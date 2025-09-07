El fenómeno de “El verano en que me enamoré” (The Summer I Turned Pretty) incorporó un nuevo personaje en su última temporada: Benito. Esta adición ha despertado preguntas entre la audiencia, que quiere saber quién es el actor tras el misterioso y encantador joven que acompaña a Belly en su travesía por París. Fernando Cattori, originario de México, debuta en una de las series más populares de Prime Video y su camino al éxito se vuelve digno de conocer.

A continuación, descubre su historia, formación y los proyectos que lo han llevado a ser el mexicano del momento.

1. ¿Quién es Fernando Cattori?

Fernando Cattori nació en la Ciudad de México en 1999. Desde pequeño mostró inquietud por las artes visuales, la fotografía y la actuación. Su pasión por el cine lo llevó a experimentar detrás y delante de la cámara, encontrando en la actuación su verdadera vocación. Cuenta con formación actoral en México y Estados Unidos, y desde sus primeros pasos se ha destacado por su versatilidad creativa.

Fernando Cattori nació en la Ciudad de México en 1999 (Foto: Fernando Cattori/ Instagram)

2. Ficha de datos personales de Fernando Cattori

Nombre completo: Fernando Cattori

Fernando Cattori Año de nacimiento: 1999

1999 Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Profesión: Actor, cineasta, fotógrafo y director.

Actor, cineasta, fotógrafo y director. Premios y reconocimientos: Nominado al Latin Grammy 2024 por Mejor Video Musical Versión Larga

Nominado al Latin Grammy 2024 por Mejor Video Musical Versión Larga Redes sociales: @fernando_cattori

3. Educación

Fernando Cattori es egresado de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana (2020). Se profesionalizó en actuación en reconocidas escuelas como Casa Azul, CADAC y realizó cursos en la New York Film Academy y la Geffen School of Drama en Yale.

4. Carrera artística

Debutó como actor en el cine junto a Humberto Hinojosa en “Príncipes salvajes”, y luego participó en “Ceremonia” y “Contigo en el futuro”. Como director y fotógrafo, destaca por su estilo contemporáneo y ha realizado videoclips para artistas como Rubio, logrando una nominación al Latin Grammy por el video “Nacimos Llorando” en 2024.

5. Fernando Cattori en “el verano en que me enamoré”

En la temporada final de la serie, Benito aparece como parte de la nueva etapa de Belly en París, tras una ruptura sentimental. Benito es presentado como un joven carismático y espontáneo que conecta de inmediato con la protagonista, provocando nuevas expectativas entre los fans sobre el rumbo romántico de la historia. Cattori aporta frescura y autenticidad, logrando impactar en la narrativa y consolidando su lugar en el elenco internacional.

Fotos de Fernando Cattori

Fernando Cattori es una escena junto a Kelly en "El verano en que me enamoré" (Foto: Fernando Cattori/ Instagram)

Cattori también es director y fotógrafo, y fue nominado al Latin Grammy por un videoclip musical. (Foto: Fernando Cattori/ Instagram)

Fernando Cattori , además de actuar, también se desempeña como modelo (Foto: Fernando Cattori/ Instagram)

