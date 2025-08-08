“Outlander: Blood of My Blood” es la precuela del exitoso drama de época que nos cautivará con las historias de amor de los padres de Jamie Frasier, así como de Claire; por lo tanto, seremos nuevamente testigos de dos romances que se ambientarán en dos periodos de tiempo diferentes: una de ellas en las Tierras Altas de Escocia a principios del siglo XVIII y la otra en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. El papel de Henry Beauchamp es interpretado por Jeremy Irvine. ¿No sabes quién es el actor que interpreta al papá de nuestra querida protagonista? En los siguientes párrafos, te lo cuento.

La serie se estrena el 8 de agosto de 2025 con dos episodios y cada semana se emitirán uno nuevo hasta el 10 de octubre de 2025.

En “Outlander: Blood of My Blood”, Henry Beauchamp también vivirá una gran historia de amor (Foto: Starz)

1. DATOS PERSONALES DE JEREMY IRVINE

Nombre completo: Jeremy William Fredric Smith

Jeremy William Fredric Smith Más conocido como: Jeremy Irvini

Jeremy Irvini Lugar de nacimiento: Gamlingay, Inglaterra

Gamlingay, Inglaterra Cumpleaños: 18 de junio

18 de junio Año de nacimiento: 1990

1990 Instagram: @jeremy.irvine

Cuando Jeremy Irvine posó en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de la película "¡Mamma Mia! ¡Aquí vamos otra vez!" en Londres el 16 de julio de 2018 (Foto: Anthony Harvey / AFP)

2. ¿QUIÉN ES JEREMY IRVINE?

Jeremy Irvine es un actor inglés que ha hecho cine, televisión y teatro. Se hizo conocido por “War Horse”, “Mamma Mia! Here We Go Again” y “Treadstone”.

3. TIENE DIABETES DESDE QUE ES UN NIÑO

Desde que tenía seis años, Jeremy Irvine tiene diabetes mellitus tipo 1, enfermedad crónica que lo ha llevado a ponerse cuatro inyecciones al día y participar en ensayos con la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) para probar un páncreas artificial entre 2005 y 2007 en el Hospital Addenbrooke con la Universidad de Cambridge. En sus redes sociales, motiva a las personas que tienen este mal.

El actor usa sus redes sociales para hablar sobre la diabetes (Foto: Jeremy Irvine / Instagram)

4. ES UN ACTOR DE MÉTODO

Irvine se ha ganado la reputación de “actor de método” por utilizar una técnica que implica una inmersión profunda en el personaje, buscando conectar con sus emociones y experiencias personales con el fin de crear una interpretación más auténtica y creíble.

5. SU FAMILIA: SU BISABUELO FUE UN FILÓLOGO

Él es hijo de la concejala liberal demócrata Bridget Smith y el ingeniero Chris Smith. Tiene dos hermanos menores y uno de ellos interpretó una versión más joven de su personaje en “Great Expectations” (2012). En tanto, su bisabuelo fue Ralph Lilley Turner, un filólogo británico de lenguas indias conocido por la composición de un diccionario comparativo indoario, además de ser el autor de algunas publicaciones sobre la lengua romaní.

La vez que Jeremy Irvine posó en la alfombra roja para asistir a los Premios de Moda Británica 2014 en Londres el 1 de diciembre de 2014 (Foto: Justin Tallis / AFP)

6. ¿QUÉ LO INSPIRÓ A FORMAR PARTE DEL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Al considerar que no encajaba con el resto, buscó algo diferente y se interesó por el mundo de la actuación a los 16 años, algo que fue inspirado por su profesor de teatro. Interpretó a Romeo y otros papeles principales en obras de la Escuela Moderna de Bedford, seguido de una temporada con el Teatro Nacional Juvenil.

7. ESTUDIÓ PARA FORMARSE COMO ACTOR

Estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y tras completar un curso básico comenzó a buscar audiciones.

"Cada vez que conduzco barcos me pongo mis gafas de delfín rosas... en caso de que deba caer y necesitar hacer amigos", escribió en agosto de 2020 (Foto: Jeremy Irvine / Instagram)

8. OTROS TRABAJOS ANTES DE CONVERTIRSE EN ACTOR

Debido a que no encontraba trabajo en la actuación, decidió que lo mejor era trabajar en un supermercado local y se dedicó al diseño web. Es más, su padre quería que consiguiera un trabajo de soldador en la empresa en la que trabajaba, donde él era ingeniero. “Estuve muy cerca de conseguirlo”, contó en una entrevista a CBS News durante la promoción del filme “Great Expectations”.

9. SU GRAN OPORTUNIDAD EN LA ACTUACIÓN

Cuando estaba a punto de abandonar la actuación, Jeremy Irvine consiguió el papel protagónico para la épica película bélica “War Horse” (2011), de Steven Spielberg. Para dar vida a su personaje, comenzó a levantar pesas y ganó 14 libras (6,4 kilos) de músculo; no sólo ello, también se sometió a dos meses de equitación intensiva. Pero al dedicar tanto tiempo en recrear la escena de la Batalla del Somme padeció pie de trinchera, un tipo de daño en los pies causado por la humedad que se presenta con hormigueo o picazón y puede llegar al entumecimiento. A raíz de su buen desempeño fue nominado al premio London Film Critics’ Choice Award como Joven Artista Británico del Año y al premio Empire como Mejor Revelación Masculina.

Disfrutando de la piscina (Foto: Jeremy Irvine / Instagram)

10. CARRERA ACTORAL DE JEREMY IRVINE

Entre las producciones que formó parte están “Now is God”, “Great Expectations”, “Beyong the Reach”, “Mamma Mia! Here We Go Again” y “The Last Full Measure”, por citar algunos.

11. ¿JEREMY IRVINE TIENE PAREJA?

Sí. Jeremy Irvine tiene pareja, ya que está casado con Jodie Spencer en 2024. Ella es obstetra del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido). Se casaron tras más de seis años de estar juntos.

Aquí al lado de su esposa (Foto: Jeremy Irvine / Instagram)

