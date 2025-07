“Ángela” es la miniserie de Netflix, cuyos seis capítulos han atrapado a la audiencia; y cómo no lograrlo, si su trama se centra en una mujer que aparentemente tiene una vida perfecta, pero dentro de su hogar vive una pesadilla; sin embargo, todo cambia cuando se cruza en su camino Eduardo Silva, su excompañero de instituto que vuelve a encender la pasión en ella y le propone un plan para dejar atrás ese infierno. Gracias a él se conocen los secretos de los esposos, aunque también descubrimos que no es exactamente quien dice ser. El papel de este hombre es interpretado por Jaime Zatarain. ¿Sabes quién es? No te preocupes que a continuación te lo cuento.

Esta producción se basa en la serie de televisión británica “Angela Black”, creada y escrita por Harry y Jack Williams. La nueva versión fue dirigida por Norberto López Amado para Antena 3 y Atresplayer, canales a los que llegó en marzo de 2025.

En "Ángela", Jaime Zatarain interpreta a Eduardo Silva (Foto: Buendía Estudios / Bizkaia)

1. DATOS PERSONALES DE JAIME ZATARAIN

Nombre completo: Jaime Zatarain

Jaime Zatarain Lugar de nacimiento: Santander, España

Santander, España Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 1977

1977 Instagram: @jaimezatarain

Jaime Zatarain es un conocido actor español que ha formado parte de varios proyectos (Foto: @pablucozam / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JAIME ZATARAIN?

Jaime Zatarain es un actor español conocido por sus papeles en “Intimidad” y “La cocinera de Castamar”.

Jaime Zatarain disfrutando de un descanso sobre el sofá (Foto: @pablucozam / Instagram)

3. ESTUDIÓ PERIODISMO Y ACTUACIÓN

A los 18 años se mudó a Madrid para estudiar Periodismo, aunque tenía claro que quería convertirse en actor. Mientras cursaba la universidad, también tomó clases de interpretación, danza y canto.

Le encanta disfrutar del aire libre (Foto: Eduardo Silva / Instagram)

4. SE INICIA EN EL TEATRO

Su carrera como actor comenzó en el teatro, especialmente en el teatro musical, desempeñándose como tal por algunos años hasta que ganó una beca.

"Final del verano", escribió en septiembre de 2020 (Foto: Eduardo Silva / Instagram)

5. VIAJA A NUEVA YORK PARA ESTUDIAR

Fue en 2008 que obtuvo una beca de la prestigiosa escuela neoyorquina The American Musical and Darmatic Academy (AMDA), donde estudió por tres años en Estados Unidos. Entre los musicales en los que participó están: “Paint your Wagon” (Off-Broadway) y “El Hombre de La Mancha” (Ithaca, NY).

Una de las actividades que le gusta hacer es disfrutar de paseos (Foto: Eduardo Silva / Instagram)

6. SU CARRERA COMO ACTOR EN ESPAÑA

Entre los trabajos en los que participó están los musicales “Más de 100 Mentiras”, “Priscilla Queen of the Desert” y “Mamma Mia”, por citar algunos. Asimismo, en “Dreamland”, “Ella es tu padre”, “Amar es para siempre”, “Rapa”, “Nos vemos en otra vida”, “Desde el mañana” y más.

Durante su viaje a Asturias (Foto: Eduardo Silva / Instagram)

