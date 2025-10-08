La serie “Dinastía Casillas” llegó para encender las pantallas de Telemundo. Además de ver a Ismael Casillas y Chacorta, un nuevo personaje hace su aparición en la trama para dar mucho de qué hablar; me refiero a Fabricio Hernández “El Gancho”, el líder de una organización emergente que busca eliminar a los Casillas y tomar su negocio. El papel de este personaje es interpretado por Ianis Guerrero. Si no sabes quién es, no te preocupes que en esta nota te lo cuento.
Los episodios de esta producción, que se estrenó el 7 de octubre de 2025, se emiten por Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT).
1. DATOS PERSONALES DE IANIS GUERRERO
- Nombre completo: Ianis Guerrero
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Nacionalidad: Mexicana
- Cumpleaños: 20 de octubre
- Año de nacimiento: 1980
- Instagram: @ianisguerrero
2. ¿QUIÉN ES IANIS GUERRERO?
Ianis Guerrero es un actor mexicano conocido por haber formado parte de la película “Nosotros los Nobles” (2013) y la serie “Club de Cuervos” (2015–2019).
3. FORMACIÓN ACTORAL
Debido a que anhelaba convertirse en histrión, estudió actuación en el Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba, y en el Teatro Nacional de Chaillot, en París, Francia.
4. TIENE SU PRODUCTORA
Tras culminar sus estudios, Guerrero creó la casa productora Artepepan Films con el que realizó varios trabajos.
5. SE DESEMPEÑÓ COMO ESCRITOR, PRODUCTOR Y DIRECTOR
Ianis escribió y produjo el largometraje “Malamados” de Pedro Ramírez. En 2008, escribió y dirigió “Bruno y Mujer atrapada en habitación con tormenta”.
6. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ
Ha formado parte de más de 30 producciones. En cine: “De las muertas”, “Casa Caracol” y “Corazón de mezquite”, por citar algunos títulos. En televisión, “13 miedos”, “La gata”, “Blue Demon”, “La balada de Hugo Sánchez”, “Doña Flor y sus dos maridos”, “La bandida”, “La mujer del diablo”, “El colapso”, “Tu vida es mi vida, entre otros.
7. PUBLICÓ UN LIBRO
Ianis Guerrero publicó un libro para niños “Pequeños guerreros mexicas”. “Una aventura que nos conecta con nuestro pasado prehispánico y que no te puedes perder”, escribió en su cuenta de Instagram en abril de 2025.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí