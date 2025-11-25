Sin duda alguna, Linda Hamilton es una de las figuras más importantes del cine de acción. Y es que gracias a su rol como Sarah Connor en la saga “Terminator”, ella redefinió lo que significaba ser una heroína cinematográfica durante décadas. Así, su llegada a la temporada final de “Stranger Things” ha emocionado a muchísimos espectadores, quienes ya quieren verla en el papel de la Dra. Kay, la científica gubernamental cuya misión es cazar a Eleven (Millie Bobby Brown).

Vale precisar que la quinta y última entrega de la serie de Netflix nos presenta a este nuevo personaje que, según Matt Duffer, tiene una cualidad que la distingue de figuras como el Dr. Martin Brenner (Matthew Modine).

“A diferencia del Dr. Brenner, ella no tiene conexión emocional con Eleven. Había esa cualidad paternal que Brenner tenía. La Dra. Kay no tiene ninguno de esos sentimientos. Realmente la ve solo como un arma que necesita ser adquirida”, le dijo el creador de la producción a Entertainment Weekly.

Antes de continuar, mira el tráiler del volumen 1 de “Stranger Things 5”:

1. ¿QUIÉN ES LINDA HAMILTON?

Linda Hamilton es una actriz estadounidense conocida por interpretar personajes duros y resilientes a lo largo de una carrera de más de cuatro décadas.

Durante este tiempo, ella ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo dos Saturn Awards, dos MTV Movie Awards y un Satellite Award, además de nominaciones a tres Golden Globes y un Emmy.

2. FICHA DE DATOS DE LINDA HAMILTON

Nombre completo: Linda Carroll Hamilton

Linda Carroll Hamilton Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1956

26 de septiembre de 1956 Edad: 69 años

69 años Lugar de nacimiento: Salisbury, Maryland, Estados Unidos

Salisbury, Maryland, Estados Unidos Signo zodiacal: Libra

3. ¿CÓMO COMENZÓ SU CARRERA?

Hamilton hizo su debut profesional a los 23 años con un pequeño rol en el drama de 1979 “Night-Flowers”.

Más adelante, apareció como Lisa Rogers en la telenovela de CBS “Secrets of Midland Heights” (1980–1981).​

Eventualmente, obtuvo su primer papel protagónico cinematográfico en el thriller de bajo presupuesto “TAG: The Assassination Game” (1982).

4. SU GRAN OPORTUNIDAD EN EL CINE

El año 1984 marcó un antes y un después en la carrera de Linda Hamilton, con dos películas destacadas.

Primero, protagonizó “Children of the Corn”, cinta que logró recaudar US$14 millones de taquilla (contra un presupuesto de US$3 millones).​

Sin embargo, fue su papel como Sarah Connor en “The Terminator” de James Cameron lo que la catapultó al estrellato.

5. ES UN ÍCONO DEL CINE DE ACCIÓN

Hamilton regresó con este personaje en “Terminator 2: Judgment Day” (1991), largometraje reportado en su momento como el más caro jamás realizado.

Cabe resaltar que el filme superó los US$500 millones de recaudación a nivel mundial—más que cualquier otra película ese año—y le dio a la actriz el estatus de estrella absoluta del cine de acción.

6. ¿QUÉ MÁS HA HECHO RECIENTEMENTE?

Además de “Stranger Things”, Linda Hamilton ha aparecido como la General McCallister en la serie de Syfy “Resident Alien” desde el 2021.

Ese mismo año también participó en la comedia negra de TNT “Claws”, durante su temporada final.

Asimismo, en el 2019, regresó una vez más como la icónica Sarah Connor en “Terminator: Dark Fate”.

7. FOTOS DE LINDA HAMILTON

La Dra. Kay de "Stranger Things 5" se suma a la lista de grandes papeles de acción de la querida Linda Hamilton (Foto: Netflix)

Linda Hamilton es una actriz estadounidense nacida el 26 de septiembre de 1956 en Salisbury, Maryland (Foto: Netflix)

La estrella Linda Hamilton como la Dra. Kay en una escena de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

