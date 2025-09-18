“El refugio atómico” es la nueva serie española de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (“La casa de papel”, “Sky Rojo” y “Berlín”) y que se centra en un grupo de multimillonarios que se refugia en una búnker de lujo ante la posibilidad de que se desate la Tercera Guerra Mundial. En medio de esta situación, dos familias atravesadas por una herida del pasado se reencuentran en el universo subterráneo e intentan cobrar sus deudas.

La serie de ciencia ficción cuenta con las actuaciones de Miren Ibarguren (“Todos mienten”), Natalia Verbeke (“Ana Tramel”. “El juego”), Carlos Santos (“El hombre de las mil caras”), Montse Guallar (“Sé quién eres”), Pau Simon, Alicia Falcó (“Las buenas compañías”), Agustina Bisio, Álex Villazán (“Alma”). Aunque se trata de una producción española también participa el actor argentino Joaquín Furriel (“El reino”). A continuación, te cuento más datos sobre él.

1. ¿Quién es Joaquín Furriel?

Alejandro Joaquín Furriel es un actor argentino de cine, teatro y televisión que antes de ser parte del reparto principal de “El refugio atómico”, participó en series como “Entre caníbales”, “El jardín de bronce”, “El reino” y “Robo mundial”.

2. Datos personales de Joaquín Furriel

Nombre de nacimiento: Alejandro Joaquín Furriel

Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1974

Edad: 51 años

Lugar de nacimiento: Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires (Argentina)

Nacionalidad: Argentina

Pareja: Paola Krum (2005-2011)

Hijos: 1

Ocupación: Actor

Instagram: joacofurriel

Joaquín Furriel es un actor argentino de 51 años que da vida a Guillermo en la serie argentina "El refugio atómico" (Foto: Joaquín Furriel/ Instagram)

3. El primer contacto de Joaquín Furriel con el teatro

El primer contacto de Joaquín Furriel con el teatro fue a los trece años cuando se unió a un taller de actuación en su escuela. Luego se unió a la Comedia de Almirante Brown y estudió en el Conservatorio de Arte Dramático.

4. Los inicios de la carrera de Joaquín Furriel

Joaquín Furriel participó en sus primeras obras cuando era parte del elenco de estudiantes de la E.N.A.D. Participó en varios Festivales internacionales por Brasil, Francia, España y Georgia.

En el año 1998, tras egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático representó la obra Tenesy de Jorge Leyes dirigida por Daniel Marcove en el Teatro Cervantes. En 1996, participó en ocho capítulos de la telenovela juvenil “Montaña rusa”.

5. ¿Quién es la pareja de Joaquín Furriel?

Joaquín Furriel conoció a la actriz Paola Krum durante su participación en la obra teatral “El sueño de una noche de verano” y en 2005, empezó una relación con ella. Ambos protagonizaron la telenovela “Montecristo”. En 2008, tuvieron una hija llamada Eloísa. Pero se separaron en 2011.

6. Joaquín Furriel en “El refugio atómico”

En “El refugio atómico”, Joaquín Furriel interpreta a Guillermo Falcom, el dueño de una de las compañías más importantes, por lo tanto, es un propietario en Kimera Underground Park. Cuando se encuentra con el responsable de la muerte de su hija, así que busca venganza.

Joaquín Furriel interpreta al multimillonario Guillermo Falcom en la serie española "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

7. Filmografía de Joaquín Furriel

Películas

1996 - El cóndor de oro

2003 - Puerto de partida

2005 - 1420, la aventura de educar

2010 - Ni dios, ni patrón, ni marido

2011 - Verano maldito

2013 - Un paraíso para los malditos

2014 - El patrón: radiografía de un crimen

2016 - Cien años de perdón

2016 - El faro de las orcas

2018 - Las grietas de Jara

2018 - La Quietud

2018 - El árbol de la sangre

2019 - Enterrados

2019 - Taxi a Gibraltar

2019 - El hijo

2020 - La corazonada

2020 - El año de la furia

2023 - Devoción

2023 - El duelo

2024 - Descansar en paz

2024 - El aroma del pasto recién cortado

2025 - Una muerte silenciosa

Series

1996 - Montaña rusa, otra vuelta

1998 - La nocturna

1999 - Gasoleros

1999-2000 - Calientes

2000 - Verano del 98

2001 - El sodero de mi vida

2002 - 099 Central

2002 - Final de juego

2003 - Soy gitano

2004 - Jesús, el heredero

2005 - Botines

2005 - Ambiciones

2006 - Montecristo

2008-2009 - Don Juan y su bella dama

2010 - Caín y Abel

2011 - Historias de la primera vez

2012-2013 - Sos mi hombre

2014 - Señores papis Ignacio «Nacho» Moreno

2015 - Entre caníbales

2017-2023 - El jardín de bronce

2021-2023 - El reino

2022 - Robo mundial

2025 - El refugio atómico

Teatro

1994-1997 - Juan Moreira/ Crimen y castigo

1998 - Tenesy

1998 - El puente

1999 - Locos de verano

2004 - Don Chicho

2005 - El sueño de una noche de verano

2005 - La mala sangre

2008 - Un guapo del 900

2009 - El reñidero

2009-2010 - El rey Lear

2010-2011 - La vida es sueño

2011-2012 - Lluvia constante

2013 - Final de partida

2019 - Hamlet Rubén

2025 - La verdadera historia de Ricardo III

Joaquín Furriel dio vida a Rubén Osorio en la temporada 2 de la serie argentina "El reino" (Foto: Netflix)

8. Fotos de Joaquín Furriel en Instagram

Joaquín Furriel, el actor argentino es parte del elenco de "El refugio atómico", viste Moncler (Foto: Joaquín Furriel/ Instagram)

Joaquín Furriel, el actor argentino que hace de Guillermo en "El refugio atómico", visitando Balcón del Pissis (Foto: Joaquín Furriel/ Instagram)

Joaquín Furriel, el actor argentino que hace de Guillermo en la serie de Netflix "El refugio atómico", tiene una hija llamada Eloísa (Foto: Joaquín Furriel/ Instagram)

