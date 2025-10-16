En “Nadie nos vio partir”, vemos cómo una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Pero ¿por qué hizo eso? Todo se originó tras descubrir el romance clandestino de su pareja con su hermano Carlos. Sí, la protagonista tiene un amorío con su cuñado, quien también se enamora de la mujer. El papel de este hombre es interpretado por Gustavo Bassani. A continuación, descubre más sobre él.

1. DATOS PERSONALES DE GUSTAVO BASSANI

Nombre completo: Gustavo Bassani

Gustavo Bassani Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Cumpleaños: 30 de enero

30 de enero Año de nacimiento: 1983

1983 Instagram: @gus_bassani

Un imagen que roba gran cantidad de suspiros entre sus seguidores (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES GUSTAVO BASSANI?

Gustavo Bassani es un actor argentino que es conocido por interpretar al agente de inteligencia José Péres en la serie de suspenso dramático “Iosi, el espía arrepentido”, por el cual fue nominado a varios premios.

Tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

3. ESTUDIÓ CIENCIAS POLÍTICAS

Cuando cumplió 18 años, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero abandonó la carrera a los tres años porque no se sentía motivado para continuarla.

Gustavo Bassani posando con un cigarillo en la boca (Foto: @adoshaw/ Instagram)

4. FUE VENDEDOR

Trabajó en una empresa mayorista de turismo y para salir adelante trabajó como vendedor.

Ha participado de varios proyectos (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

5. ¿CÓMO COMENZÓ EN EL MUNDO ACTORAL?

Bassani asegura que le debe su carrera como actor a su madre por haberla inscrito en un curso de actuación en el teatro Larreta. A partir de entonces, renunció a su trabajo y se enfocó en en los sets de grabación.

En esta imagen escribió que en varias fotografías ha posado con la misma ropa (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

6. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Comenzó su carrera como actor profesional en la obra infantil “Historia de piratas” (2010-2013). A partir de ahí, se desarrolló en el circuito teatral independiente y en el teatro en off. Mientras que sus primeras apariciones en televisión fueron en “Sos mi vida” (2006), “Señales del fin del mundo” (2013-2014), “Argentina, tierra de amor y venganza” (2019), “Separadas” (2020) y “Iosi, el espía arrepentido” (2022-2023). En cine, actuó en “Transmitzvah” y “Sin salida, ambas de 2024.

Aquí tomando un vaso con agua en una imagen blanco y negro (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

7. SU TRABAJO FUE PREMIADO

Gracias a su papel como el agente secreto José Péres en “Iosi”, ganó un reconocimiento en los Premios Cóndor de PLata en la categoría mejor actor protagonista en drama. Asimismo, fue nominado a los premios Emmy Internacional, Premios Platino y Premios Produ.

La vez que ganó un Cóndor de Plata en noviembre de 2022 (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

8. ¿GUSTAVO BASSANI TIENE PAREJA?

Actualmente, Gustavo Bassani no tiene pareja. Se sabe que tuvo una relación, desde 2014, con la bailarina de tango Johana Copes, con quien trabajó en la obra teatral “El conventillo de la Paloma” (2013). En abril de 2024, confirmó su ruptura.

Reconoce que su lugar favorito es la playa (Foto: Gustavo Bassani / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí