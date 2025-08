Otra vez, seremos testigos de una nueva historia de amor… o mejor dicho dos que se ambientarán en dos periodos de tiempo diferentes. Una de ellas con los padres de Jamie en las Tierras Altas de Escocia a principios del siglo XVIII y la otra con los progenitores de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. ¿A qué serie nos referimos? Sin lugar a duda a “Outlander: Blood of My Blood”, cuyos primeros dos episodios llegan el 8 de agosto de 2025 y el resto de los capítulos se emitirán cada semana hasta el 10 de octubre de 2025. Debido a la expectativa que ha generado, te doy a conocer en los siguientes párrafos quién es Jamie Roy, el actor que interpreta a Brian Fraser.

En la serie de época, su personaje es el padre de Jamie. Él es un hombre amable, un poco duro, pero justo y aficionado a la música.

En “Outlander: Blood of My Blood”, también seremos testigos de una historia de amor con Brian Fraser como protagonista (Foto: Starz)

1. DATOS PERSONALES DE JAMIE ROY

Nombre completo: Jamie Roy

Jamie Roy Lugar de nacimiento: Greenock, Escocia

Greenock, Escocia Nacionalidad: Escocés

Escocés Año y fecha de nacimiento: 22 de abril de 1993

22 de abril de 1993 Instagram: @jamie.roy_

Durante una celebración en septiembre de 2024 (Foto: Jamie Roy / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JAMIE ROY?

Jamie Roy es un actor escocés que nació en Greenock y criado en Glasgow. Si bien, ha participado en algunos proyectos, “Outlander: Sangre de mi sangre” es la que lo ha puesto bajo la atenta mirada de todos.

Aquí posando junto al actor Sam Roland Heughan, su hijo en la ficción de "Outlander" (Foto: Jamie Roy / Instagram)

3. OTRAS PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Las producciones en las que ha formado parte del elenco están: “Picture Perfect Lies”, “Burning Little Lies”, “Flowers and Honey”, “Your Boyfriend Is Mine”, “Squeaky Clean Mysteries: Hazardous Duty” y “Condor’s Nest”.

Disfrutando el mar y haciendo suspirar a miles de fans (Foto: Jamie Roy / Instagram)

4. LE GUSTA CAMINAR Y CONOCER NUEVOS DESTINOS

En sus redes sociales, el actor sube fotos de los recorridos que hace a pie, ya sea en compañía o solo, pues le encanta conocer nuevos destinos. Cuando llega al lugar deseado, coge su cámara para inmortalizar el momento.

El actor tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Jamie Roy / Instagram)

5. ¿JAMIE ROY TIENE PAREJA?

Sí. Jame Roy tiene novia desde hace algunos años. El corazón del actor está ocupado por la también actriz Annika Foster, con quien empezó un romance desde enero de 2021. De acuerdo con IMDB, ella tiene 31 años.

El corazón del actor tiene dueña (Foto: Jamie Roy / Instagram)

6. ADORA A SU MASCOTA

Con sus publicaciones, Roy también ha dado a conocer que su mascota ocupa un lugar especial en su vida; es más, juntos van a recorres nuevos rumbos, y si se puede se toman una fotografía.

Su mascota es parte de su familia, por ello van juntos a recorrer varios lugares (Foto: Jamie Roy / Instagram)

