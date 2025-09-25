Si ya viste “La huésped” en Netflix, seguramente te llamó la atención el personaje de Juliana, una mujer enigmática, intensa y con una energía que atrapa desde el primer episodio, aunque no sea de las protagonistas. La encargada de darle vida a este papel es Margarita Muñoz, una actriz colombiana con una trayectoria sólida y bastante internacional. Y si no la habías ubicado por nombre, te aseguro que su rostro no te es del todo ajeno.

Margarita no es nueva en el medio. De hecho, muchos la recordamos por haber sido “Pilarica” en la telenovela “Los Reyes”, un clásico de la televisión colombiana. Desde entonces, su carrera ha sido una mezcla de protagónicos y villanías en producciones que la han llevado desde Bogotá hasta Miami, pasando por Ciudad de México.

Pero su presencia en “La huésped”, una de las nuevas apuestas de Netflix para el público hispano, ha marcado un nuevo capítulo en su carrera. Aquí, Muñoz no solo demuestra madurez actoral, sino también una conexión emocional con un papel que, según ha contado en entrevistas, la retó a niveles personales.

Y detrás de ese rostro sereno y esa mirada penetrante, hay una historia de lucha, de migración, de crisis personales y de mucho amor propio. Hoy te quiero contar quién es realmente Margarita Muñoz.

1. ¿QUIÉN ES MARGARITA MUÑOZ?

Margarita María Muñoz Parra nació el 18 de septiembre de 1987 en Pitalito, Huila, un pequeño municipio al sur de Colombia. Desde muy joven sintió la inquietud por la actuación y, con apenas 13 años, tomó una decisión que cambiaría su vida: se mudó a Bogotá para perseguir su sueño de estar en la televisión. Su formación actoral la inició en la escuela del reconocido actor y director Julio César Luna, donde comenzó a forjar el carácter y disciplina que hoy la caracterizan.

Su primer papel llegó a los 16 años, en la telenovela “El auténtico Rodrigo Leal”. Desde ese momento, su rostro se empezó a volver familiar para el público colombiano. Pero su gran salto vino con “Los Reyes”, una producción de RCN Televisión que la puso en el radar de todos.

2. DATOS PERSONALES DE MARGARITA MUÑOZ

Nombre completo: Margarita María Muñoz Parra

Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1987

Lugar de nacimiento: Pitalito, Huila, Colombia

Edad: 38 años (en 2025)

Residencia actual: Entre Colombia, México y EE. UU.

Estado civil: Casada con el actor argentino Michel Brown desde 2014

Padres: Miller y Clara

Hermanos: Juan Camilo y María del Mar

Idiomas: Español (nativo), inglés (avanzado)

3. ¿CÓMO EMPEZÓ EN LA ACTUACIÓN?

Como muchas actrices en Colombia, Margarita arrancó haciendo comerciales de televisión, lo que le permitió ganar soltura frente a las cámaras. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara su primer gran papel en una telenovela: Valentina Manzur, en “El auténtico Rodrigo Leal”. A partir de ahí, fue un proyecto tras otro. En 2005, fue seleccionada como una de las mujeres más bellas de la televisión colombiana por la revista TVyNovelas, y su popularidad creció como espuma.

4. SU TRAYECTORIA EN TELEVISIÓN Y CINE

Margarita ha construido una carrera versátil, que ha trascendido las fronteras colombianas. Algunos de sus papeles más destacados incluyen:

Isabella Domínguez, la villana en “Niños ricos, pobres padres” (Telemundo)

Victoria Hidalgo, protagonista en “Secretos de familia” (Caracol)

Maggie, en la serie de HBO “Sr. Ávila”

Vanessa García, en “Gossip Girl Acapulco”

Renata, en “Amor sin reserva”, donde compartió escena con su esposo

Gina Bianchi, en “Dueños del paraíso”

Amanda Santana, en “Venganza”

Valeria Duque, en “Pálpito”

Y ahora, Juliana, en “La huésped”, producción original de Netflix

5. UNA VIDA ENTRE PAÍSES Y PRODUCCIONES

Ha vivido en Colombia, México y Estados Unidos, adaptándose a distintos mercados, acentos y estilos de producción. Esa capacidad de moverse entre fronteras la ha convertido en una actriz adaptable y global, una figura cada vez más reconocida en el mercado hispano de EE. UU., donde su presencia en plataformas como Netflix, HBO y Telemundo ha sido constante.

6. SU VIDA PERSONAL Y RELACIÓN CON MICHEL BROWN

Margarita está casada desde 2014 con el actor Michel Brown, conocido mundialmente por su papel en “Pasión de gavilanes”. Su relación ha sido muy sólida, aunque no ha estado exenta de desafíos. Durante la pandemia, enfrentaron una crisis importante cuando él tuvo que ausentarse por trabajo durante casi un año. Ella misma contó en el programa “Desnúdate con Eva” que sufrió de ansiedad y temores por la distancia. Ambos recurrieron a la terapia de pareja y, gracias a un proceso de diálogo profundo, lograron superar ese bache.

7. ¿POR QUÉ NO TIENE HIJOS?

No tienen hijos por decisión propia. Según ambos, su estilo de vida —viajes, proyectos internacionales, rodajes— no les ha permitido planear una familia tradicional, y por ahora prefieren seguir creciendo como pareja y profesionales, aunque no descartan que luego puedan cambiar de parecer.

