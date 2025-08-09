Tras la llegada de la segunda temporada de “Wednesday” a Netflix, muchos fanáticos quedaron sorprendidos cuando notaron un cambio en uno de los personajes de la serie; me refiero a Largo, el mayordomo de la familia Addams, cuyo actor que lo interpretó en la primera entrega, George Burcea, fue reemplazado por otro de gran estatura: Joonas Suotamo. ¿Sabes quién es? No te preocupes que en los siguientes párrafos, te lo detallo.

Joonas Suotamo interpretando a Largo desde la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE JOONAS SUOTAMO

Nombre completo: Joonas Viljami Suotamo

Joonas Viljami Suotamo Lugar de nacimiento: Espoo, Finlandia

Espoo, Finlandia Nacionalidad: Finlandés

Finlandés Cumpleaños: 3 de octubre

3 de octubre Año de nacimiento: 1986

1986 Estatura: 2.10 m

2.10 m Instagram: @joonassuotamo

@joonassuotamo Facebook: @joonassuotamo

@joonassuotamo X: @JoonasSuotamo

Cuando el actor Joonas Suotamo llegó al estreno mundial de "Star Wars: El ascenso de Skywalker" de Disney en el Teatro Chino TCL de Hollywood, el 16 de diciembre de 2019. (Foto: Valerie Macon / AFP)

2. ¿QUIÉN ES JOONAS SUOTAMO?

Joonas Suotamo es un actor y exjugador de baloncesto finlandés. Es conocido por ser el doble de acción del personaje de Chewbacca en “Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza” y ser el relevo definitivo de Peter Mayhew en “Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi”, “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker” y la película de “Han Solo: una historia de Star Wars”.

(De izq. a der.) El actor Alden Ehrenreich, el director Ron Howard, el actor Joonas Suotamo y el actor Woody Harrelson posan al salir del Palacio de Festivales el 15 de mayo de 2018 tras la proyección de la película "Solo: Una historia de Star Wars" (Foto: Loic Venance / AFP)

3. DESDE ADOLESCENTE LE GUSTABA LA ACTUACIÓN, PERO…

Aunque formó parte del elenco de algunas obras teatrales locales, se percató que iba a ser complicado obtener un papel por su gran estatura, por lo que decidió dejar de lado su sueño de formar parte del mundo del entretenimiento… aunque solamente por un tiempo.

Posando con una pintura inspirada en Carrie Fisher y la Princesa Leia que estuvo en exhibición en Helsinki Contemporary en noviembre de 2022 (Foto: Joonas Suotamo / Instagram)

4. SE INCLINA POR EL BALONCESTO

Teniendo como ventaja su talla y sus movimientos para el baloncesto, Suotamo comenzó a practicar este deporte. Debido a que era bueno, la Universidad Estatal de Pensilvania lo becó con la intención de que jugara para su equipo de baloncesto en los torneos de la NCAA. Él aceptó. Era el año 2005. Surgió de la cantera del Espoo Basket Team y más tarde reclutado por el Espoon Honka, con el que debutó en la Korisliiga en 2004. Tras ello, jugó con la selección juvenil de Finlandia en la División B del Eurobasket Sub-20 en Varna, Bulgaria, y en la XXIII Universiada en Esmirna, Turquía.

"Hora de divertirse como un wookiee", escribió en febrero de 2020 (Foto: Joonas Suotamo / Instagram)

5. ESTUDIA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

En la universidad, Joonas eligió estudiar cine en lugar de actuación debido a la aparente falta de papeles para personas altas, pero siempre mantuvo la esperanza de que algún día volvería a actuar. Y así fue, aunque esto llegó años después. “Me encantaba hacer teatro en la preparatoria, pero simplemente no creía que tuviera posibilidades de conseguir un papel actoral debido a mi tamaño, así que estudié más detrás de cámaras”, señaló en entrevista a Business Insider en 2016.

"Star Wars siempre ha sido sobre familia, amigos y fans. He conocido a tantas personas excepcionales, me casé con mi increíble esposa, y ayudé a criar a nuestros dos hermosos hijos mientras jugábamos a Chewbacca. ¡Aquí hay muchas más celebraciones de #StarWarsDay por delante!", escribió en mayo de 2021 (Foto: Joonas Suotamo / Instagram)

6. CARRERA EN EL DEPORTE

Jugó con los Nittany Lions tres temporadas en la Big Ten Conference de la División I de la NCAA. En 2009, regresó a la Korisliiga de Finlandia, luego de ser fichado por el Lappeenrannan NMKY, aquí permaneció un año y medio, para luego volver al Espoon Honka en septiembre de 2010. A año siguiente, retornó al Espoo Basket Team, que estaba en la tercera categoría del baloncesto profesional finlandés. Suotamo logró su ascenso a la segunda división en 2012 y allí continuó hasta su retiro en 2015.

Aquí posando con Yoda (Foto: Joonas Suotamo / Instagram)

7. SU GRAN LLAMADO A LA PANTALLA LLEGÓ

A pesar de que dejó de lado sus sueños de volver a actuar, su gran oportunidad se dio en “Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza” (2015) cuando fue el doble de acción de Peter Mayhew, que en aquel entonces tenía 71 años y medía 2,18 metros de altura. Más adelante fue el relevo definitivo del histrión en “Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi” (2017), “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker” (2019) y la película de “Han Solo: una historia de Star Wars” (2018).

Joonas Suotamo, quien interpreta a Chewbacca, posa con su personaje, el 15 de mayo de 2018 en la 71.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

8. FUE VENDEDOR DE SEGUROS

Tras graduarse de la universidad en diciembre de 2008, Joonas Suotamo regresó a Finlandia, donde trabajo como vendedor de seguros para obtener ingresos. “En realidad, vendí el seguro por teléfono, así que mi tamaño no fue un factor a la hora de acercarme a la gente con mi propuesta”, contó en medio de risas en la misma entrevista a Business Insider.

El actor finlandés Joonas Suotamo junto a su esposa en la alfombra roja para el estreno europeo de "Star Wars: Los últimos Jedi en el Royal Albert Hall", de Londres el 12 de diciembre de 2017 (Foto: Daniel Leal / AFP)

9. ¿JOONAS SUOTAMO TIENE PAREJA?

Sí. Joonas Suotamo tiene pareja. Está casado desde 2017 con Milla Pohjasvaara, quien ha sido su pareja desde hace muchos años, algo que el actor hace saber en sus redes sociales, donde hace ver lo enamorado y agradecido que está con ella. “Feliz cumpleaños a la mujer que estuvo a mi lado mucho antes de que el centro de atención brillara. Eres la razón por la que me mantengo en tierra, la melodía de mi armonía y el refugio seguro donde encuentro paz. Por muchas más aventuras juntos. ¡Te amo!”, escribió el 3 de agosto de 2025.

El actor luce muy enamorado junto a su esposa, a la que agradece por estar desde hace muchos años a su lado (Foto: Joonas Suotamo / Instagram)

10. ¿JOONAS SUOTAMO TIENE HIJOS?

El actor Joonas Suotamo tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Milla. Los nombres de sus pequeños son: Aatos, Hellä y el último nació el 16 de diciembre de 2024.

Aquí divirtiéndose con uno de sus hijos en la nieve (Foto: Joonas Suotamo / Instagram)

