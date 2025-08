A cierta parte de los amantes de las series y películas les encanta cuando una producción tan icónica, como “Outlander”, se expande en nuevas direcciones. Y si estás aquí, probablemente también te intrigó saber más sobre Ellen MacKenzie, uno de los personajes centrales de la nueva precuela titulada “Outlander: Blood of My Blood”. Este spin-off, que se transmite por Starz en Estados Unidos y estará disponible en Disney+ en otros territorios, nos lleva décadas atrás para contarnos los orígenes de la familia Fraser.

Dentro de este contexto histórico y emocional, Harriet Slater se mete en la piel de Ellen, la madre de Jamie Fraser. Si eres fan de la serie original, sabes lo importante que es este personaje, aunque apenas fue mencionado. Por eso, ver su historia cobrar vida en una producción completa es una oportunidad increíble. Y lo mejor es que está interpretada por una actriz británica que viene creciendo a paso firme en la industria.

Es normal que no conozcas mucho a Harriet Slater antes de este proyecto, pero cuando investigué su trayectoria me sorprendí. No solo ha trabajado en producciones importantes como “Pennyworth” (la precuela del universo de Batman para DC Universe), sino que también formó parte de “Belgravia: The Next Chapter”, otro drama de época aclamado de MGM+. Sin duda, su perfil encaja perfecto con el tono elegante y emocional de “Outlander”.

Así que, si también te preguntaste quién es esta actriz que ahora encarna a una figura clave dentro del universo Fraser, acá te dejo todo lo que necesitas saber. A continuación, te explico más sobre su vida, su carrera y cómo llegó a convertirse en Ellen MacKenzie.

1. ¿QUIÉN ES HARRIET SLATER?

Harriet Marston Slater es una actriz originaria de Leicester, Inglaterra, nacida el 28 de noviembre de 1994. Aunque muchos espectadores están descubriéndola ahora gracias a “Outlander: Blood of My Blood”, su recorrido en el mundo artístico comenzó desde muy joven. Algo que siempre me llamó la atención es cómo muchos actores encuentran en el teatro una vía de escape, y ese fue justamente su caso. La artista de 30 años ha contado que actuar la ayudaba a manejar su ansiedad cuando era niña, lo cual revela una conexión muy auténtica con su oficio.

2. DATOS PERSONALES DE HARRIET SLATER

3. EL INICIO EN LA ACTUACIÓN DE HARRIET SLATER

Como te comentaba, Harriet empezó muy temprano. A los seis años ya estaba participando en obras teatrales locales con el grupo “Little Theatre” en Leicester. Viniendo de una familia involucrada en el teatro amateur, parecía casi inevitable que terminara siguiendo ese camino. En 2016, apenas se graduó de la prestigiosa Guildford School of Acting, debutó profesionalmente en el Theatre Royal de Plymouth, interpretando a Jodie en “The Man with the Hammer”.

4. ¿CÓMO SE HIZO FAMOSA?

Su primer gran salto a la pantalla fue gracias a “Pennyworth”, la serie de DC Universe que narra los orígenes de Alfred, el icónico mayordomo de Batman. Allí, Slater interpretó a Sandra Onslow, un personaje que comenzó siendo secundario pero que ganó protagonismo a lo largo de las temporadas. Eso fue entre 2019 y 2022, y le permitió mostrarse frente a un público más amplio, especialmente en Estados Unidos.

5. LOS PRINCIPALES TRABAJOS QUE HA TENIDO HARRIET SLATER

Además de su papel en Pennyworth, Harriet también participó en “All Creatures Great and Small” y tuvo un rol importante en “Belgravia: The Next Chapter” interpretando a Clara Trenchard. También sumó experiencia en cine con títulos como “Emily and the Magical Journey” (2020), “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (2023), y más recientemente en películas como “Tarot” (2024) y “True Haunting”. Y ahora, su gran desafío es “Outlander: Blood of My Blood”, donde encabeza el elenco como Ellen.

6. ¿CÓMO LLEGÓ A “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?

Fue en febrero de 2024 cuando Starz anunció oficialmente que Harriet Slater había sido elegida para interpretar a Ellen MacKenzie. Lo interesante es que el perfil actoral de Slater —experiencia en drama histórico, carisma en pantalla y formación teatral sólida— encajaba perfecto con lo que necesitaba una historia como esta. Su elección recibió elogios por parte de críticos que ya habían seguido su trabajo anterior en MGM+ y DC.

7. SU TRAYECTORIA EN EL TEATRO

Aunque ahora brilla en cine y televisión, no podemos olvidar que Harriet tiene raíces profundas en el teatro. En 2017 fue parte de la Royal Shakespeare Company, participando en la obra “Vice Versa” de Phil Porter. También formó parte de The Secret Seven, una obra familiar montada en Storyhouse. Estos trabajos en el escenario, en especial con una compañía tan respetada como la RSC, demuestran que tiene una base actoral muy sólida.

8. FOTOS DE INSTAGRAM DE HARRIET SLATER

