Beth (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) se mudaron a Texas con la esperanza de comenzar una nueva vida en Río Paloma junto a su hijo adoptivo Carter (Finn Little) en “Dutton Ranch”. Después de lo que vivieron en Montana, anhelan paz y tranquilidad. Aunque la pareja protagonista del nuevo spin-off de “Yellowstone” se esfuerza por cumplir su objetivo, los enemigos hacen su aparición demasiado pronto, y esta vez ellos son los recién llegados y no gozan del mismo poder.

Además de los protagonistas, Annette Bening (Beulah Jackson), Ed Harris (Everett McKinney) y Finn Little también desempeñan roles importantes en la nueva serie de Paramount. Este último interpreta a Carter desde la cuarta temporada de “Yellowstone”. Se trata del joven rebelde que se convirtió en el hijo adoptivo de Beth y Rip. Pero ¿qué más se sabe sobre el actor que lo interpreta?

1. ¿Quién es Finn Little?

Finn Little es un actor australiano, nacido el 9 de junio de 2006 en Brisbane. Es reconocido internacionalmente por interpretar a Carter en la exitosa serie “Yellowstone” y por protagonizar junto a Angelina Jolie la película de suspenso “Aquellos que desean mi muerte”.

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", el nuevo spin-off de "Yellowstone", tiene 19 años (Foto: Paramount Television Studios)

2. Datos personales de Finn Little

Nombre: Finn Little

Fecha de nacimiento: 9 de junio de 2006

Lugar de Nacimiento: Brisbane, Australia

Edad: 19

Ocupación: actor

Signo Astrológico: Géminis

Instagram: @finn_little_official

3. Lugar de nacimiento y familia

Finn Little tiene un hermano mayor y una hermana mayor. Además, nació y creció en Brisbane, Queensland, Australia. “Siempre he vivido en Brisbane”, declaró a The Film Pie. “Nací y crecí aquí, y me encanta”.

4. ¿Cómo empezó su carrera de actor?

Finn Little comenzó a actuar a los cinco años. “Mi madre me inició en la actuación cuando era más joven”, contó a The Film Pie. “Nos inscribió a mi hermana y a mí en representaciones de Eisteddfod (festival) para ayudarnos con la oratoria y que no estuviéramos nerviosos”.

“Hicimos algunos comerciales y luego, cuando tenía 10 años, conseguí el papel en ‘Storm Boy’”, agregó.

5. Finn Little en “Storm Boy”

“Storm Boy” es una película dramática australiana de 2019 que fue dirigida por Shawn Seet y protagonizada por Geoffrey Rush y Jai Courtney. La cinta basada en la novela corta de 1964 del mismo nombre de Colin Thiele narra la historia de un niño que crece en una costa prácticamente deshabitada del sur de Australia y rescata a tres pelícanos huérfanos. Finn Little interpreta al protagonista.

6. Finn Little en “Yellowstone” y “Dutton Ranch”

“Sin duda, trabajar con él era una de las personas con las que siempre había soñado”, declaró Little a nine.com sobre lo que fue trabajar con Kevin Costner en “Yellowstone”. “Así que estoy feliz de haber podido compartir la pantalla con él”.

En una entrevista con People, Cole Hauser reveló que la familia que interpretan en “Dutton Ranch” se ha trasladado a la vida real. “Hemos sido testigos de sus años más importantes como joven”, explicó. “Y verlo crecer no solo fuera de la pantalla, sino también dentro de ella como actor, demuestra que tiene muchísimo talento, y que este emana de él por todos lados”.

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", en una escena del nuevo spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

7. Series y películas de Finn Little

Dutton Ranch (2026)

Yellowstone (2018)

The Surfer (2024)

The Kid (2024)

Aquellos que desean mi muerte (2021)

Harrow (2018)

2067 (2020)

Reckoning (2019)

Angel of Mine (2019)

Storm Boy (2019)

Tidelands (2018)

Crafty Kingdom (2017)

Little Kingdom (2016)

The Great Champ Fernley (2014)

8. Fotos de Finn Little en Instagram

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", junto a Kelly Reilly y Cole Hauser en la alfombra roja del nuevo spin-off de "Yellowstone" (Foto: Instagram/ Finn Little)

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", junto a su madre en una publicación por el Día de la Madre (Foto: Instagram/ Finn Little)

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