está dando de qué hablar por el nivel de sus participantes y la intensidad de la competencia. Entre las figuras más esperadas sobresale Estefanía Ahumada, actriz española que ha forjado una carrera frente y detrás de cámaras en México, logrando una base de seguidores leales tanto en la televisión como en redes sociales.

¿Quién es Estefanía Ahumada y por qué su perfil encaja tan bien con un reality de supervivencia extrema? Esta nota recorre su biografía, datos personales clave, carrera artística, detalles de su participación en realities, curiosidades y vida personal, para que el lector encuentre todo lo relevante sobre ella en un solo lugar.

1. ¿Quién es Estefanía Ahumada?

Estefanía Ahumada nació en España el 20 de marzo de 1991. Desde joven mostró interés por las artes y la actuación. Su familia está repartida entre España, Londres y México, y destaca la relación cercana que mantiene con su hermana. Antes de dedicarse a la televisión, trabajó como fotoperiodista y estudió en el Centro de Educación Artística (CEA).

Estefanía Ahumada nació en España el 20 de marzo de 1991 (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

2. Datos personales de Estefanía Ahumada

Nombre completo: Estefanía Ahumada

Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1991

Nacionalidad: española

Profesión: actriz, conductora, modelo

Estado civil: soltera

Edad: 34 años

Redes sociales: Instagram activa

Residencias previas: Inglaterra, Japón e Israel.

3. Carrera artística

Estefanía desarrolló su carrera en México como actriz en “La rosa de Guadalupe” y se ganó el reconocimiento por el personaje de Miranda Fairbanks en “Papá a Toda Madre” durante 96 episodios. Ha sido conductora en Telehit, participado en series como “40 y 20” y en películas como “Ya veremos” y el cortometraje “En los espacios del silencio”. También formó parte de “La Bendita Primavera” en Canal 5 y ha trabajado junto a Emmanuel Palomares en “Motel 19”.

Estefanía Ahumada saltó a la fama como conductora de Telehit en México (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

4. Estefanía en “Resistiré” y reality shows

Participó y fue conductora en “Resistiré”, concursó en “Exatlón Estados Unidos” y “Reto 4 Elementos”, destacando por su fuerza física, mentalidad competitiva y liderazgo en equipos dentro de competencias extremas.

5. Modelo

Inició su carrera de modelaje en Tokio y realizó campañas publicitarias internacionales antes de instalarse en México. Además, promueve el autocuidado y la vida fit en sus redes sociales y en el “Plan Fitness Las Ahumadas”.

Estefanía Ahumada inició su carrera de modelaje en México (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

6. Estefanía en “La Isla: Desafío Extremo”

Actualmente es una de las celebridades confirmadas para la nueva temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, transmitida por Telemundo. A sus 34 años, compite por el gran premio de US$200,000 y es considerada una de las participantes con mayor preparación y presencia mediática.

7. Activismo e impacto cultural

Estefanía destaca por impulsar rutinas fitness, bienestar y consejos saludables en línea, sirviendo de modelo para mujeres de distintas edades que buscan crecer en lo personal y profesional. Ha logrado visibilidad por fomentar la autosuperación y resiliencia.

Estefanía Ahumada es amante de los viajes (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

8. Curiosidades y deportes

Ama el pádel, tenis, pilates y yoga. Es fanática de viajar, vivir nuevas experiencias y declara que su mejor virtud es la perseverancia. Se siente orgullosa de su carrera forjada entre España y México y su pasión por los deportes extremos.

10. Redes social de Estefanía Ahumada

En su Instagram publica momentos destacados de realities, rutinas de ejercicio, instantes familiares y sesiones fotográficas mostrando su energía positiva y estilo de vida saludable.

11. Fotos de Estefanía Ahumada

Estefanía Ahumada nació en España el 20 de marzo de 1991 (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

Estefanía Ahumada es una española que radia en México (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

Estefanía Ahumada es amante de los deportes extremos (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

Estefanía Ahumada es muy unida a su hermana (Foto: Estefanía Ahumada/ Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.