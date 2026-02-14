Julieta Ortega es una maestra en la temporada 2 de la serie "En el barro" (Foto: Netflix / Underground Producciones / Telemundo)
Julieta Ortega es una maestra en la temporada 2 de la serie "En el barro" (Foto: Netflix / Underground Producciones / Telemundo)
Judith Vicente
Judith Vicente

¡La Quebrada está de regreso! Con el estreno de la , volveremos a ver al máximo las tensiones y disputas dentro de este penal de mujeres que alberga a algunas de las delincuentes más temidas. Además del retorno de rostros conocidos como , también aparecerán nuevos personajes; uno de ellos es Helena, interpretada por Julieta Ortega. En los siguientes párrafos te contamos quién es esta actriz. Vale mencionar que en esta serie de Netflix, que expande el universo de “El marginal”, ella es una maestra que oculta la razón de su condena y que hará hasta lo imposible para que nadie sepa por qué está en prisión, pero poco a poco su mundo se derrumba y queda completamente desamparada.

1. ¿QUIÉN ES JULIETA ORTEGA?

  • Nombre completo: Julieta Ortega Salazar
  • Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
  • Nacionalidad: Argentina
  • Cumpleaños: 6 de octubre
  • Año de nacimiento: 1971
  • Instagram:
2. ¿QUIÉN ES JULIETA ORTEGA?

Julieta Ortega es una actriz argentina que ha hecho cine, televisión y teatro, participando en más de cincuenta producciones.

3. HIJA DE UN CONOCIDO CANTANTE Y ACTRIZ

Ella es una de los seis hijos del famoso cantante, compositor, actor y productor discográfico Palito Ortega y de la reconocida actriz Evangelina Salazar.

4. SUS HERMANOS SE DEDICAN AL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO

Sus otros cinco hermanos también están inmersos en el mundo del entretenimiento y artístico: Emanuel es cantante, actor y compositor; Luis es director y guionista de cine argentino; Sebastián es director, guionista y productor de cine y televisión; Martín es productor; y Rosario es cantante.

5. ENTREGÓ UN RAMO DE FLORES A FRANK SINATRA

En 1981, cuando aún tenía 9 años de edad fue al concierto que el cantante Frank Sinatra hizo en Buenos Aires, invitado por Palito. Julieta le entregó un ramo de rosas como agradecimiento.

6. ESTUDIÓ TEATRO

Julieta Ortega estudió teatro en el Actor’s Studio de Los Ángeles, pero su carrera como actriz comenzó en la Argentina. Vale mencionar que toda su familia se trasladó a Miami en 1985, pero retornaron a Sudamérica cuando Palito se postuló para gobernador de Tucumán y ganó en 1991.

7. DEBUT ACTORAL Y PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Debutó como actriz en la telenovela “Amándote II” en 1990. Desde ese momento, su carrera comenzó a ascender, pues formó parte de las siguientes producciones de TV y cine: “De carencia y decencia”, “La hermana mayor”, “¿Son o se hacen?”, “Disputas”, “El tiempo no para”, “Aquí no hay quien viva”, “Un año para recordar”, “Viudas e hijos del rock & roll”, “Tierra de rufianes”, “No te enamores de mí”, “Rita y Li”, entre otros. Mientras que en teatro: “El cartero”, “Las sacrificadas”, “S3x, viví tu experiencia”, por citar algunos títulos.

8. VIDA PERSONAL DE JULIETA ORTEGA

Ortega estuvo casada con el músico Iván Noble, ex Caballeros de la Quema, con quien tuvo un hijo. Su matrimonio duró siete años, de 2002 a 2009.

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

