Kamila Zea es parte del elenco principal de “La huésped”, serie colombiana de Netflix que narra la historia de una pareja que intenta salvar su matrimonio luego de una infidelidad que arruinó su vida. Todo parece mejorar con la guía de una nueva psicóloga, sin embargo, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa, pone en riesgo no solo el matrimonio de los protagonistas, también sus vidas.

En el drama creado y dirigido por Lina María Uribe y Dario Vanegas, Kamila Zea comparte roles con Laura Londoño, Carmen Villalobos, Jason Day, Victor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Alejandro Del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera, Brayan Zorrilla, Laura García y Katherine Vélez.

1. ¿Quién es Kamila Zea?

Kamila Zea es una actriz y cantante colombiana de 24 años que participó en el programa concurso “La Voz Kids” y antes de unirse al elenco de “La huésped” apareció en la serie “Klass 95: El poder de la belleza”.

Kamila Zea interpreta a Isa, la hija de Lorenzo (Jason Day) en la serie colombiana “La huésped” (Foto: Netflix)

2. Datos personales de Kamila Zea

Nombre: Camila Zea

Edad: 24 años

Nacionalidad: Colombiana

Ocupación: Actriz y cantante

Instagram: kamizea

3. Kamila Zea participó en “La Voz Kids”

En 2015, Kamila Zea participó en “La Voz Kids”. Para las audiciones a ciegas, escogió una canción de Katy Perry,”Roar”, con la que convenció a dos de los jurados del panel compuesto por Andrés Cepeda, Fanny Lu, y Maluma. Aunque no logró llegar a la final de la competencia, la ayudó a entrar a la industria del entretenimiento colombiano.

“Mis abuelos cantan, mi mamá canta, salí en la primera batalla, pero igual uno no se imagina todo el hijuemadre proceso que hay detrás de esto”, contó en una entrevista con Noticias Caracol.

4. Kamila Zea en “El Robo del Siglo”

En “El Robo del Siglo”, serie colombiana que se basó en hechos reales y narra el millonario asalto al Banco de la República de Valledupar, que tuvo lugar en 1994, Kamila Zea dio vida a Luisa.

5. Kamila Zea en “El olvido que seremos”

Después de su participación en producciones como “Tu Voz Estéreo” y “El Robo del Siglo”, Kamila Zea participó en la película “El olvido que seremos”, donde interpretó a Martha Abad Faciolince, la hermana mayor del escritor Héctor Abad Faciolince. La cinta colombiana de 2020 fue dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara.

6. Kamila Zea fue nominada a los Premios Platino del Cine Iberoamericano

Gracias a la exitosa película “El olvido que seremos”, Kamila Zea recibió su primera nominación en los Premios Platino del Cine Iberoamericano en la categoría Mejor interpretación femenina de reparto.

“La película ha logrado conquistar el mundo desde una historia inspiradora y llena de amor; hoy recibir una nominación como actriz en medio de tantos actores de tanto nombre, de los que aprendí y recibí lo mejor, es un honor completamente, estoy totalmente agradecida y sorprendida”, comentó Kami Zea en su momento a Caracol.

7. El papel de Kamila Zea en “La huésped”

En “La huésped”, Kamila Zea asume el rol de Isa, la hija de Silvia (Laura Londoño) y Lorenzo (Lorenzo). Después de que causa un accidente por cumplir un reto con su primo se mete en serios problemas y Sonia (Carmen Villalobos) se encarga de que no pueda librarse de la policía.

Isa (Kamila Zea) y Lorenzo (Jason Day) en una escena de la serie colombiana “La huésped” (Foto: Netflix)

8. Filmografía de Kamila Zea

Tu voz estéreo (2006-2020)

‘El Robo del Siglo (2020)

El olvido que seremos (2021)

Klass 95: El poder de la belleza (2024)

La huésped (2025)

9. Fotos de Kamila Zea en Instagram

