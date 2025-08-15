Si eres seguidor de la música pop latinoamericana, seguro sabes que María Becerra se ha consolidado como una de las estrellas argentinas más reconocidas a nivel internacional. Pues, ahora, la cantante argentina suma un capítulo más a su carrera: ha incursionado en la actuación televisiva con su debut en “En el barro” (en inglés: “In the Mud”), la serie spin-off de “El marginal” de Netflix. ¿Quieres conocer más sobre la artista? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “En el barro” narra la historia de Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de reclusas sin antecedentes penales que, tras un incidente crítico camino a la prisión La Quebrada, forman un vínculo inquebrantable y se convierten en “Las embarradas”.

Entonces, en su lucha por sobrevivir en prisión, enfrentan el régimen carcelario y las diferentes “tribus” que controlan la vida diaria, mientras intentan mantener la esperanza de recuperar su libertad perdida.

1. ¿QUIÉN ES MARÍA BECERRA?

María Becerra es una cantante, compositora y actriz argentina que inició su carrera artística en el 2015, cuando creó su canal de YouTube. Así, su transición definitiva hacia la música ocurrió en el 2019, con el lanzamiento de su EP debut “222″.

2. FICHA DE DATOS DE MARÍA BECERRA

3. LOS INICIOS DE DE MARÍA BECERRA

Desde los 7 años, María comenzó a tomar clases de canto, comedia musical, danza y expresión corporal en la academia de Valeria Lynch. Además, practicaba taekwondo y natación desde pequeña.

4. EL ÉXITO DE MARÍA BECERRA EN LA MÚSICA

Su primer álbum de estudio “Animal” (2021) marcó un hito en su trayectoria, estableciendo récords que le permitieron realizar su primera gira mundial, el Animal Tour, con la que recorrió varios países de Latinoamérica y España.

Cabe resaltar que María ha sido la artista argentina más escuchada a nivel mundial durante cuatro años consecutivos, según Spotify Wrapped. Además, su estilo abarca desde el pop urbano y el reguetón... hasta la cumbia, la bachata y el afrobeat.

5. MARÍA BECERRA, ¿TIENE PAREJA?

La respuesta corta es SÍ. En julio del 2023, ella anunció su compromiso con el cantante Julián “Rei” Reininger durante unas vacaciones en Santorini, Grecia.

Ambos han enfrentado fuertes desafíos personales, incluyendo dos embarazos ectópicos en 2024 y 2025, experiencias que han compartido abiertamente con sus seguidores.

6. ¿CÓMO SE IDENTIFICA MARÍA BECERRA?

María Becerra se identifica como bisexual. En declaraciones para GQ, ella afirmó: "Mucha gente se toma la bisexualidad como un juego, creen que estás indecisa y no sabes por dónde ir o te toman como una degenerada, que no te conformas con nada y que vos le das a las dos cosas. La verdad es que la bisexualidad está muy prejuzgada".

7. ¿A QUIÉN INTERPRETA MARÍA BECERRA EN “EN EL BARRO”?

María Becerra es la actriz que hace de Cleo en la serie “En el barro” de Netflix. Este personaje forma parte del universo carcelario femenino de La Quebrada, la prisión donde se desarrolla la trama de la ficción.

Por si fuera poco, la estrella también es la encargada de la cortina musical de la producción con el tema “7 Vidas”.

8. FOTOS DE MARÍA BECERRA

María Becerra como Cleo en una escena de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

María Becerra es una cantante argentina que, entre otros géneros, hace música pop urbana (Foto: @mariabecerra / Instagram)

A lo largo de su carrera, María Becerra se ha consolidado como una de las artistas más destacadas de la música latina (Foto: @mariabecerra / Instagram)

