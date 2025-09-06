“Reina Mantis” es la serie dramática de intriga y crímenes que te atrapará desde el primer momento, ya que gira en torno a Jung Yi-shin, una mujer encarcelada por haber acabado brutalmente con la vida de cinco hombres hace más de 20 años. A raíz que surgió un nuevo criminal que imita sus métodos, la justicia recurre a ella para seguirle los pasos. La persona asignada es Cha Soo-yeol, un joven detective que ha tratado de alejarse del legado marcado de sangre de la asesina, toda vez que es su madre; sin embargo, ahora tendrán que trabajar juntos para dar con el homicida. El papel de este muchacho es interpretado por Jang Dond-yoon. Si no sabes quién es, te lo cuento a continuación.

Vale precisar que esta producción surcoreana, basada en la serie francesa “La Mante de TF1”, se estrenó el 5 de septiembre de 2025 por Netflix, entre otras plataformas para llegar a nivel mundial. En total, tiene ocho episodios, que llegarán dos por semana (viernes y sábado).

En "Reina Mantis", Cha Soo-yeol es un joven detective que ha vivido toda su vida intentando distanciarse del legado de su madre (Foto: Netflix / See At Film / Seed Films)

1. DATOS PERSONALES DE JANG DONG-YOON

Nombre completo: Jang Dong-yoon

Jang Dong-yoon Lugar de nacimiento: Corea del Sur

Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 12 de julio

12 de julio Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 33 años

33 años Instagram: @dongyoon_0712

Una imagen en blanco y negro del actor que enamora a sus fans (Foto: Jang Dong-yoon / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JANG DONG-YOON?

Jang Dong-yoon es un actor surcoreano que ha participado en más de 20 producciones desde 2016, año que se encuentra activo.

El actor tiene miles de seguidores en sus redes sociales que están a la expectativa de todo lo que publica (Foto: Jang Dong-yoon / Instagram)

3. UN VALIENTE GESTO LO LLEVÓ A CONVERTIRSE EN ACTOR

En 2015, Dong-yoon fue testigo de cómo un delincuente amenazaba con un arma letal a un empleado de una tienda en el distrito de Gwanak, Seúl. Lejos de amilanarse decidió enfrentarlo hasta reducirlo, acción que fue reconocida por la Agencia de la Policía Metropolitana de Seúl. Debido a que la noticia se difundió rápidamente, una agencia al verlo le propuso convertirse en actor. Él aceptó.

El actor destaca por ser una peligrosa alegre y risueña (Foto: Jang Dong-yoon / Instagram)

4. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Debutó con las series web “Game Development Girls” y “Green Fever”, ambas de 2016. Luego le siguieron: “Solomon’s Perjury”, “School 2017”, “A Poem a Day”, “Mr. Sunshine”, “The Tale of Nokdu”, “The Search”, “Joseon Exorcist”, “Una dosis diaria de sol”, “Como flores en la arena”, “Mi chico es Cupido”, “Beautiful Days”, “Project Wolf Hunting”, entre otras producciones.

Aquí posando para la cámara con unos audífonos (Foto: Jang Dong-yoon / Instagram)

5. SE DESEMPEÑÓ COMO PRESENTADOR

En 2020, Jang Dong-yoo fue presentador de una categoría en dos premiaciones: 34th Golden Disc Awards y 29th Seoul Music Awards. Un año antes fue copresentador de 2019 KBS Entertainment Awards.

Una de las cosas que le gusta hacer es pintar al aire libre (Foto: Jang Dong-yoon / Instagram)

6. APARECIÓ EN VIDEOS MUSICALES

Antes de convertirse en actor, en 2014 apareció en dos videos musicales: “Galaxy”, de Bolbbalgan4, y “That 5 Minutes”, de 10cm. Tres años después, en 2017, salió en “Emptiness In Memory”, de Naul.

También le gusta tomar fotografías (Foto: Jang Dong-yoon / Instagram)

7. HA GANADO VARIOS PREMIOS

En 2018, ganó un premio en los KBS Drama por “Just Dance”. Al año siguiente, obtuvo un galardón en los 33rd KBS Drama por “The Tale of Nokdu”, y dos más con su compañera Kim So-hyun en las categorías Mejor pareja y Mejor beso. En 2020, ganó en los 7th APAN Star por “The Tale of Nokdu” como Mejor actor revelación.

