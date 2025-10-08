La serie “Dinastía Casillas” llegó para encender las pantallas de Telemundo. Además de ver a Ismael Casillas y Chacorta, un nuevo personaje hace su aparición en la trama para dar mucho de qué hablar; me refiero a Fabricio Hernández “El Gancho”, el líder de una organización emergente que busca eliminar a los Casillas y tomar su negocio. El papel de este personaje es interpretado por Ianis Guerrero. Si no sabes quién es, no te preocupes que en esta nota te lo cuento.

Los episodios de esta producción, que se estrenó el 7 de octubre de 2025, se emiten por Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT).

Ianis Guerrero como "El Gancho" en la serie "Dinastía Casillas". Un personaje muy polémico (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE IANIS GUERRERO

Nombre completo: Ianis Guerrero

Ianis Guerrero Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 20 de octubre

20 de octubre Año de nacimiento: 1980

1980 Instagram: @ianisguerrero

En sus redes sociales tiene miles de seguidores que están al tanto de sus pasos (Foto: Ianis Guerrero / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES IANIS GUERRERO?

Ianis Guerrero es un actor mexicano conocido por haber formado parte de la película “Nosotros los Nobles” (2013) y la serie “Club de Cuervos” (2015–2019).

Es recordado por haber dado vida a Moisés en "Club de Cuervos" (Foto: Ianis Guerrero / Instagram)

3. FORMACIÓN ACTORAL

Debido a que anhelaba convertirse en histrión, estudió actuación en el Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba, y en el Teatro Nacional de Chaillot, en París, Francia.

Se ha desempeñado en cine y televisión (Foto: Ianis Guerrero / Instagram)

4. TIENE SU PRODUCTORA

Tras culminar sus estudios, Guerrero creó la casa productora Artepepan Films con el que realizó varios trabajos.

El actor ha formado parte de decenas de proyectos (Foto: Ianis Guerrero / Instagram)

5. SE DESEMPEÑÓ COMO ESCRITOR, PRODUCTOR Y DIRECTOR

Ianis escribió y produjo el largometraje “Malamados” de Pedro Ramírez. En 2008, escribió y dirigió “Bruno y Mujer atrapada en habitación con tormenta”.

6. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Ha formado parte de más de 30 producciones. En cine: “De las muertas”, “Casa Caracol” y “Corazón de mezquite”, por citar algunos títulos. En televisión, “13 miedos”, “La gata”, “Blue Demon”, “La balada de Hugo Sánchez”, “Doña Flor y sus dos maridos”, “La bandida”, “La mujer del diablo”, “El colapso”, “Tu vida es mi vida, entre otros.

7. PUBLICÓ UN LIBRO

Ianis Guerrero publicó un libro para niños “Pequeños guerreros mexicas”. “Una aventura que nos conecta con nuestro pasado prehispánico y que no te puedes perder”, escribió en su cuenta de Instagram en abril de 2025.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí