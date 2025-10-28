Con el paso de los años, Jacob Elordi se ha consolidado como una de las estrellas australianas más destacadas de Hollywood... gracias a su versatilidad actoral y su capacidad para darle vida a personajes complejos y perturbadores. Así, en “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro para Netflix, él se pone en la piel de uno de los monstruos más famosos del cine. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre el artista? Pues, en esta nota, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Frankenstein" está basada en la novela clásica de Mary Shelley de 1818 y presenta una reinterpretación gótica y oscura del mito.

De esta manera, nos sumergimos en la historia del Dr. Pretorious (Christoph Waltz), quien necesita encontrar al monstruo de Frankenstein (Elordi) para continuar los experimentos del Dr. Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).

Antes de continuar, mira el tráiler de la película que llega a Netflix el viernes 7 de noviembre del 2025:

1. ¿QUIÉN ES JACOB ELORDI?

Jacob Elordi es un actor australiano que debutó en Hollywood en el 2018 con “The Kissing Booth” (“El stand de los besos”), la película de Netflix donde interpretó a Noah Flynn. Y si bien esta saga romántica juvenil lo colocó en el mapa del entretenimiento, fue su papel en “Euphoria” el que lo catapultó a otro nivel.

Cabe resaltar que, pese a su juventud, Elordi ya ha trabajado con algunos de los directores más respetados de la industria: Guillermo del Toro, Sofia Coppola, Emerald Fennell, Paul Schrader y Justin Kurzel, por ejemplo.

2. FICHA DE DATOS DE JACOB ELORDI

Nombre completo: Jacob Nathaniel Elordi

Jacob Nathaniel Elordi Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1997

26 de junio de 1997 Edad: 28 años

28 años Lugar de nacimiento: Brisbane, Queensland, Australia

Brisbane, Queensland, Australia Altura: 1.96 m

1.96 m Signo zodiacal: Cáncer

3. LA FAMILIA DE JACOB ELORDI

Jacob tiene tres hermanas mayores, y sus padres son John y Melissa Elordi. Además, se sabe que cursó su educación en escuelas católicas como St. Kevin en Melbourne y Saint Joseph en Brisbane.

4. TIENE RAÍCES VASCAS

Lo que pocos conocen es que Jacob Elordi tiene raíces vascas. Y es que sus abuelos emigraron a Australia desde el País Vasco (Euskadi) cuando su papá tenía ocho años.

El actor ha expresado con orgullo su origen vasco en múltiples ocasiones, incluso—en declaraciones para GQ—ha aclarado con humor que “es vasco, pero no español” y que su abuelo “lo estrangularía” si dijera que tiene raíces españolas y no vascas.​

5. LA CARRERA DE JACOB ELORDI

A continuación, repasa las películas más destacadas de la filmografía de Elordi:

2018: “The Kissing Booth” como Noah Flynn

como Noah Flynn 2019: “The Mortuary Collection” como Jake

como Jake 2020: “The Kissing Booth 2” como Noah Flynn

como Noah Flynn 2020: “2 Hearts” como Christopher “Chris” Gregory

como Christopher “Chris” Gregory 2021: “The Kissing Booth 3” como Noah Flynn

como Noah Flynn 2022: “Deep Water” como Charlie De Lisle

como Charlie De Lisle 2023: “Saltburn” como Felix Catton

como Felix Catton 2023: “Priscilla” como Elvis Presley

como Elvis Presley 2024: “Oh, Canada " como el joven Leonard Fife

como el joven Leonard Fife 2025: “Frankenstein” como el monstruo

como el monstruo 2026: “Cumbres Borrascosas” como Heathcliff

Debajo de estas líneas, también conoce las series más famosas en las que participó:

2019: “The Bend” como Lucas Jackson

como Lucas Jackson 2019-presente: “Euphoria” como Nate Jacobs

6. ¿CÓMO FUE SU TRANSFORMACIÓN PARA “FRANKENSTEIN”?

“Frankenstein” representa uno de los mayores desafíos de la carrera de Jacob Elordi. Resulta que el actor tuvo solo algunas semanas para preparar su papel tras el abandono de Andrew Garfield por problemas de agenda.

Por si fuera poco, la transformación física de Elordi para el rol es impresionante: su rostro aparece con una piel pálida similar a la de un cadáver, laceraciones visibles y una melena larga y descuidada que lo vuelven—prácticamente—irreconocible.

7. FOTOS DE JACOB ELORDI

Jacob Elordi se ha convertido en una de las estrellas más prometedoras de Hollywood (Fotos: AFP)

A lo largo de su carrera, Jacob Elordi ha demostrado ser un actor versátil capaz de transitar entre el cine comercial y el cine de autor (Foto: AFP)

Guillermo del Toro y Jacob Elordi en el detrás de cámaras de la película "Frankenstein" (Foto: Netflix)

