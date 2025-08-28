Una abuela, un misterio y una verdad que duele. Si estás navegando por Netflix buscando una serie que te mantenga pegado a la pantalla, apunta esta fecha: 29 de agosto de 2025. Ese día se estrena “Dos tumbas”, una miniserie española que promete remover emociones profundas. La trama es tan potente como su reparto: la historia gira en torno a la desaparición de dos chicas adolescentes en un pequeño pueblo andaluz, y en el centro de todo está Isabel, una abuela dispuesta a enfrentarse a todo por encontrar la verdad.

Y la actriz que da vida a este papel desgarrador y valiente es Kiti Mánver, una figura histórica del cine y la televisión en España. No es casual que Netflix la haya elegido como rostro principal de esta producción: su carrera es un testimonio de perseverancia, talento y un compromiso emocional con cada personaje que interpreta. Lo que Isabel representa en “Dos tumbas” —una mujer al límite, arrastrada por el dolor y la necesidad de justicia— es algo que pocas artistas podrían sostener con tanta intensidad. Y ella lo hace con la naturalidad de quien lleva décadas cruzando esa delgada línea entre la ficción y la verdad.

La serie, ambientada en la preciosa localidad de Frigiliana, en Málaga, no solo explora la pérdida, sino también la valentía de una mujer mayor enfrentándose a instituciones, secretos familiares y un pasado que quizás preferiría no haber destapado. La acompañan en pantalla nombres como Álvaro Morte (el mismísimo Profesor de “La Casa de Papel”) y Hovik Keuchkerian, en un thriller emocional que no se guarda nada.

Pero detrás de esa interpretación sólida y conmovedora está una actriz con una vida intensa, rica en experiencias y galardones. Una mujer que ha trabajado con Pedro Almodóvar, que ha vivido el teatro con pasión y que, a sus 72 años, sigue reinventándose. Si te quedaste con ganas de saber más de ella, acá te lo cuento en detalle, punto por punto.

Hovik Keuchkerian, Kiti Mánver y Álvaro Morte son los actores que encabezan la miniserie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES KITI MÁNVER?

Kiti Mánver, cuyo nombre real es María Isabel Ana Mantecón Vernalte, es una actriz española nacida el 11 de mayo de 1953 en Antequera, Málaga. Aunque la conocemos por su sobrenombre artístico, “Kiti”, su carrera ha estado todo menos acotada: cine, televisión, teatro y hasta doblaje. A lo largo de más de cinco décadas ha interpretado todo tipo de personajes, desde comedias ligeras hasta papeles profundamente dramáticos, consolidándose como una de las grandes damas de la interpretación en el ámbito hispano.

2. DATOS PERSONALES DE KITI MÁNVER

Nombre completo: María Isabel Ana Mantecón Vernalte

Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1953

Edad actual: 72 años

Lugar de nacimiento: Antequera, Málaga, España

Profesión: Actriz de cine, televisión y teatro

Años activa: Desde 1970

Premios destacados: Premio Goya, Premio Ceres, Espiga de Honor en Seminci

Familia: Viuda del Dr. Fernando Miranda; madre de un hijo

Residencia habitual: Entre Madrid y Andalucía

Kiti Manver como Isabel y Carlos Scholz bajo el personaje de Beltrán en el primer episodio de "Dos tumbas" (Foto: Netflix) / JORGE FUEMBUENA/NETFLIX

3. ¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA?

Kiti creció en una familia numerosa con nueve hermanos, en el seno de un hogar marcado por la autoridad: su padre era comisario de policía. Vivió en Málaga hasta los 13 años, cuando la familia se trasladó a Madrid. Aunque dejó su tierra natal en la adolescencia, nunca perdió el vínculo con Andalucía, donde ha confesado sentirse “relajada y libre”, sobre todo cuando se conecta con lo rural. Le encanta la vida de campo, el contacto con la tierra. Esa raíz andaluza la atraviesa por completo.

4. ¿CÓMO ENTRÓ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

La actuación no fue un accidente en su vida: fue pasión desde el inicio. Debutó en el cine con apenas 17 años y desde entonces no paró. De hecho, fue pionera en muchas cosas: protagonizó el primer desnudo en el teatro español, pero más allá del morbo, se posicionó siempre con una mirada feminista y crítica respecto al “destape”. Ha dicho más de una vez que lo hizo por el personaje, no por complacer a nadie. Su carrera comenzó fuerte, con roles desafiantes, y eso marcó el tono para todo lo que vino después.

5. ¿CUÁLES SON SUS TRABAJOS MÁS IMPORTANTES EN CINE Y TELEVISIÓN?

Kiti ha trabajado con Pedro Almodóvar en varias ocasiones, destacando en películas como “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” y “La flor de mi secreto”. También brilló en “Todo por la pasta” (1991), donde ganó el Premio Goya a Mejor actriz de reparto. En televisión, muchos la recordarán por su papel en “Gran Hotel”, “Las chicas del cable” o “La casa de papel”, donde interpretó a Mariví, la entrañable mamá de Raquel Murillo.

Y ahora, en “Dos tumbas”, se entrega a Isabel, una mujer que podría haber sido cualquiera de nuestras abuelas si el dolor se le hubiese metido en los huesos.

Kiti Mánver interpretó a la madre de Raquel Murillo en "La casa de papel" (Foto: Antena 3)

6. ¿CUÁL HA SIDO SU RELACIÓN CON EL TEATRO?

El teatro ha sido para Kiti casi un refugio espiritual. Ha participado en obras desde finales de los años 60, incluyendo títulos tan variados como “Equus”, “Antígona entre muros”, “Bodas de sangre” o “Las heridas del viento”, por la que recibió el Premio Ceres en 2014. En sus propias palabras, el teatro le permite “verse a sí misma, aprender, representarse”. Es una mujer que valora el rito escénico y el poder transformador de estar en vivo frente al público.

7. ¿QUÉ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS HA RECIBIDO?

Además del Goya y del Ceres, Kiti ha recibido múltiples homenajes por su trayectoria, como la Espiga de Honor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en 2023, la Medalla de Oro de la provincia de Málaga y el Premio Ciudad de Antequera. Es también miembro activo de la Academia de las Artes Escénicas de España y de la Academia de Cine de Andalucía. Su nombre resuena con respeto tanto dentro como fuera del país.

