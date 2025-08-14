La dura vida que experimentan las internas en el penal de máxima seguridad La Quebrada es lo que nos muestra “En el barro”, el spin-off de “El Marginal” que se encuentra disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2025. A lo largo de la trama, conoceremos las historias de varias reclusas, quienes además de pasar sus días tras las rejas, deben enfrentar todo tipo de situaciones llenas de tensión y que incluso ponen en riesgo su integridad; es así como las más fuertes o quienes se amolden a las normas internas sobrevivirán, ya que el poder y la corrupción campean en este caótico ambiente carcelario. Una de las presas es Piquito, una mujer criada en la calle y marcada por la adicción. El papel de esta rea es interpretado por Juana Molina. ¿No sabes quién es esta actriz? No te preocupes que a continuación te lo detallo.

Vale precisar que en la serie, ella era una transa (dedicaba a la venta de drogas) y adicta, que huyó de su hogar cuando era pequeña, por lo que creció en las calles. En la cárcel, es desinhibida y no duda en lanzar sus opiniones sin ningún tipo de filtro; y aunque parece ser agresiva, no representa una amenaza. Como pulula por todos lados, hace mandados a cambio de quedarse con algo; por esta razón, conoce numerosos secretos de La Quebrada. Pese a existir varias “leyendas” alrededor de su locura, todas son inciertas.

Aunque parece alguien de temer, en realidad no representa una amenaza en la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE JUANA MOLINA

Nombre completo: Juana Rosario Molina

Juana Rosario Molina Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Cumpleaños: 1 de octubre

1 de octubre Año de nacimiento: 1962

1962 Instagram: @soyjuanamolina

2. ¿QUIÉN ES JUANA MOLINA?

Juana Molina es una compositora, intérprete y actriz argentina que destaca en la industria musical, pero también en el mundo actoral.

Mostrándose contenta por todo lo que ha logrado en la vida y el equipo que tiene a su lado (Foto: Juana Molina / Instagram)

3. RECONOCIDA EN EL MUNDO DE LA MÚSICA

Es conocida por su sonido distintivo y personal, considerado por algunos como folktrónica, ambient, experimental o neofolk, aunque – según sus palabras – lo mejor de la música es que sea inclasificable.

Folktrónica (comprende diversos elementos de la música folk y la música electrónica, con uso de instrumentos acústicos e incorporando ritmos del hip hop o el dance).

Ambient (género musical interpretado prioritariamente con instrumentos musicales electrónicos haciendo hincapié en el tono y la atmósfera sonora por encima de otros parámetros como la estructura musical o el ritmo).

Experimental (se trata de una etiqueta general para cualquier música o género musical. Se define en términos generales por sensibilidades exploratorias radicalmente opuestas y que cuestionan las convenciones compositivas, interpretativas y estéticas institucionalizadas en la música).

Neofolk (fusiona el folk rock tradicional, la música neoclásica y la música industrial. También conocida como dark folk, folk noir y folk apocalíptico, combina instrumentos folclóricos acústicos como el violín y la guitarra acústica con elementos fundamentales de la música electrónica como los sintetizadores y los samplers).

Tocando la guitarra en una de sus presentaciones (Foto: Juana Molina / Instagram)

4. LO ARTÍSTICO CORRE POR SUS VENAS

Gracias a sus padres, por sus venas corre sangre artística, pues es hija del cantante de tango y boleros Horacio Molina (1935-2018), quien le enseñó a tocar guitarra, y de la actriz y exmodelo Chunchuna Villafañe.

5. SU FAMILIA SE VA A EUROPA TRAS EL GOLPE MILITAR

Después del golpe militar de 1976, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se mudó con su familia a Madrid y luego a París. En la capital francesa, Juana despertó su curiosidad por la música, a raíz de que escuchaba dos estaciones que ofrecían programas musicales de todo el mundo. ​Molina regresó a Buenos Aires en 1981.

"Si me hubieran dicho: '¿Te acordás de las fotos que te sacaste cuando te presté la polaroid en el '99?'. Yo habría contestado: 'En mi vida lo usé, jamás'", publicó en julio de 2020 (Foto: Juana Molina / Instagram)

6. COMENZÓ COMO ACTRIZ DE COMEDIA

Mucho antes de dedicarse a la música, Juana Molina se hizo conocida como actriz de comedia a inicios de los años 90 tras formar parte de los programas “La noticia rebelde” y otro más, que la llevaron a tener su propio show “Juana y sus hermanas” (1991). Sin embargo, cuando estaba en la cima, decidió renunciar al mundo de la actuación para perseguir su verdadero sueños en la industria musical.

7. SUS INICIOS MUSICALES NO FUERON RECONOCIDOS EN ARGENTINA, PERO SÍ EN EE.UU.

Su álbum debut “Rara” (1996) fue duramente criticado en los medios locales, que no la perdonaban por haber abandonado la televisión. Ante ello, se mudó a Los Ángeles, donde sus temas tuvieron mejor acogida. Fue en Estados Unidos, donde se familiarizó con los instrumentos electrónicos, los cuales incorporó en su álbum número dos titulado “Segundo”, que tuvo mayor acogida y poco a poco comenzó a ascender, sacando más discos hasta convertirse en alguien reconocida en la industria a nivel internacional, pues dio conciertos en varios países.

"Cuando alguien te quiere, pone un filtro de amor entre sus ojos y la cámara", escribió Juana Molina (Foto: @alvaropandelodoblaje / Instagram)

8. DIO SU VOZ PARA UN PERSONAJE ANIMADO

En 2004, Juana Molina prestó su voz para la versión doblada al castellano argentino de la película animada “Los increíbles”, donde dobló al personaje de Mujer Elástico (Elastigirl).

9. ¿JUANA MOLINA TIENE PAREJA?

No. Juan Molina no tiene pareja. Ella estuvo casad con Federico Mayol, con quien contrajo nupcias en 1009 y tuvo una hija, Francisca, en 1994.

Durante un concierto en Chile en 2024 (Foto: Juana Molina / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí