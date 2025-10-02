¿Te has preguntado quién le da vida a Uxía en “Animal”, la serie de comedia que se suma al catálogo de Netflix este viernes 3 de octubre? Pues, se trata de Lucía Caraballo, una joven actriz que ha demostrado todo su talento en pantalla desde el 2007, cuando debutó en “Hospital Central”. Si quieres saber más sobre su biografía y carrera, entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en Antón Gandoy (Luis Zahera), un veterinario rural gallego al que el cierre de muchas explotaciones ganaderas obliga a emplearse en una tienda de animales que atiende a la alta sociedad coruñesa.

Él tendrá como compañera de trabajo a Uxía, su sobrina, junto a la que se enfrentará a un mundo que no se parece al que conocía Antón, pero tampoco a aquel con el que soñaba la chica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Animal”:

1. ¿QUIÉN ES LUCÍA CARABALLO?

Lucía Caraballo Fabelo es una actriz y bailarina profesional española. Es decir, combina su pasión por la interpretación con la danza, disciplina en la que cuenta con un grado profesional.

2. FICHA DE DATOS LUCÍA CARABALLO

Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1999

27 de julio de 1999 Edad: 26 años

26 años Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Altura: 1,58 m

1,58 m Instagram: @luciacaraballo_

3. LOS INICIOS DE LUCÍA CARABALLO

En declaraciones para La Razón, Lucía explicó que su tímida personalidad de infancia encontró refugio en el teatro municipal de Rivas, donde descubrió un lugar de libertad absoluta.

Asimismo, pasó 10 años en la compañía de Paloma Mejía, una formación exigente donde—tal como le contó al referido medio—“aprendió a ser actriz, a ser bailarina, a moverme en grupo, a tener aguante”.

4. LAS SERIES MÁS FAMOSAS DE LUCÍA CARABALLO

Además de “Animal”, el nombre de Lucía Caraballo aparece en los créditos de las siguientes series:

“Estoy vivo” (2017-2021) como Beatriz “Bea” Vargas Bertrán

“El secreto de Puente Viejo” (2019-2020) como Antonia “Antoñita” Malo Molina

“Perdiendo el juicio” (2025) como Bárbara “Barbie”

“Las largas sombras” (2024) como Teresa adolescente

“Beguinas” (2024) como Beatriz García

5. LAS PELÍCULAS DE LUCÍA CARABALLO

En la filmografía de Lucía Caraballo, destacan los siguientes largometrajes:

“No culpes al karma…" (2016) como Sara joven

“Todos los lados de la cama” (2025)

6. ¿CÓMO LUCÍA CARABALLO CONSIGUIÓ EL PAPEL EN “ANIMAL”?

Tal como le explicó a Neo2, Lucía estaba grabando “Beguinas” y “Las Largas Sombras” cuando le llegó el monólogo para “Animal”.

“Me dijeron que era para un teaser de una serie, y al leerlo dije, esto es gallego. Entonces, me inventé que era gallega y al llegar a mi casa me grabé poniendo acento”, señaló la artista sobre el papel que consiguió eventualmente.

7. FOTOS DE LUCÍA CARABALLO

Lucía Caraballo como Uxía en una escena de la serie de comedia "Animal" (Foto: Netflix)

Corto de dinero, el veterinario Antón de "Animal" acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados (Foto: Netflix)

Además de "Animal", Lucía Caraballo se luce como intérprete de diversas producciones españolas (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí