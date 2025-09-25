¿Te gustaría saber quién está detrás de Libardo, el enigmático personaje de “La huésped” de Netflix? Pues, en esta nota, te presento a Juan Fernando Sánchez, el actor colombiano que ya se encuentra en el radar internacional gracias a esta interpretación cargada de matices y misterio. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix se desarrolla a lo largo de 20 episodios, protagonizados por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

Así, nos centramos en la historia de una pareja que intenta reconstruirse después de una infidelidad, mientras la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La huésped”:

1. ¿QUIÉN ES JUAN FERNANDO SÁNCHEZ?

Juan Fernando Sánchez es un actor colombiano reconocido por participar en diversas series de su país de origen. Su primer papel fue en la telenovela “La jaula” (2003), donde le dio vida a un personaje llamado Kike.

2. FICHA DE DATOS DE JUAN FERNANDO SÁNCHEZ

Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1979

2 de junio de 1979 Signo zodiacal: Géminis

Géminis Lugar de nacimiento: Manizales, Colombia

Manizales, Colombia Edad: 46 años

46 años Instagram: @juanfernandosanchezv

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ JUAN FERNANDO SÁNCHEZ?

Si bien Sánchez se graduó de la Universidad Autónoma de Manizales y obtuvo el título en Administración de negocios, decidió no ejercer aquella profesión y dedicarse a la interpretación. Eventualmente, estudió actuación en La Casa del Teatro Nacional.

4. LAS SERIES MÁS FAMOSAS DE JUAN FERNANDO SÁNCHEZ

A continuación, repasa las series televisivas más destacadas de la carrera de Juan Fernando Sánchez.

“Rosario Tijeras” (2010) como el Dr. Lombana

“Distrito salvaje” (2018-2019) como Caldera

“María Magdalena” (2018-2019) como Yair

“Bolívar” (2019) como José María Cordova

“MalaYerba” (2021) como Lucas

“Juanpis González: la serie” (2022) como Martin

“A grito herido” (2022) como Leonardo

“Pálpito” (2022-2023) como Juan Carlos Sarmiento

“Escupiré sobre sus tumbas” (2024-2025) como Federico Pumarejo

5. LAS PELÍCULAS DE JUAN FERNANDO SÁNCHEZ

Por otro lado, la filmografía de Juan Fernando Sánchez incluye los siguientes largometrajes.

“Mi abuelo, mi papá y yo” (2005) como Oscar Pachon

“Malcriados” (2016) como Javi

“Ríos de Ceniza” (2018) Esteban

6. JUAN FERNANDO SÁNCHEZ, ¿TIENE PAREJA?

La respuesta corta es SÍ. Desde el 2024, él mantiene una relación con su colega Melanie Dell’ Olmo (23 años), a quien conoció durante el rodaje de “Escupiré sobre sus tumbas”. Previamente, estuvo casado con la cantautora colombiana Nina Rodríguez.

7. FOTOS DE JUAN FERNANDO SÁNCHEZ

A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Fernando Sánchez ha trabajado en numerosas series y películas (Foto: @juanfernandosanchezv / Instagram)

Juan Fernando Sánchez suele compartir avances de proyectos y momentos personales con sus seguidores (Foto: @juanfernandosanchezv / Instagram)

Juan Fernando Sánchez en una instantánea que publicó en sus redes sociales (Foto: @juanfernandosanchezv / Instagram)

