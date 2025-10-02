Kim Woo-bin y Suzy vuelven a trabajar juntos en un K-drama después de “Uncontrollably Fond” de 2016. Esta vez protagonizan “El genio y los deseos” (“Genie, Make a Wish” en inglés), serie coreana de Netflix que combina magia antigua con romance moderno y que sigue a un extravagante genio regresa tras mil años para conceder los deseos de una mujer sin emociones. Pero ¿qué más se sabe sobre el actor que lidera el reparto?

En esta fantástica historia que se estrena el 3 de octubre de 2025, Kim Woo-bin asume el rol de genio Iblis que es despertado de su letargo milenario por la fría e impasible Ka-young (Suzy). El misterioso espíritu le promete a la joven tres deseos que le cambiarán la vida.

1. ¿Quién es Kim Woo Bin?

Kim Woo-bin es un modelo y actor surcoreano que debutó en las pasarelas durante la semana de la moda de Seúl en 2008. En el rubro de la actuación es conocido por sus papeles en “A Gentleman’s Dignity”, “Agente cinturón negro” y “Black Knight”.

2. Datos personales de Kim Woo Bin

Nombre de nacimiento: Kim Hyun Joong

Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1989

Edad: 36 años

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Nacionalidad: Surcoreana

Religión: Catolicismo

Lengua materna: Coreano

Pareja: Shin Min-a (2015 - presente)

Educación: Jeonju University

Ocupación: Modelo y actor

Instagram: ____kimwoobin

Kim Woo-bin interpretó a Lee Jung-do en la película de acción surcoreana "Agente cinturón negro" (Foto: Netflix)

3. Su carrera como modelo

Kim Woo Bin anhelaba convertirse en modelo desde que estaba en la escuela secundaria y su gran oportunidad, finalmente, llegó a los 20 años, en un desfile de la colección primavera-verano 2009 del diseñador Kim Seo Ryong en la semana de la moda de Seúl en 2008.

4. ¿Cómo llegó a la actuación?

Cuando algunos trabajos como modelo requerían habilidades básicas de actuación, Kim Woo Bin decidió estudiar actuación, y empezó a enamorarse de es carrera. “A medida que el curso avanzaba, me encontré sintiendo la misma emoción y entusiasmo que sentí la primera vez que caminé por una pasarela”, contó en una entrevista con la revista coreana Dazed and Confused en 2013.

Kim Woo-bin dio vida a '5-8' en la serie surcoreana "Black Knigth", escrita y dirigida por Cho Ui-seok (Foto: Netflix)

5. Cambió su nombre

Tras cambiar su nombre a Kim Woo Bin, Kim Hyun Joong hizo su debut en la actuación en el drama de misterio “White Christmas” en 2011. Un año después, apareció en la comedia romántica “A Gentleman’s Dignity” y en el drama “To The Beautiful You”.

6. ¿Quién es la pareja de Kim Woo Bin?

En julio del 2015, Kim Woo Bin confirmó que estaba saliendo con Shin Min-a, actriz, modelo y cantante surcoreana que participó en series como “Tomorrow With You”, “Chief of Staff”, “Hometown Cha Cha Cha”, “Nuestro horizonte azul”, “No hay amor desinteresado” y “Karma”.

7. Kim Woo Bin en “El genio y los deseos”

Kim Woo Bin admitió que se sintió atraído por el guion de “El genio y los deseos”. “Me sentí tan atraído por ello que disfruté cada escena y sentí un profundo compromiso de darle vida a este mundo”.

Además, habló sobre su personaje: “Es alegre y fuerte, pero puede ser cruel y aterrador. Hay momentos en los que parece patético o incluso tierno. Intenté transmitir la sensación de que se siente completamente cómodo consigo mismo, aunque a otros les resulte inquietante”.

Kim Woo-bin interpreta al genio Iblis en la serie surcoreana "El genio y los deseos" (Foto: Netflix)

8. Filmografía de Kim Woo Bin

Películas

2012 - Runway Cop

2013 - Friend 2

2014 - The Con Artists

2015 - Twenty

2016 -Master

2022 - Alien + People

2024 - Alienoid: Return to the Future

2024 - Agente cinturón negro

Series

2011 - White Christmas

2011 - Cupid Factory Roy

2011 - Vampire Idol

2012 - A Gentleman’s Dignity

2012 - To the Beautiful You

2012 - School 2013

2013 - The Heirs

2016 - Uncontrollably Fond

2022 - Nuestro horizonte azul

2022 - Black Knight

9. Fotos de Kim Woo Bin en Instagram

Kim Woo Bin, que hace del genio Iblis en la serie "El genio y los deseos", es una actor coreano que tiene 36 años (Foto: Kim Woo Bin/ Instagram)

Kim Woo Bin, el actor que hace del genio Iblis en la serie de Netflix "El genio y los deseos", viste Ralph Lauren (Foto: Kim Woo Bin/ Instagram)

