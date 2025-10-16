La última película de la trilogía “Culpables” aterriza en Amazon Prime Video este 16 de octubre de 2025, fecha que conoceremos por fin si Noah y Nick terminan juntos. Como se recuerda, al final de la segunda cinta, la pareja rompe su relación, pero muchos guardan la esperanza que triunfe su amor. Si bien, veremos los rostros habituales del filme, hay una nueva incorporación; se trata de Simon, un personaje nuevo que viene a mover el tablero emocional de los protagonistas. Este papel es interpretado por Fran Morcillo; si no sabes quién es, tranquilo que a continuación te lo detallo.

1. DATOS PERSONALES DE FRAN MORCILLO

Nombre completo: Fran Morcillo

Fran Morcillo Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 10 de enero

10 de enero Año de nacimiento: 1995

1995 Instagram: @morcillo_fran

Una fotografía blanco y negro de Fran Morcillo que roba suspiros en sus seguidores (Foto: @fabianmorassut / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES FRAN MORCILLO?

Fran Morcillo es un actor español conocido por las reconocidas series “La casa de papel” y “Servir y Proteger”.

"Me hago mayor, pero no maduro", publicó Fran Morcillo en febrero de 2024 (Foto: @jpgbookmadrid / Instagram)

3. SU INTERÉS POR LA ACTUACIÓN SURGIÓ CUANDO ERA NIÑO

Desde que era niño, le gustaba el mundo de la actuación. “Lo de ser actor me viene desde pequeñito porque me gustaba mucho llamar la atención y era bastante imaginativo. Siempre he querido dedicarme a esta profesión y ahora parece que va a poder ser posible”, señaló en una entrevista al blog “Y desperté”.

Aquí posando con un sombrero bajo el sol (Foto: Fran Morcillo / Instagram)

4. SU CARRERA EN EL MUNDO ACTORAL

Comenzó su carrera artística en el año 2013 y desde ese momento ha participado en varios proyectos para la pantalla y teatro entre los que destacan la película “La sexta alumna”, en el que es coprotagonista con el papel de Romeo. En cuanto a obras teatrales que protagonizó están “El Tartufo” y “Tres versiones de la vida”. Respecto a televisión, Morcillo actuó en “Centro médico”, “Lo que escondían sus ojos”, “La casa de papel”, por citar algunos títulos.

"Pov: se estrena dentro de nada Culpa Nuestra. Like si te gusta el programa de fondo (cazasubastas)", escribió en septiembre de 2025 (Foto: Fran Morcillo / Instagram)

5. HABLA VARIOS IDIOMAS

Fran Morcilllo habla perfectamente el español, el catalán y el inglés, algo que se puede ver en los videos que sube.

"El ego y yo, aquí juntos posando", escribió en julio de 2022 (Foto: Fran Morcillo / Instagram)

