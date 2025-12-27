“Made in Korea” nos transporta a Corea de Sur de la década de los 70, época en la que un hombre decidido a alcanzar la cima y el poder lleva una doble vida; sin embargo, no todo saldrá como imaginaba, pues tras un descuido, un fiscal sigue sus pasos y no descansará hasta hacerlo caer. El papel de Baek Ki-tae, el astuto y ambicioso agente de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) que controla en secreto redes comerciales ilícitas para acumular riqueza, es interpretado por Hyun Bin. Si no sabes mucho sobre este actor, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo detallo.

Vale precisar que los dos primeros episodios de la serie coreana aterrizaron en Disney+ el 24 de diciembre de 2025, y cada semana se emitirán nuevos capítulos hasta el 14 de enero de 2026.

En "Made in Korea", Baek Ki-tae es muy astuto y ambicioso (Foto: Hive Media / Mbrella Films)

1. DATOS PERSONALES DE HYUN BIN

Nombre de nacimiento: Kim Tae-pyung

Kim Tae-pyung Conocido artísticamente como: Hyun Bin

Hyun Bin Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 25 de septiembre

25 de septiembre Año de nacimiento: 1982

1982 Edad: 43 años

43 años Instagram: @hyunbin_actor

2. ¿QUIÉN ES HYUN BIN?

Hyun Bin es un actor y modelo surcoreano conocido por su participación en “Mi adorable Sam Soon”, “Recuerdos de la Alhambra” y “Crash Landing On You”.

En "Made in Korea", él tiene el papel principal. Aquí tomándose un selfie (Foto: Hyun Bin / Instagram)

3. SE GRADUÓ EN LA UNIVERSIDAD EN 2009

Estudió en la Universidad Chung-Ang, donde se graduó en el Departamento de Teatro y Cine en 2009. Poco después se matriculó para un máster.

4. DONÓ DINERO A SU UNIVERSIDAD

En 2009, donó cien millones de wones a su alma mater. Pidió que el dinero sea invertido en la construcción de un pequeño teatro y becas.

En sus redes sociales, el actor hace suspirar a la gente (Foto: Hyun Bin / Instagram)

5. PERTENECIÓ A LA INFANTERÍA DE LA MARINA

En marzo de 2011, Hyun Bin comenzó en Pohang su servicio militar de 21 meses en el cuerpo de infantería de Marina, del que egresó el 6 de diciembre del 2012.

6. FORMA SU PROPIA AGENCIA

Tras formar parte de la agencia AM Entertainment, rescindió su contrato en septiembre de 2012 luego que esta se fusionara con SM C&C. En noviembre, entró a la agencia O& Entertainment, pero tiempo después, en enero de 2016, estableció su propia agencia: VAST Entertainment, en asociación con su mentor, el CEO Kang Gun-taek.

El actor roba miles de suspiros en sus seguidoras desde hace mucho tiempo (Foto: Hyun Bin / Instagram)

7. PUBLICÓ UN LIBRO

En agosto de 2011, Bin publicó un libro sobre su formación en la marina titulado “Yo soy un infante de la Marina”.

8. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Ha formado parte delas siguientes producciones: “Nonstop 4”, “Ireland”, “Mi adorable Sam Soon”, “A Millionaire’s First Love”, “The Snow Queen”, “Jardín secreto”, “Confidential Assignment”, “The Swindlers”, Aterrizaje de emergencia en tu corazón” y “Harbin” por citar algunos títulos.

Aquí junto a su esposa, con quien está casado desde 2022 (Foto: Hyun Bin / Instagram)

9. ESTÁ CASADO CON UN CONOCIDA ACTRIZ

Hyun Bin se casó el 31 de marzo de 2022 con la actriz Son Ye-jin, con quien tiene un hijo nacido en noviembre de ese mismo año. Ambos se conocieron en 2004, cuando él asistió a la premiere de “A Moment to Remember” que protagonizó Ye-jin, pero se trató de un encuentro fugaz. Años después, en 2017, sus caminos se cruzaron en el rodaje de “The Negotiation”, aunque no fue hasta 2019 que la química entre ambos surgió en “Crash Landing On You”. Ellos confirmaron su romance en 2021.

10. JUNTO A SU ESPOSA REALIZAN DONACIONES

En marzo de 2022, Bin y su esposa realizaron una donación conjunta de 200 millones de wones (aproximadamente US$162,110), para cubrir los gastos de artículos de ayuda de emergencia y otros productos que necesitasen las víctimas de las áreas afectadas por el incendio forestal en Gangwon y Gyeongsangbuk-do.

El día de su boda con la actriz Son Ye-jin (Foto: Hyun Bin / Instagram)

