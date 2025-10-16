En “Nadie nos vio partir”, vemos cómo una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Pero ¿por qué hizo eso? Todo se originó tras descubrir el romance clandestino de su pareja con su hermano Carlos. Sí, la protagonista tiene un amorío con su cuñado, quien también se enamora de la mujer. El papel de este hombre es interpretado por Gustavo Bassani. A continuación, descubre más sobre él.
1. DATOS PERSONALES DE GUSTAVO BASSANI
- Nombre completo: Gustavo Bassani
- Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
- Nacionalidad: Argentina
- Cumpleaños: 30 de enero
- Año de nacimiento: 1983
- Instagram: @gus_bassani
2. ¿QUIÉN ES GUSTAVO BASSANI?
Gustavo Bassani es un actor argentino que es conocido por interpretar al agente de inteligencia José Péres en la serie de suspenso dramático “Iosi, el espía arrepentido”, por el cual fue nominado a varios premios.
3. ESTUDIÓ CIENCIAS POLÍTICAS
Cuando cumplió 18 años, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero abandonó la carrera a los tres años porque no se sentía motivado para continuarla.
4. FUE VENDEDOR
Trabajó en una empresa mayorista de turismo y para salir adelante trabajó como vendedor.
5. ¿CÓMO COMENZÓ EN EL MUNDO ACTORAL?
Bassani asegura que le debe su carrera como actor a su madre por haberla inscrito en un curso de actuación en el teatro Larreta. A partir de entonces, renunció a su trabajo y se enfocó en en los sets de grabación.
6. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ
Comenzó su carrera como actor profesional en la obra infantil “Historia de piratas” (2010-2013). A partir de ahí, se desarrolló en el circuito teatral independiente y en el teatro en off. Mientras que sus primeras apariciones en televisión fueron en “Sos mi vida” (2006), “Señales del fin del mundo” (2013-2014), “Argentina, tierra de amor y venganza” (2019), “Separadas” (2020) y “Iosi, el espía arrepentido” (2022-2023). En cine, actuó en “Transmitzvah” y “Sin salida, ambas de 2024.
7. SU TRABAJO FUE PREMIADO
Gracias a su papel como el agente secreto José Péres en “Iosi”, ganó un reconocimiento en los Premios Cóndor de PLata en la categoría mejor actor protagonista en drama. Asimismo, fue nominado a los premios Emmy Internacional, Premios Platino y Premios Produ.
8. ¿GUSTAVO BASSANI TIENE PAREJA?
Actualmente, Gustavo Bassani no tiene pareja. Se sabe que tuvo una relación, desde 2014, con la bailarina de tango Johana Copes, con quien trabajó en la obra teatral “El conventillo de la Paloma” (2013). En abril de 2024, confirmó su ruptura.
