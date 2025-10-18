“Culpa nuestra” finalmente nos da a conocer qué les depara el destino a nuestros protagonistas Nick y Noah, quienes no se veían hace mucho tiempo. Pero además de ellos, otros personajes aparecieron en la trama para contarnos parte de su historia, tal como ocurrió con Sofía, papel interpretado por Gabriela Andrada. Si no sabes quién es esta actriz, te lo cuento a continuación.

Vale precisar que en el filme, ella es la colega de Nick, con quien se besó en al final del filme anterior, “Culpa tuya”, lo que desencadenó un conflicto en su relación con Noah.

1. DATOS PERSONALES DE GABRIELA ANDRADA

Nombre completo: Gabriela Andrada Corujo

Gabriela Andrada Corujo Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad. Española

Española Cumpleaños: 5 de mayo

5 de mayo Año de nacimiento: 1999

1999 Instagram: @ga_andrada

2. ¿QUIÉN ES GABRIELA ANDRADA?

Gabriela Andrada es una modelo y actriz española de cine y series de televisión. Es conocida por haber actuado en las películas “Pídeme lo que quieras” (2024) y “Culpa tuya” (2024).

3. SU FAMILIA

Es hija de la presentadora de televisión Minerva Piquero y del economista Juan Mario Andrada. Tiene un hermano menor.

4. LE GUSTABA LA LECTURA Y ERA MUY TÍMIDA DE NIÑA

Desde pequeña le fascinaba el arte y la literatura por su narrativa, por lo que al ser una niña solitaria se refugiaba en los libros, hábito que tiene hasta el día de hoy. “Tenía ese sueño de dedicarme a algo que tuviera que ver con contar historias, pero me daba miedo soñar con la interpretación porque era bastante tímida (…). Siempre que había hablado en público me había salido fatal de nervios, de tensión y de niños burlándose en la fila de atrás de clase, así que no sabía cómo empezar, pero sí sabía que hiciera lo que hiciera, yo quería contar historias y quería vivir muchas historias, quería tener muchas vidas”, contó en una entrevista a Glamour.

5. ¿CÓMO SURGIÓ SU AMOR POR LA ACTUACIÓN?

Relató al mismo medio que todo surgió tras conversar con su madre. Ella tenía 18 años y cuando estaban mirando universidades y programas de becas para irse a Londres, comenzó a llorar. “Le dije: ‘Mamá, es que creo que... ¡Es que quiero contar historias! ¡Es que quiero ser actriz!’ (…). Me dijo: ‘Vale, pues vamos a actuar’, y me apuntó en un curso los fines de semana de interpretación. Lo hacía tan mal, lo pasaba tan mal, me temblaba tanto la voz, me temblaba el cuerpo entero, me temblaban los párpados, la cara, no era capaz… Pero ella me siguió animando y empujando a conseguirlo y, poco a poco, un día tuve la confianza como para salir a arriesgar”, relató.

6. SE FORMÓ COMO ACTRIZ

Tras obtener el grado de bachiller en Artes, completó su formación con el grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales en TAI, con mención especial en guion y otros cursos en interpretación.

7. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Andrada ha actuado en “Sequía”, “Los Protegidos: ADN”, “Herederos de la Tierra”, “Objetos”, “Culpa tuya”, “Pídeme lo que quieras” y “Culpa nuestra”.

