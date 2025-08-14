“En el barro” (en inglés: “In the Mud”) es el spin-off de “El marginal” que ya puedes ver en Netflix, por lo que es probable que quieras conocer a todas las figuras de su elenco. Así, además de Valentina Zenere, Ana Rujas, Carolina Ramírez o Ana Garibaldi, es momento de saber más sobre Lorena Vega, la actriz que hace de “La Zurda” en la serie argentina. En esta nota, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de un grupo de reclusas que se ven envueltas en una situación crítica que las unirá para siempre.

Como supervivientes, a partir de ese momento, se enfrentarán a la vida en prisión luchando contra las adversidades del régimen penitenciario y el desafío de las diferentes “tribus” que controlan la vida cotidiana de la cárcel.

Antes de continuar, mira el tráiler de “En el barro”:

1. ¿QUIÉN ES LORENA VEGA?

Lorena Vega es una actriz, directora, dramaturga, guionista y docente de teatro argentina que ha aparecido en diversas producciones de su país de origen.

2. FICHA DE DATOS DE LORENA VEGA

Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1975

29 de septiembre de 1975 Edad: 49 años

49 años Lugar de nacimiento: Flores, Buenos Aires, Argentina

Flores, Buenos Aires, Argentina Años activa: 1997-presente

1997-presente Signo zodiacal: Libra

Libra Instagram: @lorevegaok

3. LOS INICIOS DE LORENA VEGA

Lorena inició su formación actoral a los 15 años y, eventualmente, debutó en 1997 con la obra “Ante boda”.

Entre sus maestros, destacan: Nora Moseinco, Ciro Zorzoli, Paco Giménez, Guillermo Angellelli, Alejandro Catalán y Mauricio Kartún.

4. LORENA VEGA Y EL TEATRO

Vega fundó el grupo teatral Grupo Sanguíneo, con el que produjo obras como “Capítulo XV”, “Afuera” y “Kuala Lumpur”.

Cabe resaltar que ella ha aparecido en decenas de proyectos teatrales y ha sido parte de festivales internacionales como el de Buenos Aires, Porto Alegre y Rafaela.

5. LA CARRERA DE LORENA VEGA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

A continuación, conoce las principales series y películas que incluyen a Lorena Vega en sus créditos.

Las principales series de Lorena Vega:

2025: “En el barro” como “La Zurda”

como “La Zurda” 2024 - presente: “Envidiosa” como Fernanda

como Fernanda 2022: “El fin del amor” como Mora Bicker

como Mora Bicker 2021: “Fatum” como Marina

como Marina 2013: “Dos por una mentira” como María

Las principales películas de Lorena Vega:

2025: “Mazel Tov” como Valeria

como Valeria 2024: “Las hermanas fantásticas” como Pamela Troncoso

como Pamela Troncoso 2023: “Norma” como Judith

como Judith 2022: “Legiones” como Elena Poyjú

como Elena Poyjú 2020: “La dosis” como Noelia

como Noelia 2019: “La muerte no existe y el amor tampoco” como la esposa de Albert

como la esposa de Albert 2017: “Tigre” como Ana Laura

como Ana Laura 2014: “Aire libre” como Vanesa

como Vanesa 2011: “Juan y Eva” como Erminda Duarte

como Erminda Duarte 2011: “La memoria del muerto” como Mónica

6. LORENA VEGA, ¿TIENE PAREJA?

La respuesta corta es SÍ. Lorena Vega mantiene una larga relación con el director Gonzalo Javier Zapico, con quien tiene un hijo llamado Dante.

7. ¿QUIÉN ES “LA ZURDA” DE “EN EL BARRO”?

El personaje de Lorena Vega en “En el barro” era muy joven cuando se enamoró de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta, al regentar un prostíbulo junto a su hermana, Victoria, la “madama” del lugar.

“La Zurda”, entonces, cayó en la adicción a las drogas, pero ellos la ayudaron a superarla y la relación entre los tres se profundizó.

Más tarde, cuando una denuncia de trata de personas tomó estado público y fueron detenidos, Lalo consiguió una pena leve y enseguida recuperó la libertad.

Sin embargo, “La Zurda” y su cuñada están juntas en “la Quebrada”, cumpliendo condena.

Ahora, “La Zurda” maneja un sector completo y busca pelearle el poder a María, su antigua protectora en la cárcel, de la que se independizó.

8. FOTOS DE LORENA VEGA

Lorena Vega como “La Zurda” en una imagen promocional de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

Lorena Vega en plena función de la obra teatral "Las cautivas" (Foto: @teatro.futuro / Instagram)

Lorena Vega en una imagen del recuerdo que compartió a través de las redes sociales (Foto: @lorevegaok / Instagram)

