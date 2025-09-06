Si ya viste los primeros episodios de “Queen Mantis” (o “Reina Mantis”, como se le conoce en español) en Netflix, seguramente quedaste igual que yo: hipnotizado por la presencia de Jung Yi-shin, la asesina en serie tan perturbadora como intrigante. Pero más allá del personaje, hay una actriz con una carrera increíble detrás: Go Hyun-jung. Y créeme, su historia personal es tan sorprendente como su papel en este nuevo thriller coreano.

En esta serie —que, por cierto, es una adaptación coreana del clásico francés “La Mante”—, Go Hyun-jung interpreta a una criminal que lleva más de 20 años en prisión por haber matado a cinco hombres. Sin embargo, todo cambia cuando aparece un imitador, y la policía no tiene más remedio que acudir a ella para descifrar los nuevos crímenes. El resultado: una trama llena de tensión, secretos y actuaciones de primer nivel.

Y aquí es donde entra el talento de Go Hyun-jung. Porque si bien el guion es potente, es su interpretación la que eleva todo a otro nivel. Su mirada, sus silencios, su forma de transmitir fragilidad y poder al mismo tiempo. Es imposible no querer saber más de ella. ¿De dónde viene? ¿Qué otros papeles ha hecho? ¿Por qué su nombre suena tanto en Corea del Sur?

Si tú también te quedaste con esas preguntas, aquí te las respondo. A continuación, te cuento todo lo que necesitas saber sobre Go Hyun-jung, desde sus inicios en el mundo del entretenimiento hasta convertirse en una de las actrices más importantes de Asia.

Go Hyun-jung como Jung Yi-shin en la serie surcoreana "Reina Mantis" (Foto: SBS)

1. ¿QUIÉN ES GO HYUN-JUNG?

Go Hyun-jung (고현정) es una de las actrices más reconocidas de Corea del Sur. Nació el 2 de marzo de 1971 en Hwasun y desde hace más de tres décadas ha trabajado en televisión, cine, teatro y hasta como presentadora. Su carrera es larga, compleja y marcada por grandes éxitos, retiros temporales y un regreso triunfal que la consolidó como un ícono de la actuación coreana.

2. DATOS PERSONALES DE GO HYUN-JUNG

Nombre completo: Go Hyun-jung (고현정)

Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1971

Lugar de nacimiento: Hwasun, Corea del Sur

Altura: 1.72 m

Universidad: Dongguk University

Religión: Católica

Agencia actual: IOK Company

Estado civil: Divorciada (exesposa de Chung Yong-jin, nieto del fundador del grupo Samsung)

Hijos: 2

Twitter oficial: @kohyunjung_iok

3. SUS PRIMEROS AÑOS EN LA ACTUACIÓN

Go Hyun-jung saltó a la fama a finales de los años 80, tras participar en el concurso Miss Corea 1989, donde fue finalista. Ese mismo año debutó como actriz y, poco después, protagonizó “Sandglass” (1995), una de las series más influyentes de la televisión coreana. Fue ese papel el que la catapultó al estrellato, convirtiéndola en un rostro infaltable en los dramas de los años 90.

4. SU RETIRO TEMPORAL Y EL REGRESO A LO GRANDE

En 1995, en el punto más alto de su fama, Go Hyun-jung dejó la actuación tras casarse con Chung Yong-jin, un heredero del poderoso conglomerado Samsung. Pero tras su divorcio en 2003, decidió volver a las pantallas. Y vaya si fue un regreso. Series como “Queen Seondeok” (2009) y “Daemul” (2010) no solo fueron éxitos rotundos, sino que la hicieron la actriz mejor pagada de Corea del Sur en ese momento.

5. SU PAPEL EN “QUEEN MANTIS”, LO NUEVO DE NETFLIX

En “Reina Mantis” (título original: “Samagwi: Salinjaui Oechul”), Go Hyun-jung interpreta a Jung Yi-shin, una asesina en serie que, a pesar de estar en prisión, sigue manipulando todo desde las sombras. La serie, que se estrenó el 5 de septiembre de 2025 por SBS y está disponible globalmente en Netflix, ha sido aclamada por su atmósfera oscura y la complejidad de su protagonista.

Las imágenes promocionales muestran a Go Hyun-jung en escenas cargadas de simbolismo y tensión emocional. Su mirada lo dice todo: este no es un personaje plano, sino alguien con capas, traumas y secretos que lentamente se irán revelando.

Go Hyun-jung como Jung Yi-shin, una asesina que ahora deberá trabajar junto a su hijo detective (Foto: SBS)

6. OTRAS SERIES Y PELÍCULAS DONDE LA HAS VISTO

Tal vez viste a Go Hyun-jung en otras producciones sin darte cuenta. Entre sus trabajos más conocidos están:

Queen Seondeok (2009) – como la astuta y poderosa Mishil

Daemul (2010) – como la presidenta Seo Hye-rim

Return (2018) – como la abogada Choi Ja-hye

Dear My Friends (2016) – como Park Wan

Mask Girl (2023) – como Kim Mo-mi (versión adulta)

Namib (2024) – como Kang Su-hyun, una productora musical caída en desgracia

En cine también ha trabajado en títulos como Miss Conspirator (2012), A Tiger in Winter (2018), y The Actresses (2009), donde se interpreta a sí misma.

7. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Go Hyun-jung no solo ha sido popular entre el público; también ha sido reconocida por la crítica. Entre sus premios más destacados están:

Grand Prize (Daesang) en los MBC Drama Awards (2009) por Queen Seondeok

Baeksang Arts Awards: Mejor actriz en televisión

Seoul International Drama Awards: Mejor actriz coreana

Reconocida como Actriz del Año en múltiples entregas de premios

8. UNA CARRERA QUE SIGUE REINVENTÁNDOSE

A sus 54 años, Go Hyun-jung sigue eligiendo personajes desafiantes, complejos y poco convencionales. No le teme a mostrar su lado más oscuro en pantalla, ni a tomar pausas cuando su salud o vida personal lo requieren. Eso la hace aún más humana, y tal vez por eso conecta tanto con el público.

En Queen Mantis, su actuación es una clase magistral de sutileza y tensión, y todo indica que volverá a marcar un hito en su carrera. Si todavía no has visto la serie, te la recomiendo sin dudar. Y si ya la viste, ahora sabes que detrás de Jung Yi-shin hay una mujer con una historia tan intensa como los personajes que interpreta.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE GO HYUN-JUNG

Go Hyun-jung suele compartir imágenes de los presentaciones de las series y películas en las que trabaja (Foto: Go Hyun-jung / Instagram)

Go Hyun-jung suele compartir imágenes de los presentaciones de las series y películas en las que trabaja (Foto: Go Hyun-jung / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.