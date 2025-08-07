“Outlander: Blood of My Blood” se viene con todo, así que hay que seguirle la pista a cada detalle, como por ejemplo, a Hermione Corfield interpretabdo a Julia Moriston. Y es que, si bien ya había visto su cara en algunas películas, no sabía demasiado sobre su recorrido. Así que me puse a investigar un poco más sobre ella y me encontré con una carrera sólida, una formación interesante y, sobre todo, una actriz con una presencia que impone en pantalla.

Este nuevo proyecto, que funciona como precuela de “Outlander”, promete seguir profundizando en ese universo histórico-romántico que tanto engancha. Julia Moriston será uno de los personajes centrales, y todo apunta a que Corfield le va a dar vida con mucha fuerza. La serie se perfila como una de las grandes apuestas de Starz para 2025, y la elección del elenco es una declaración de intenciones. La producción sale a la luz el 8 de agosto, así que alista todo.

Lo interesante es que, aunque Hermione ya tiene bastantes años en la industria, aún es una figura fresca para muchos espectadores. La vimos en superproducciones como “Star Wars: The Last Jedi” o “Misión Imposible: Nación Secreta”, pero también ha demostrado talento en dramas independientes como “Rust Creek” y “Sea Fever”. Es decir, puede moverse cómodamente entre el blockbuster y el cine más introspectivo, y eso la convierte en un verdadero talento.

Entonces, si te estás preguntando quién es esa actriz que pronto vas a ver en los créditos de “Outlander: Blood of My Blood”, acá te dejo todo lo que tienes que saber sobre Hermione Corfield, con algunos datos que quizás no conocías.

Hermione Corfield como Julia Moriston en “Outlander: Blood of My Blood” (Foto: Starz)

1. ¿QUIÉN ES HERMIONE CORFIELD?

Hermione Isla Conyngham Corfield es una actriz británica nacida en Londres el 19 de diciembre de 1993. Aunque empezó su carrera en 2014, con el tiempo fue ganándose un lugar en el cine y la televisión, participando tanto en franquicias taquilleras como en producciones más independientes. En 2025, da un gran paso en su carrera al sumarse al universo “Outlander” como Julia Moriston, uno de los personajes principales de la serie “Blood of My Blood”.

2. DATOS PERSONALES DE HERMIONE CORFIELD

Nombre completo: Hermione Isla Conyngham Corfield

Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1993

Edad actual: 31 años

Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Profesión: Actriz y modelo

Años activa: Desde 2014

Formación académica: Literatura inglesa en University College London; actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute (Nueva York)

En "Outlander: Blood of my Bllod", la actriz Hermione Corfield asume el papel de Julia Moriston (Foto: Starz)

3. SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Hermione nació en una familia británica con raíces aristocráticas. Su madre es Emma Willis, una reconocida diseñadora de Jermyn Street, mientras que su padre, Richard Corfield, pertenece a la familia Corfield de Chatwall Hall, en Shropshire. Creció entre arte, diseño y tradición, y estudió en el internado femenino Downe House School, ubicado en Cold Ash, cerca de Newbury (Berkshire). Desde joven, mostró interés tanto por la literatura como por la actuación.

4. ¿CÓMO EMPEZÓ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Después de estudiar Literatura Inglesa en Londres, Hermione decidió tomar un camino más artístico y se trasladó a Nueva York para estudiar actuación en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute, donde se formaron leyendas como Al Pacino o Scarlett Johansson. Su primer trabajo fue en el segmento “Colton’s Big Night” de la película “50 Kisses” (2014), y desde entonces no ha parado.

5. SU CARRERA EN EL CINE

Hermione participó en varias producciones internacionales. En 2015, actuó junto a Ian McKellen y Laura Linney en “Mr. Holmes”, y ese mismo año compartió pantalla con Tom Cruise en “Mission Impossible – Rogue Nation”. En 2017, fue parte de “Star Wars: The Last Jedi”, donde interpretó a la piloto rebelde Tallie Lintra, y también tuvo un rol en “XXX: Return of Xander Cage” con Vin Diesel.

Más allá del cine comercial, brilló en cintas como “Rust Creek” (2019), donde su papel de Sawyer Scott le valió premios a Mejor Actriz en festivales como el Breckenridge Film Festival y el Jefferson State Film Festival.

6. SU TRABAJO EN TELEVISIÓN

Aunque el cine fue su trampolín, Hermione también supo ganarse un lugar en la televisión británica. En 2017 protagonizó el drama de época “The Halcyon”, y entre 2020 y 2022 interpretó a Freddy Lane en la serie de suspenso psicológico “We Hunt Together”, emitida por Alibi. Ambas producciones dejaron claro que tiene una gran versatilidad para moverse entre géneros.

Ahora, con su rol en “Outlander: Blood of My Blood”, se mete de lleno en el drama histórico-romántico, y todo indica que su personaje, Julia Moriston, será clave en el desarrollo de la trama.

