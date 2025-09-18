“El refugio atómico” es la nueva serie española de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (“La casa de papel”, “Sky Rojo” y “Berlín”) y que se centra en un grupo de multimillonarios que se refugia en una búnker de lujo ante la posibilidad de que se desate la Tercera Guerra Mundial. En medio de esta situación, dos familias atravesadas por una herida del pasado se reencuentran en el universo subterráneo e intentan cobrar sus deudas.
La serie de ciencia ficción cuenta con las actuaciones de Miren Ibarguren (“Todos mienten”), Natalia Verbeke (“Ana Tramel”. “El juego”), Carlos Santos (“El hombre de las mil caras”), Montse Guallar (“Sé quién eres”), Pau Simon, Alicia Falcó (“Las buenas compañías”), Agustina Bisio, Álex Villazán (“Alma”). Aunque se trata de una producción española también participa el actor argentino Joaquín Furriel (“El reino”). A continuación, te cuento más datos sobre él.
1. ¿Quién es Joaquín Furriel?
Alejandro Joaquín Furriel es un actor argentino de cine, teatro y televisión que antes de ser parte del reparto principal de “El refugio atómico”, participó en series como “Entre caníbales”, “El jardín de bronce”, “El reino” y “Robo mundial”.
2. Datos personales de Joaquín Furriel
- Nombre de nacimiento: Alejandro Joaquín Furriel
- Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1974
- Edad: 51 años
- Lugar de nacimiento: Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires (Argentina)
- Nacionalidad: Argentina
- Pareja: Paola Krum (2005-2011)
- Hijos: 1
- Ocupación: Actor
- Instagram: joacofurriel
3. El primer contacto de Joaquín Furriel con el teatro
El primer contacto de Joaquín Furriel con el teatro fue a los trece años cuando se unió a un taller de actuación en su escuela. Luego se unió a la Comedia de Almirante Brown y estudió en el Conservatorio de Arte Dramático.
4. Los inicios de la carrera de Joaquín Furriel
Joaquín Furriel participó en sus primeras obras cuando era parte del elenco de estudiantes de la E.N.A.D. Participó en varios Festivales internacionales por Brasil, Francia, España y Georgia.
En el año 1998, tras egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático representó la obra Tenesy de Jorge Leyes dirigida por Daniel Marcove en el Teatro Cervantes. En 1996, participó en ocho capítulos de la telenovela juvenil “Montaña rusa”.
5. ¿Quién es la pareja de Joaquín Furriel?
Joaquín Furriel conoció a la actriz Paola Krum durante su participación en la obra teatral “El sueño de una noche de verano” y en 2005, empezó una relación con ella. Ambos protagonizaron la telenovela “Montecristo”. En 2008, tuvieron una hija llamada Eloísa. Pero se separaron en 2011.
6. Joaquín Furriel en “El refugio atómico”
En “El refugio atómico”, Joaquín Furriel interpreta a Guillermo Falcom, el dueño de una de las compañías más importantes, por lo tanto, es un propietario en Kimera Underground Park. Cuando se encuentra con el responsable de la muerte de su hija, así que busca venganza.
7. Filmografía de Joaquín Furriel
Películas
- 1996 - El cóndor de oro
- 2003 - Puerto de partida
- 2005 - 1420, la aventura de educar
- 2010 - Ni dios, ni patrón, ni marido
- 2011 - Verano maldito
- 2013 - Un paraíso para los malditos
- 2014 - El patrón: radiografía de un crimen
- 2016 - Cien años de perdón
- 2016 - El faro de las orcas
- 2018 - Las grietas de Jara
- 2018 - La Quietud
- 2018 - El árbol de la sangre
- 2019 - Enterrados
- 2019 - Taxi a Gibraltar
- 2019 - El hijo
- 2020 - La corazonada
- 2020 - El año de la furia
- 2023 - Devoción
- 2023 - El duelo
- 2024 - Descansar en paz
- 2024 - El aroma del pasto recién cortado
- 2025 - Una muerte silenciosa
Series
- 1996 - Montaña rusa, otra vuelta
- 1998 - La nocturna
- 1999 - Gasoleros
- 1999-2000 - Calientes
- 2000 - Verano del 98
- 2001 - El sodero de mi vida
- 2002 - 099 Central
- 2002 - Final de juego
- 2003 - Soy gitano
- 2004 - Jesús, el heredero
- 2005 - Botines
- 2005 - Ambiciones
- 2006 - Montecristo
- 2008-2009 - Don Juan y su bella dama
- 2010 - Caín y Abel
- 2011 - Historias de la primera vez
- 2012-2013 - Sos mi hombre
- 2014 - Señores papis Ignacio «Nacho» Moreno
- 2015 - Entre caníbales
- 2017-2023 - El jardín de bronce
- 2021-2023 - El reino
- 2022 - Robo mundial
- 2025 - El refugio atómico
Teatro
- 1994-1997 - Juan Moreira/ Crimen y castigo
- 1998 - Tenesy
- 1998 - El puente
- 1999 - Locos de verano
- 2004 - Don Chicho
- 2005 - El sueño de una noche de verano
- 2005 - La mala sangre
- 2008 - Un guapo del 900
- 2009 - El reñidero
- 2009-2010 - El rey Lear
- 2010-2011 - La vida es sueño
- 2011-2012 - Lluvia constante
- 2013 - Final de partida
- 2019 - Hamlet Rubén
- 2025 - La verdadera historia de Ricardo III
8. Fotos de Joaquín Furriel en Instagram
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí