Katia Fenocchio, apodada "La Tana", durante su participación en el reality de convivencia "Gran hermano 2025". Ella ocupó el séptimo lugar de la competencia (Foto: Telefe)
Katia Fenocchio, apodada "La Tana", durante su participación en el reality de convivencia "Gran hermano 2025". Ella ocupó el séptimo lugar de la competencia (Foto: Telefe)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

(en inglés: “In the Mud”) llegó a Netflix el pasado miércoles 14 de agosto, ganándose el respaldo miles de espectadores con su condición de spin-off de “El marginal”. Así, , no solo destacan figuras como , o , sino también una participante del reality argentino “Gran Hermano 2025”. Se trata de “La Tana” Katia Fenocchio y, en esta nota, te cuento los principales datos que debes saber sobre ella.

Mira también:

Vale precisar que la fue creada por y, a lo largo de los 8 episodios de su primera temporada, nos acerca a , quienes sobreviven a un accidente mortal durante su traslado a prisión.

De esta manera, la ficción retrata su transformación y su lucha por sobrevivir en el sistema penitenciario mientras intentan mantener la esperanza de recuperar su libertad.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de “En el barro”:

¿QUIÉN ES “LA TANA” KATIA FENOCCHIO?

“La Tana” Katia Fenocchio es una joven argentina de 31 años que procede de Lomas del Mirador, La Matanza, Buenos Aires.

Ella es madre soltera de una adolescente y, antes de su salto televisivo, trabajaba como tatuadora, peluquera y repartidora de delivery con su propia moto.

SU PARTICIPACIÓN EN “GRAN HERMANO 2025”

“La Tana” se convirtió en una figura destacada del espectáculo tras su paso por el reality de convivencia “Gran Hermano 2025” (la duodécima edición de la versión argentina de “Big Brother”).

Allí, ella logró el séptimo lugar de la competencia luego de ser eliminada, el 9 de junio del 2025, en un mano a mano contra Eugenia Ruiz.

Cabe resaltar que “La Tana” invirtió sus primeros ingresos en regalarle un iPhone a su hija y hacerse un retoque estético dental.

Además, gracias a su popularidad con su cuenta de Instagram , ha podido conectar con miles de seguidores de manera online.

¿A QUIÉN INTERPRETA “LA TANA” KATIA FENOCCHIO EN LA SERIE “EN EL BARRO”?

“La Tana” Katia Fenocchio aparece en la serie “En el barro” como una de las presas del pabellón “Las Onlys”, quienes crean contenido erótico para adultos desde la celda.

Por lo tanto, podemos verla en el mismo entorno que

"La Tana" Katia Fenocchio en una escena de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)
"La Tana" Katia Fenocchio en una escena de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC