Karen Sandoval es uno de los nombres que más suena actualmente en el mundo de las telenovelas mexicanas gracias a su papel de Laura Salgado en “Dinastía Casillas”, la serie spin-off de “El Señor de los Cielos”. En esta nota abordamos la biografía, formación y curiosidades de la actriz, cuyo talento y carrera la posicionan como una de las figuras jóvenes imprescindibles de la televisión hispana.

“Dinastía Casillas” es la continuación directa del universo creado en “El Señor de los Cielos”. Esta nueva producción de Telemundo, estrenada en octubre de 2025, muestra a la familia Casillas enfrentando una nueva era bajo el mando de Ismael, quien, junto a sus aliados, busca mantener el legado familiar y rescatar a los suyos, tras la misteriosa desaparición de Aurelio. El drama se enriquece con la presencia de nuevos personajes y tensiones que plantean rivalidades, venganza y traiciones, consolidando a la familia Casillas como un ícono del género narco en la televisión latina.

1. ¿Quién es Karen Sandoval?

Karen Alicia Sandoval Engler nació el 10 de febrero de 1991 en Ciudad de México, México. Es mexicana, domina español e inglés y mide aproximadamente 1.70 m. Desde joven mostró pasión por la actuación. Su preparación académica internacional y su experiencia en producciones latinoamericanas la han llevado a convertirse en un referente de la nueva generación de talentos mexicanos. Su faceta artística abarca desde la televisión hasta la música y el teatro, lo que la convierte en una artista integral y multifacética.

2. Datos personales de Karen Sandoval

Nombre artístico: Karen Sandoval

Edad: 34 años

Profesión: actriz y asistente de dirección

Estado civil: Soltera

Estatura: 1.70 metros

Redes sociales: @karensandovale

Idiomas: español/inglés

3. Educación

Sandoval estudió actuación en México y completó una maestría en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Su formación se complementa con cursos de interpretación y participación en talleres teatrales.

4. Carrera artística

La carrera de Karen se distingue por una sólida presencia en televisión: fue parte de “Rubí”, “Rebelde”, “Luis Miguel: La Serie”, “Enemigo Íntimo”, “El Señor de los Cielos” y recientemente “Dinastía Casillas” como Laura Salgado. Ha participado en cine (“Como te ves, me vi”, “Crossing Over”) y en el teatro con montajes destacados como “Princesas”.

5. Modelo

Karen ha trabajado en campañas publicitarias y pasarelas en México y Estados Unidos.

6. Karen Sandoval en “Dinastía Casillas”

En “Dinastía Casillas”, spin-off de “El Señor de los Cielos”, Karen Sandoval interpreta a Laura Salgado, un rol clave en la trama de la nueva era de la familia Casillas. Su actuación aporta matices y fuerza al universo criminal que ha atrapado a millones de espectadores.

7. Lo que gusta hacer

Amante del bienestar, el yoga y el ejercicio, Karen promueve una vida saludable y ha participado en diversas campañas de inclusión y bienestar emocional en redes sociales. Además, le gusta viajar, la cocina saludable y los deportes. Se declara cinéfila y disfruta de la música latina e internacional.

8. Fotos de Karen Sandoval

