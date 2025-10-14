Mel Gibson ya comenzó a rodar “La pasión de Cristo: Resurrección” y lo primero que me llamó la atención fue que Jaakko Ohtonen interpretaría a Jesús. Pero, ¿quién es este actor finlandés que asumirá uno de los roles más icónicos del cine religioso? Y es que llega a reemplazar a Jim Caviezel, quien quedó grabado en la memoria de muchos como el rostro de este personaje en “La pasión de Cristo” de 2004.

Esta nueva película, que funcionará como secuela de la cinta original, ya se está grabando en los históricos estudios de Cinecittà, en Roma. De hecho, el propio Gibson ya confirmó que la historia será contada en dos partes, y que ambas llegarán a los cines en 2027: la primera, el Viernes Santo (26 de marzo) y la segunda, el Día de la Ascensión (6 de mayo).

Según medios como Variety, el cambio de reparto fue intencional, debido al paso del tiempo entre ambas películas. Rejuvenecer digitalmente al elenco original habría sido muy costoso, así que Gibson decidió armar un nuevo grupo de actores, incluyendo a figuras como Mariela Garriga (como María Magdalena), Kasia Smutniak (como la Virgen María), Pier Luigi Pasino (como Pedro) y Riccardo Scamarcio (como Poncio Pilato).

Y en el centro de todo está Jaakko Ohtonen, un actor poco conocido fuera de Europa, pero con una carrera bastante sólida.

1. ¿QUIÉN ES JAAKKO OHTONEN?

Jaakko Ohtonen es un actor finlandés nacido en la ciudad de Oulu el 25 de agosto de 1989. Aunque no es una figura conocida a nivel global —al menos por ahora—, en Finlandia ha desarrollado una carrera actoral bastante versátil, tanto en cine como en televisión y teatro. Su rostro quizás te resulte familiar si has visto la serie histórica de Netflix “The Last Kingdom”, donde interpretó a Wolland, un guerrero danés en la quinta temporada.

Gracias a su formación académica sólida y a su experiencia en distintos formatos, Ohtonen ha ido ganando espacio dentro del circuito europeo. Su elección como Jesús en “La pasión de Cristo: Resurrección” lo coloca ahora en el centro de los reflectores internacionales, en lo que podría ser el papel más decisivo de su carrera.

2. DATOS PERSONALES DE JAAKKO OHTONEN

Jaakko Ohtonen es un actor de 36 años y nacionalidad finlandesa (Foto: Jaakko Ohtonen / Instagram)

3. ¿CUÁLES FUERON SUS PRIMEROS PASOS EN LA ACTUACIÓN?

La carrera de Ohtonen empezó en serio en 2008, cuando se inscribió en el prestigioso Voionmaan Institute, donde estudió cine y actuación. Un año más tarde, fue aceptado en la Universidad de Tampere, donde se especializó en artes teatrales y se graduó como Maestro en Teatro en 2015. Desde entonces, ha trabajado como actor independiente en diversas compañías teatrales de Finlandia, incluyendo el Ryhmäteatteri Meriteatteri y el Teatro de Tampere.

Ya desde sus años como estudiante tuvo pequeñas participaciones en cine. Su primera aparición fue en la película “Väärät juuret” (2009), donde interpretó a un joven en una comunidad alternativa. Poco a poco fue sumando créditos, tanto en cortos como en producciones de televisión local.

4. ¿EN QUÉ SERIES Y PELÍCULAS HA TRABAJADO?

Ohtonen ha construido una filmografía amplia y diversa. En televisión, ha sido parte de series finlandesas como “Ex-onnelliset”, “Hotel Swan Helsinki” y “Todos los pecados” (“Kaikki synnit”), donde tuvo un rol recurrente como Aaro Leppihalme. También lo vimos en “Vikings: Valhalla” (2022), una producción de Netflix y MGM, y en “The Last Kingdom”, lo que demuestra su capacidad para interpretar personajes históricos complejos.

En cine, ha participado en películas como “Hamsterit” (2023), “El soldado desconocido” (2017) y “Mieletön elokuu” (2013). No siempre como protagonista, pero con actuaciones destacadas que le permitieron ir escalando.

5. SU PARTICIPACIÓN EN “LA PASIÓN DE CRISTO: RESURRECCIÓN”

Interpretar a Jesús en la secuela de “La pasión de Cristo” es, sin duda, un antes y un después en su carrera. Bajo la dirección de Mel Gibson, y con producción de Icon Productions y Lionsgate, Ohtonen asume un reto emocional, espiritual y actoral de gran magnitud.

La historia se centrará en los tres días posteriores a la crucifixión y en los eventos sobrenaturales relacionados con la resurrección de Cristo. Gibson ha dicho que el guion, escrito junto a Randall Wallace, es como un “viaje ácido” por lo impactante que resulta. Todo indica que el enfoque será más introspectivo, con elementos casi metafísicos.

6. EL CASTING Y LA RAZÓN DEL CAMBIO DE ACTOR

Aunque muchos esperaban que Jim Caviezel volviera a interpretar a Jesús, la producción decidió empezar de cero con un elenco más joven. El mencionado actor, de 57 años, había insinuado su regreso en un podcast, pero el equipo optó por Ohtonen, de 36, para adaptarse mejor al tono de la historia y evitar el uso excesivo de tecnología de rejuvenecimiento.

Según fuentes cercanas al rodaje, el equipo buscaba a alguien con formación clásica, rostro expresivo y capacidad de transmitir profundidad sin necesidad de diálogos excesivos.

Jim Caviezel había interpretado a Jesús en "La Pasión de Cristo" (Foto: Icon Productions)

7. SU TRABAJO COMO LOCUTOR

Curiosamente, Jaakko Ohtonen también tiene experiencia en doblaje. Entre 2019 y 2021, fue la voz del popular reality “Big Brother Finlandia”, lo cual demuestra que su versatilidad no se limita solo al cine o el teatro. Esta experiencia también le dio visibilidad entre el público joven, lo que lo ayudó a ganar popularidad en su país.

8. EL FUTURO PARA JAAKKO OHTONEN

Además de su papel como Jesús, Ohtonen tiene varios proyectos en camino. Aparecerá en la serie “Koka björn”, una producción nórdica de crimen y drama, y es muy probable que su presencia en “La pasión de Cristo: Resurrección” le abra puertas en la industria de Hollywood. Si su interpretación tiene el impacto esperado, no sería extraño verlo en futuras producciones internacionales.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE JAAKKO OHTONEN

Jaakko Ohtonen en la serie Vikings: Valhalla de Netflix (Foto: Jaakko Ohtonen / Instagram)

Jaakko Ohtonen tendrá su primer gran papel gracias a "La pasión de Cristo: Resurrección" (Foto: Jaakko Ohtonen / Instagram)

