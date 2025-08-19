“En el barro” (en inglés: “In the Mud”) llegó a Netflix el pasado miércoles 14 de agosto, ganándose el respaldo miles de espectadores con su condición de spin-off de “El marginal”. Así, en su amplio elenco, no solo destacan figuras como Ana Garibaldi, Lorena Vega o María Becerra, sino también una participante del reality argentino “Gran Hermano 2025”. Se trata de “La Tana” Katia Fenocchio y, en esta nota, te cuento los principales datos que debes saber sobre ella.

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Sebastián Ortega y, a lo largo de los 8 episodios de su primera temporada, nos acerca a la historia de cinco reclusas, quienes sobreviven a un accidente mortal durante su traslado a prisión.

De esta manera, la ficción retrata su transformación y su lucha por sobrevivir en el sistema penitenciario mientras intentan mantener la esperanza de recuperar su libertad.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de “En el barro”:

¿QUIÉN ES “LA TANA” KATIA FENOCCHIO?

“La Tana” Katia Fenocchio es una joven argentina de 31 años que procede de Lomas del Mirador, La Matanza, Buenos Aires.

Ella es madre soltera de una adolescente y, antes de su salto televisivo, trabajaba como tatuadora, peluquera y repartidora de delivery con su propia moto.

SU PARTICIPACIÓN EN “GRAN HERMANO 2025”

“La Tana” se convirtió en una figura destacada del espectáculo tras su paso por el reality de convivencia “Gran Hermano 2025” (la duodécima edición de la versión argentina de “Big Brother”).

Allí, ella logró el séptimo lugar de la competencia luego de ser eliminada, el 9 de junio del 2025, en un mano a mano contra Eugenia Ruiz.

Cabe resaltar que “La Tana” invirtió sus primeros ingresos en regalarle un iPhone a su hija y hacerse un retoque estético dental.

Además, gracias a su popularidad con su cuenta de Instagram @katia_latana, ha podido conectar con miles de seguidores de manera online.

¿A QUIÉN INTERPRETA “LA TANA” KATIA FENOCCHIO EN LA SERIE “EN EL BARRO”?

“La Tana” Katia Fenocchio aparece en la serie “En el barro” como una de las presas del pabellón “Las Onlys”, quienes crean contenido erótico para adultos desde la celda.

Por lo tanto, podemos verla en el mismo entorno que los personajes de María Becerra y Valentina Zenere.

"La Tana" Katia Fenocchio en una escena de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

