Mae Martin es uno de los protagonistas de “Incontrolables” (“Wayward” en su idioma original), nuevo thriller de Netflix que sigue a dos estudiantes se alían con un policía recién llegado a Tall Pines, donde nada es lo que parece. Luego de intentar escapar de una academia para “adolescentes problemáticos”, descubren los secretos más oscuros y enraizados del pueblo.

Pero Mae Martin no solo es parte del elenco de este drama, también es el creador y director junto a Euros Lyn, John Fawcett, Renuka Jeyapalan y Mae Martin. Martin contó que encontrar a los actores perfectos fue fundamental para crear el mundo de “Wayward”. “Para nosotros fue fundamental realizar una exhaustiva búsqueda de casting y encontrar a jóvenes realmente nuevos e interesantes”, explicó a Tudum. “Sydney y Alyvia son la esencia de la serie”.

1. ¿Quién es Mae Martin?

Mae Martin es un comediante, actor, guionista y artista musical canadiense que vive en Inglaterra. Escribió y protagonizó “Feel Good”, serie de Netflix por la que recibió una nominación al premio BAFTA TV a la mejor interpretación femenina de comedia. Además, ganó dos Canadian Comedy Awards como parte de la compañía de comedia The Young and the Useless.

2. Datos personales de Mae Martin

Nombre: Mae Pearl Martin

Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1987

Edad: 38 años

Fecha de nacimiento: Toronto (Canadá)

Nacionalidad: Británica y canadiense

Ocupación: Comediante, guionista y actor de cine

Instagram: hooraymae

"Feel Good" es una comedia dramática británica creada por Mae Martin y Joe Hampson. Martin también protagonizada esta producción semi autobiográfica (Foto: Netflix) / Netflix

3. La familia de Mae Martin

Los padres de Mae Martin, quien nació en Toronto el 2 de mayo de 1987, son la escritora y profesora canadiense Wendy Martin y el escritor gastronómico inglés James Chatto. Este último es hijo del actor Tom Chatto y la agente de talentos Ros Chatto.

4. Los inicios de Mae Martin

La carrera de Mae Martin comenzó a los 13 años cuando se unió a la compañía de comedia The Young and the Useless. También trabajó en el club de comedia The Second City y a los 16 años, fue el nominado más joven de la historia para el Premio del Fondo de Estímulo Tim Sims. Luego de ganar dos veces el Premio Canadian Screen, Martin se mudó a Londres en 2011.

5. Mae Martin es no binario

En 2021, Martin anunció que era de género no binario. Poco después indicó que es bisexual, y en junio del mismo año se describió como “una persona queer”. También ha expresado abiertamente la importancia de una representación auténtica de la comunidad LGBTQ+ en los medios.

6. Fue adicto a la cocaína

La adicción de Mae Martin a la cocina hizo que abandonara su casa a los 16 años, sin embargo, decidió someterse a rehabilitación y ha utilizado su experiencia en algunas rutinas en sus stand-ups.

7. Mae Martin y Elliot Page

Los rumores del romance entre Mae Martin y Elliot Page empezaron en noviembre del 2022 y desde entonces han aparecido juntos en alfombras rojas y otros eventos. No obstante, han mantenido su relación en privado.

Capturas de pantalla de la foto de Elliot Page y Mae Martin en la que muestran los tatuajes que hicieron (Foto: Mae Martin / Instagram)

8. Mae Martin en “Incontrolables”

En “Incontrolables”, Mae Martin interpreta a Alex Dempsey, policía recién llegado a Tall Pines, que investiga los secretos del pueblo y la academia. De acuerdo con la descripción de Netflix, “su falta de autoconciencia, a veces lo llevan a tomar decisiones peligrosas. Atormentado por un pasado turbulento y negando sus impulsos más oscuros, el tenso agente de la ley encuentra seguridad y aceptación en su esposa Laura.”

“Siempre me atraen los protagonistas que van descubriendo cosas en tiempo real con el público. Así que quería que fuera la voz del público”, señaló Martin a Tudum. “Está desesperado por adaptarse, encajar y encontrar una comunidad. Me gusta esa lucha en él, y es un poco torpe… Toma algunas malas decisiones y algunas buenas”.

Mae Martin asume el rol de Alex Dempsey, la agente de policía recién llegada a Tall Pines, en la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

9. Filmografía de Mae Martin

2001 - Bagatelle

2003 - Cream of Comedy

2012 - Upstaged

2014 - Sketch My Life

2016–2019 - Baroness von Sketch Show

2017 - Uncle

2018 - Jon Richardson: Ultimate Worrier

2019 - Comedians of the World

2020–2021 - Feel Good

2021 - Richard Osman’s House of Games

2022 - LOL: Last One Laughing

2022 - The Flight Attendant

2022 - Stand Out: An LGBTQ+ Celebration

2023 - Taskmaster

2023 - Mae Martin: SAP

2024 - John Mulaney Presents: Everybody’s in LA

2025 - Wayward

10. Fotos de Mae Martin en Instagram

Mae Martin es un actor, comediante y guionista que nació en Canadá y vive en Inglaterra (Foto: Mae Martin / Instagram)

Mae Martin en el rodaje de la serie de Netflix “Incontrolables”, donde interpreta al policía Alex Dempsey (Foto: Mae Martin/Instagram)

Mae Martin, quien da vida a Alex Dempsey en la serie de Netflix “Incontrolables”, junto a su doble de riesgo (Foto: Mae Martin/Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí