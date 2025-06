Con tal de llegar lejos en la competencia, algunos atletas de diferentes disciplinas están dispuestos a lo que sea para convertirse en los mejores, esto es lo que nos presenta “Olympo”, el drama juvenil español que nos muestra el duro entrenamiento a los que se someten los deportistas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Uno de ellos es Sebas Senghor, un jugador de Rugby que se convierte en el interés amoroso de Roque. Este papel está interpretado por Juan Perales, ¿quién es él? A continuación, te lo detallo.

Cabe indicar que a lo largo de los ochos episodios de la serie, no sólo seremos testigos de rutinas, también de amistades, intrigas, traiciones y más. Esta producción está disponible en Netflix, tanto en América Latina como en Estados Unidos y obviamente en España.

Sebas Senghor también está en el CAR para alcanzar sus metas deportivas en "Olympo" (Foto: Zeta Studios / Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE JUAN PERALES

Nombre completo: Juan Perales

Juan Perales Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 23 de septiembre

23 de septiembre Año de nacimiento: 1999

1999 Instagram: @juaanperales

Durante su viaje a París, de fondo la Torre Eiffel (Foto: Juan Perales / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JUAN PERALES?

Juan Perales es un modelo y actor español que se está haciendo un nombre en el mundo del entretenimiento.

Al actor le gusta posar cuando disfruta de algún momento que considera especial (Foto: Juan Perales / Instagram)

3. ES MODELO

Es rostro de algunas marcas para las que modela ropa casual, dejando ver su esbelta figura, algo que se ve en las publicaciones que hace en sus redes sociales.

El actor roba miles de suspiros en sus seguidores (Foto: Juan Perales / Instagram)

4. SU INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

Su interés por el mundo de la actuación surgió cuando se dio cuenta que le encanta imitar a los actores en los roles que interpretaban. “Me atrajo el hecho de lo que es crear un personaje, empecé a informarme, a hacer cursos y he de decir que al principio no pensaba para nada lo que es cuando te adentras en este mundo”, dijo en entrevista a Folie.

Temporada azul tituló esta imagen (Foto: Juan Perales / Instagram)

5. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Perales recién está iniciándose como actor, pero eso no quiere decir que no ha formado parte de algún proyecto. Ha trabajado en “Élite”, “4 estrellas” y ahora “Olympo”.

Intentando grabar su paseo (Foto: Juan Perales / Instagram)

6. TIENE MIEDO A LA SOLEDAD

En la misma entrevista a Folie, el actor dio a conocer que le teme a soledad. “Lo primero que se me ha venido a la mente es pensar que algún día se puede ir mi madre. Creo que me sentiría bastante solo y eso me da mucho pánico”, indicó.

Es un joven que le gusta disfrutar cada momento (Foto: Juan Perales / Instagram)

