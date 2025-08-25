Im Yoon-ah es la actriz que hace de Yeon Ji-yeong en “Bon appétit, majestad”, la serie coreana que ha cautivado a miles de suscriptores de Netflix con su mezcla de comedia, fantasía y romance. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer más sobre la artista. Por eso, en las siguientes líneas, te presento los principales datos sobre su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia de una talentosa chef que -misteriosamente- viaja en el tiempo hasta la época de la dinastía Joseon.

De esta manera, debe asumir el reto más grande de su carrera: cocinar para un rey tiránico con un paladar muy sensible.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bon appétit, majestad”:

1. ¿QUIÉN ES IM YOON-AH?

Im Yoon-ah, conocida artísticamente como Yoona, es una actriz y cantante surcoreana que saltó a la fama internacional como miembro del exitoso grupo musical Girls’ Generation.

2. FICHA DE DATOS DE IM YOON-AH

Nombre en coreano: 임윤아

임윤아 Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1990

30 de mayo de 1990 Edad: 35 años

35 años Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Años activa: 2007-presente

2007-presente Instagram: @yoona__lim

3. LOS INICIOS DE IM YOON-AH

El talento de Im Yoon-ah fue descubierto a los 12 años, cuando participó en una audición abierta de SM Entertainment. Desde allí, se sometió a un riguroso entrenamiento en canto, baile y actuación.

4. SU CARRERA MUSICAL

En el 2007, Im Yoon-ah debutó artísticamente con Girls’ Generation, convirtiéndose en todo un ícono del K-pop.

También tuvo la oportunidad de probar suerte como solista, con el lanzamiento de su EP “A Walk to Remember” en el 2019.

5. SU TRAYECTORIA ACTORAL

A continuación, repasa la lista con las principales producciones que tienen a Im Yoon-ah en sus créditos.

Las series más famosas de Im Yoon-ah :

2008: “You Are My Destiny” como Jang Sae-byuk

como Jang Sae-byuk 2012: “Love Rain” como Kim Yoon-hee / Jung Ha-na

como Kim Yoon-hee / Jung Ha-na 2016: “Guardaespaldas K2” como Go An-na

como Go An-na 2022: “Big Mouth: Artista de la estafa” como Go Mi-ho

como Go Mi-ho 2023: “King the Land” como Chun Sa-rang

Las películas más famosas de Im Yoon-ah :

2017: " Confidential Assignment " como Park Min-young

como Park Min-young 2019: " Exit: Escape de Seúl " como Jung Eui-joo

como Jung Eui-joo 2021: “Miracle: Letters to the President” como Song Ra-hee

como Song Ra-hee 2021: “Happy New Year” como Soo-yeon

como Soo-yeon 2022: “Confidential Assignment 2: International” como Park Min-young

6. ¿A QUIÉN INTERPRETA IM YOON-AH EN “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

En “Bon Appétit, Majestad”, la actriz interpreta a la protagonista: Yeon Ji-yeong, una chef moderna con una personalidad positiva pero asertiva.

Ella es una experta culinaria entrenada en Francia que, tras ganar una prestigiosa competencia de cocina, se transporta al período Joseon. Allí descubrirá que, para sobrevivir, debe afrontar desafíos reales.

7. FOTOS DE IM YOON-AH

Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong en una escena de la serie “Bon appétit, majestad” (Foto: tvN / Netflix)

Im Yoon-ah ha sabido combinar su carrera actoral con su trayectoria musical (Foto: @yoona__lim / Instagram)

Im Yoon-ah durante un evento promocional del k-drama “Bon appétit, majestad” (Foto: @yoona__lim / Instagram)

