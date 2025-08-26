Lee Chae-min se ha convertido en uno de los rostros juveniles más atractivos de la televisión coreana actual, especialmente desde el estreno de “Bon appétit, majestad” en Netflix, donde interpreta al enigmático y carismático rey Lee Heon. Su papel protagonista ha despertado la curiosidad en la audiencia internacional, que busca saber más sobre la vida y trayectoria de este joven talento.

Con solo 24 años, Lee Chae-min resume el nuevo ideal del actor coreano: versátil, disciplinado y multifacético. De estrella de dramas románticos a MC de “Music Bank”, su carrera muestra un ascenso constante y una base de fans que crece con cada nueva producción.

1. ¿Quién es Lee Chae-min?

Nacido el 15 de septiembre de 2000 en Goyang, Provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, Lee Chae-min es actor y presentador. Destaca por su estatura (1,89 m) y su puerta elegante. Inició desde muy joven en el mundo artístico, talentoso por una familia de clase media y el sueño de destacarse en la industria del entretenimiento.

Lee Chae-min es un actor surcoreano, conocido por su participación en varias series (Foto: Lee Chae-min/Instagram)

2. Ficha de Lee Chae-min

Nombre completo: 이채민 / Lee Chae Min

이채민 / Lee Chae Min Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 2000

15 de septiembre de 2000 Lugar: Goyang, Gyeonggi, Corea del Sur

Goyang, Gyeonggi, Corea del Sur Altura: 1,89 metros

1,89 metros Estado sentimental: en pareja con la actriz Ryu Da In

en pareja con la actriz Ryu Da In Premios: Mejor pareja en los KBS Entertainment Awards 2023, Actor novel más influyente (Brand Customer Loyalty)

Mejor pareja en los KBS Entertainment Awards 2023, Actor novel más influyente (Brand Customer Loyalty) Redes sociales: Instagram @lcm_____

3. Educación

Lee Chae-min es egresado de la Escuela Secundaria Unjung y del Departamento de Teatro y Cine de la Universidad Nacional de Artes de Corea, una de las instituciones más prestigiosas del país. Esta sólida formación explica su versatilidad actoral y facilidad para asumir diferentes géneros en pantalla.

4. Carrera

El actor Lee Chae-min debutó en 2021 con la serie “High Class” y rápidamente ganó atención como MC de “Music Bank” en KBS2. Su rostro se popularizó aún más con papeles en “Love All Play”, “Crash Course in Romance” y “Nos vemos en mi 19.ª vida”. En 2024, fue protagonista de “Hierarchy” de Netflix, y en 2025 da el salto internacional como el rey Lee Heon en “Bon appétit, majestad”. Esto, además, le ha permitido ser imagen de importantes marcas de moda.

Lee Chae-min en el Kdrama "Love All Play" (Foto: Lee Chae-min/Instagram)

5. Principales dramas y producciones

“High Class” (2021)

“El amor es todo juego” (2022)

Curso intensivo de romance (2023)

“Nos vemos en mi 19.ª vida” (2023)

“Jerarquía” (2024, Netflix)

“Crushología 101” (2025)

“Bon appétit, majestad” (2025, Netflix)

Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)

6. Pasatiempos

Entre los pasatiempos favoritos de Lee están el baloncesto, la natación y tocar el piano. Es reconocido por su simpatía, gusto por la música clásica y por mantener una vida privada estable. Su círculo cercano lo describe como bastante disciplinado y humilde pese a su popularidad en aumento.

7. Vida personal

En 2024 las agencias de Lee Chae-min y la actriz Ryu Da In confirmaron que habían iniciado un romance.

8. Fotos Lee Chae-min

Lee Chae-min como Lee Heon en la serie coreana "Bon appétit, majestad" (Foto: tvN / Netflix)

Lee Chae-min junto a Yoon-ah, en la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)

