Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", el nuevo spin-off de "Yellowstone", nació en Brisbane, Australia (Foto: Instagram/ Finn Little)
Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", el nuevo spin-off de "Yellowstone", nació en Brisbane, Australia (Foto: Instagram/ Finn Little)
Nelly Osco
Nelly Osco

Beth (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) se mudaron a Texas con la esperanza de comenzar una nueva vida en Río Paloma junto a su hijo adoptivo Carter (Finn Little) en “”. Después de lo que vivieron en Montana, anhelan paz y tranquilidad. Aunque la pareja protagonista del nuevo se esfuerza por cumplir su objetivo, los enemigos hacen su aparición demasiado pronto, y esta vez ellos son los recién llegados y no gozan del mismo poder.

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Además de los protagonistas, Annette Bening (Beulah Jackson), Ed Harris (Everett McKinney) y Finn Little también desempeñan roles importantes en la nueva serie de Paramount. Este último interpreta a Carter desde la cuarta temporada de “Yellowstone”. Se trata del joven rebelde que se convirtió en el hijo adoptivo de Beth y Rip. Pero ¿qué más se sabe sobre el actor que lo interpreta?

1. ¿Quién es Finn Little?

Finn Little es un actor australiano, nacido el 9 de junio de 2006 en Brisbane. Es reconocido internacionalmente por interpretar a Carter en la exitosa serie “Yellowstone” y por protagonizar junto a Angelina Jolie la película de suspenso “Aquellos que desean mi muerte”.

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", el nuevo spin-off de "Yellowstone", tiene 19 años (Foto: Paramount Television Studios)
Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", el nuevo spin-off de "Yellowstone", tiene 19 años (Foto: Paramount Television Studios)

2. Datos personales de Finn Little

  • Nombre: Finn Little
  • Fecha de nacimiento: 9 de junio de 2006
  • Lugar de Nacimiento: Brisbane, Australia
  • Edad: 19
  • Ocupación: actor
  • Signo Astrológico: Géminis
  • Instagram:

3. Lugar de nacimiento y familia

Finn Little tiene un hermano mayor y una hermana mayor. Además, nació y creció en Brisbane, Queensland, Australia. “Siempre he vivido en Brisbane”, . “Nací y crecí aquí, y me encanta”.

4. ¿Cómo empezó su carrera de actor?

Finn Little comenzó a actuar a los cinco años. “Mi madre me inició en la actuación cuando era más joven”, contó a The Film Pie. “Nos inscribió a mi hermana y a mí en representaciones de Eisteddfod (festival) para ayudarnos con la oratoria y que no estuviéramos nerviosos”.

Hicimos algunos comerciales y luego, cuando tenía 10 años, conseguí el papel en ‘Storm Boy’”, agregó.

5. Finn Little en “Storm Boy”

“Storm Boy” es una película dramática australiana de 2019 que fue dirigida por Shawn Seet y protagonizada por Geoffrey Rush y Jai Courtney. La cinta basada en la novela corta de 1964 del mismo nombre de Colin Thiele narra la historia de un niño que crece en una costa prácticamente deshabitada del sur de Australia y rescata a tres pelícanos huérfanos. Finn Little interpreta al protagonista.

6. Finn Little en “Yellowstone” y “Dutton Ranch”

Sin duda, trabajar con él era una de las personas con las que siempre había soñado”, sobre lo que fue trabajar con Kevin Costner en “Yellowstone”. “Así que estoy feliz de haber podido compartir la pantalla con él”.

, Cole Hauser reveló que la familia que interpretan en “” se ha trasladado a la vida real. “Hemos sido testigos de sus años más importantes como joven”, explicó. “Y verlo crecer no solo fuera de la pantalla, sino también dentro de ella como actor, demuestra que tiene muchísimo talento, y que este emana de él por todos lados”.

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", en una escena del nuevo spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)
Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", en una escena del nuevo spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

7. Series y películas de Finn Little

  • Dutton Ranch (2026)
  • Yellowstone (2018)
  • The Surfer (2024)
  • The Kid (2024)
  • Aquellos que desean mi muerte (2021)
  • Harrow (2018)
  • 2067 (2020)
  • Reckoning (2019)
  • Angel of Mine (2019)
  • Storm Boy (2019)
  • Tidelands (2018)
  • Crafty Kingdom (2017)
  • Little Kingdom (2016)
  • The Great Champ Fernley (2014)

8. Fotos de Finn Little en Instagram

Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", junto a Kelly Reilly y Cole Hauser en la alfombra roja del nuevo spin-off de "Yellowstone" (Foto: Instagram/ Finn Little)
Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", junto a Kelly Reilly y Cole Hauser en la alfombra roja del nuevo spin-off de "Yellowstone" (Foto: Instagram/ Finn Little)
Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", junto a su madre en una publicación por el Día de la Madre (Foto: Instagram/ Finn Little)
Finn Little, el actor que hace de Carter en "Dutton Ranch", junto a su madre en una publicación por el Día de la Madre (Foto: Instagram/ Finn Little)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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