La quinta y última temporada de “Stranger Things” ha traído una gran sorpresa: Derek Turnbow. Y es que este personaje, interpretado por el joven actor Jake Connelly, comenzó en la historia como un ‘matón’ escolar... hasta convertirse en una pieza clave del grupo de héroes de Hawkins que se robó el corazón de miles de fans. Así, ¿te gustaría conocer más sobre el talento detrás de ‘Delightful Derek’? Pues, si la respuesta es positiva, aquí te presento los principales datos de la biografía y carrera de su intérprete. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Stranger Things 5” nos ubica en otoño de 1987, cuando Hawkins sigue marcada por los portales que se abrieron, y todos los chicos tienen un objetivo claro: encontrar a Vecna y acabar con él.

El problema es que el ejército ha tomado la ciudad, la han puesto en cuarentena y están buscando desesperadamente a Eleven, así que ella tiene que volver a esconderse.

Lo que viene es la batalla final, y con esta, algo mucho más oscuro y peligroso que todo lo que los muchachos han enfrentado hasta ahora.

Por supuesto, para poder terminar con todo esto, necesitan que el grupo completo se mantenga unido... una última vez.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 5 de la serie:

1. ¿QUIÉN ES JAKE CONNELLY?

Jake Connelly es un joven actor estadounidense que, antes de aparecer en “Stranger Things”, era prácticamente un desconocido en la industria del entretenimiento.​

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Ross Duffer explicó al respecto: "Jake es un chico especial. Solo había aparecido en un anuncio local de muebles en Chicago [antes de esto]. Lo descubrimos y es diferente de cómo imaginábamos a Derek originalmente, pero así fue con la mayoría de los actores que encontramos".

Cabe resaltar que el único otro crédito de Jake registrado en IMDb es un cortometraje del 2022 titulado “Between the Silence”, en el que interpretó a un personaje llamado Jakub.​

2. FICHA DE DATOS DE JAKE CONNELLY

Año de nacimiento: 2012

2012 Edad: 13 años

13 años Nacionalidad: estadounidense​

estadounidense​ Profesión: actor

actor Estatura: 5′5″ (1.65 m)

5′5″ (1.65 m) Representación: Gray Talent Group (Chicago)​

Gray Talent Group (Chicago)​ Instagram: @jakeconnellyofficial

3. EL PAPEL QUE CAMBIÓ LA VIDA DE JAKE CONNELLY

En la temporada 5 de “Stranger Things”, Jake Connelly asume el rol de Derek Turnbow, un niño que inicialmente es presentado como un ‘bully’ que atormenta a Holly Wheeler (Nell Fisher) en el patio de recreo de la escuela y que es apodado “Dipshit Derek” (“El imbécil Derek”).

Sin embargo, el carisma natural del actor obligó a los creadores a cambiar el rumbo del personaje, concebido inicialmente como un niño genérico.

En declaraciones para Netflix Tudum, Matt Duffer dijo: “[Jake] era tan encantador y divertido que empezamos a aumentar gradualmente el tamaño de su papel a lo largo de la temporada (...) Así que, al igual que Steve Harrington, Derek comenzó como un matón estereotípico, pero se convirtió en algo mucho más atractivo, todo gracias a Jake”.

De esta manera, se transformó en “Delightful Derek” (“El encantador Derek”), un aliado valioso que ayuda al grupo de protagonistas a rescatar a algunos niños antes de que sean capturados por Vecna (Jamie Campbell Bower).

4. LA EXPERIENCIA DE JAKE CONNELLY FILMANDO “STRANGER THINGS”

Si bien Jake Connelly ha confesado que su llegada al set de “Stranger Things” fue intimidante, el chico tuvo la suerte de recibir una cálida bienvenida por parte de algunos miembros ya establecidos en el elenco.

Por ejemplo, en diálogo para The Wrap, recordó la vez que habló con la estrella detrás de Eleven: “Uno de los primeros días de lectura del guion, Millie Bobby Brown me llamó a su [tráiler] y, sin que mi madre supiera dónde estaba, me quedé allí con Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, relajándonos y charlando (...) Y ella me dijo: ‘Sí, todos teníamos tu edad cuando empezamos. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que llamarnos’ (...) Nos dio muy buenos consejos”.

5. ES SEGUIDOR DE LA SERIE

Connelly nació en el 2012, por lo que tenía tan solo 4 años cuando la exitosa serie de Netflix se estrenó. No obstante, con el paso del tiempo, pudo disfrutarla y se volvió fan de la historia.

“Empecé a verla hace un par de años, probablemente cuando se estrenó la cuarta temporada (...) En familia, nos sentábamos todas las noches y veíamos un episodio antes de acostarnos. Era muy divertido ver todo aquello con lo que mi madre había crecido en los años 80″, le contó a The Wrap.

6. SU DESEO PARA LOS FANS DE “STRANGER THINGS”

Al ser consultado por Netflix Tudum sobre la reacción que esperaba por parte de los fans al gran final de “Stranger Things”, Jake Connelly respondió: “Espero que estén realmente contentos con el final y que les encante. Espero que les guste tanto que quieran volver a verlo”.

7. FOTOS DE JAKE CONNELLY

En "Stranger Things", Derek Turnbow (Jake Connelly)﻿ experimenta una transformación significativa cuando Vecna﻿ lo convierte en uno de sus objetivos (Foto: Netflix)

Jake Connelly durante un evento promocional de "Stranger Things 5", temporada en la que presenta a su personaje Derek Turnbow (Foto: Netflix)

El Derek de Jake Connelly en "Stranger Things" se convierte en un héroe inesperado para el grupo de protagonistas de la serie (Foto: Netflix)

