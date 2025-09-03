De las películas independientes y el drama romántico hasta la exitosa franquicia de terror de Hollywood, así es el recorrido de Madison Lawlor, la actriz que interpreta a la versión joven de Lorraine Warren en “El Conjuro 4: Últimos Ritos”. Conoce su biografía, trayectoria y mira sus fotos.

En septiembre de 2024, Warner Bros. confirmó su fichaje, un reto que la coloca frente a millones de espectadores en todo el mundo y marca su entrada definitiva en el cine de gran escala.

1. ¿Quién es Madison Lawlor?

Madison Lawlor nació el 4 de mayo de 1995 en Dakota del Sur, Estados Unidos. Hija de un médico y una maestra, descubrió -a temprana edad- su interés por la actuación cuando fue elegida para la obra. A los 16 años se mudó a California para perseguir su pasión por contar historias, primero en forma de actuación. Su formación combina la actuación con la escritura de guiones, lo que la ha posicionado como una artista versátil dentro de la industria del cine independiente. Madison tiene un buen ojo para las imágenes y su experiencia, tanto en fotografía como en actuación, la ha convertido en una narradora instintiva tanto visual como emocionalmente.

2. Ficha de datos personales de Madison Lawlor

Nombre completo: Madison Lawlor

Madison Lawlor Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1995

4 de mayo de 1995 Edad: 30 años

30 años Lugar de nacimiento: Dakota del Sur, Estados Unidos

Dakota del Sur, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Ocupación: Actriz, escritora, productora, directora y fotógrafa

Actriz, escritora, productora, directora y fotógrafa Estatura: 1.70 metros

3. Educación

Antes de lanzarse al cine, Madison se formó en actuación y escritura creativa, participando en producciones pequeñas y en teatros regionales. Su interés por crear historias la llevó a compaginar la actuación con la escritura y producción de proyectos propios.

4. Los inicios de Madison Lawlor en la pantalla

Tras una serie de cortometrajes, la actriz consiguió notoriedad en 2022 gracias a "Juniper", un drama independiente bien recibido por la crítica. Posteriormente, en 2023, participó en la serie “Casa Grande”, un drama familiar que se transmitió en Prime Video, ampliando su visibilidad en el mercado internacional.

Su papel en la cinta “Green and Gold” (2025) reafirmó su carisma frente a cámara, pero sin duda su nombre se disparó tras ser elegida para encarnar a Lorraine Warren en su juventud, un personaje central en la saga más taquillera del terror moderno. Ha participado en varias producciones para cadenas reconocidas como Nickelodeon, Disney y TNT, así como en series y películas ligadas al género de suspenso y terror.

5. Carrera y obras destacadas

Conoce su recorrido por la televisión y cine:

Until Forever (2016)– protagonista

“Juniper” (2022) – protagonista

“Casa Grande” (2023) – serie dramática

“Green and Gold” (2025) – largometraje

(2025) – largometraje “The Conjuring: Last Rites” (“El Conjuro 4: Últimos Ritos”, 2025) – Lorraine Warren joven

"Green and Gold" es una de las producciones en la que participó Madison Lawlor (Foto: Madison Lawlor/ Instagram)

6. ¿Cómo fue la preparación de Madison Lawlor para ser Lorraine Warren joven?

Madison confesó que interpretar a Lorraine fue un reto mayor porque se trataba de un personaje muy querido y ya interpretado durante años por Vera Farmiga.

Durante el rodaje, Lawlor tuvo la oportunidad de conversar directamente con Farmiga, quien incluso le enseñó a manipular las clásicas cuentas de rosario que usa Lorraine en la saga. “Fue como un ritual. Vera me dio confianza para hacer mía a Lorraine joven”, declaró.

La actriz cuenta también con el apoyo de Orion Smith, quien interpreta al joven Ed Warren. Ambos tuvieron sesiones intensas de ensayo para capturar la química y el vínculo emocional de los personajes desde sus inicios.

Madison Lawlor comparte créditos con Orion Smith como el joven Ed Warren en "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros)

7. Próximos proyectos y planes de futuro

Además de “El Conjuro: Últimos Ritos”, Madison estrenará en septiembre de 2025 la cinta “Theatre is Dead”, cinta que coescribió y coprodujo y que debutará en el Fantastic Fest.

Sobre su presente, la actriz afirma que está en una etapa de expansión personal y artística: “Esta fase de mi vida es decir ‘sí’ a nuevas experiencias”.

8. Fotos de Madison Lawlor

La actriz nació en Dakota del Sur (Foto: Madison Lawlor/ Instagram)

Madison Lawlor da vida a Lorraine Warren joven en "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Madison Lawlor/ Instagram)

