Lee Chae Min es el protagonista de "Bon appétit, majestad" (Foto: Lee Chae Min/ Instagram)
Sileña Cisneros
Lee Chae-min se ha convertido en uno de los rostros juveniles más atractivos de la televisión coreana actual, especialmente desde el estreno de “Bon appétit, majestad” en Netflix, donde . Su papel protagonista ha despertado la curiosidad en la audiencia internacional, que busca saber más sobre la vida y trayectoria de este joven talento.

Con solo 24 años, Lee Chae-min resume el nuevo ideal del actor coreano: versátil, disciplinado y multifacético. De estrella de dramas románticos a MC de “Music Bank”, su carrera muestra un ascenso constante y una base de fans que crece con cada nueva producción.

1. ¿Quién es Lee Chae-min?

Nacido el 15 de septiembre de 2000 en Goyang, Provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, Lee Chae-min es actor y presentador. Destaca por su estatura (1,89 m) y su puerta elegante. Inició desde muy joven en el mundo artístico, talentoso por una familia de clase media y el sueño de destacarse en la industria del entretenimiento.

Lee Chae-min es un actor surcoreano, conocido por su participación en varias series (Foto: Lee Chae-min/Instagram)
2. Ficha de Lee Chae-min

  • Nombre completo: 이채민 / Lee Chae Min
  • Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 2000
  • Lugar: Goyang, Gyeonggi, Corea del Sur
  • Altura: 1,89 metros
  • Estado sentimental: en pareja con la actriz Ryu Da In
  • Premios: Mejor pareja en los KBS Entertainment Awards 2023, Actor novel más influyente (Brand Customer Loyalty)
  • Redes sociales: Instagram @lcm_____

3. Educación

Lee Chae-min es egresado de la Escuela Secundaria Unjung y del Departamento de Teatro y Cine de la Universidad Nacional de Artes de Corea, una de las instituciones más prestigiosas del país. Esta sólida formación explica su versatilidad actoral y facilidad para asumir diferentes géneros en pantalla.

4. Carrera

El actor Lee Chae-min debutó en 2021 con la serie “High Class” y rápidamente ganó atención como MC de “Music Bank” en KBS2. Su rostro se popularizó aún más con papeles en “Love All Play”, “Crash Course in Romance” y “Nos vemos en mi 19.ª vida”. En 2024, fue protagonista de “Hierarchy” de Netflix, y en 2025 da el salto internacional como el rey Lee Heon en “Bon appétit, majestad”. Esto, además, le ha permitido ser imagen de importantes marcas de moda.

Lee Chae-min en el Kdrama "Love All Play" (Foto: Lee Chae-min/Instagram)
5. Principales dramas y producciones

  • “High Class” (2021)
  • “El amor es todo juego” (2022)
  • Curso intensivo de romance (2023)
  • “Nos vemos en mi 19.ª vida” (2023)
  • “Jerarquía” (2024, Netflix)
  • “Crushología 101” (2025)
  • “Bon appétit, majestad” (2025, Netflix)
Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)
6. Pasatiempos

Entre los pasatiempos favoritos de Lee están el baloncesto, la natación y tocar el piano. Es reconocido por su simpatía, gusto por la música clásica y por mantener una vida privada estable. Su círculo cercano lo describe como bastante disciplinado y humilde pese a su popularidad en aumento.

7. Vida personal

En 2024 las agencias de Lee Chae-min y la actriz Ryu Da In confirmaron que habían iniciado un romance.

8. Fotos Lee Chae-min

Lee Chae-min es un actor surcoreano, conocido por su participación en varias series (Foto: Lee Chae-min/Instagram)
Lee Chae-min como Lee Heon en la serie coreana "Bon appétit, majestad" (Foto: tvN / Netflix)
Lee Chae-min junto a Yoon-ah, en la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)
