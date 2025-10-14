María Paz Grandjean es la protagonista de la película chilena de Netflix “Limpia”, estrenada el 10 de octubre. Conoce datos clave en la vida de la artista, que está en el mapa internacional por su papel de Estela.​

“Limpia” sigue a Estela, trabajadora del hogar que forja un vínculo intenso con una niña de seis años, en un relato íntimo dirigido por Dominga Sotomayor e inspirado en la novela de Alia Trabucco Zerán, con estreno en San Sebastián y llegada a Netflix.

1. ¿QUIÉN ES MARÍA PAZ GRANDJEAN?

María Paz Grandjean Cárdenas es una actriz chilena nacida el 10 de diciembre de 1974 en Santiago de Chile, con amplia trayectoria en teatro, televisión y cine. Además de su trayectoria, su nombre se asocia a la exigencia de verdad y reparación luego de resultar herida en el 18-O, caso que derivó en un veredicto condenatorio contra un oficial de Carabineros en 2024, hecho que marcó su voz pública y su vínculo con la cultura cívica. .​En 2025 protagoniza “Limpia” como Estela, papel que consolida su momento internacional en Netflix.​ También incursionó en audioficción como Martirio en “La casa de Bernarda Alba”, ampliando su rango y reafirmando su vigencia.

2. DATOS PERSONALES MARÍA PAZ GRANDJEAN

Nombre real : María Paz Grandjean Cárdenas;

: María Paz Grandjean Cárdenas; Nombre artístico : María Paz Grandjean.​

: María Paz Grandjean.​ Nacionalidad: chilena; lugar de nacimiento: Santiago de Chile.​

Profesión: actriz de teatro, televisión y cine.​

Redes: mantiene actividad en Instagram ligada a la promoción de “Limpia” y su paso por festivales.​

3. EDUCACIÓN

Egresó del Colegio de los Sagrados Corazones de Providencia, antecedente escolar registrado en su biografía pública. No hay constancia pública verificable de estudios superiores formales en artes escénicas en la fuente consultada, aunque su carrera teatral sustenta una formación práctica extensa.​

4. CARRERA ARTÍSTICA

Su primera gran visibilidad en TV llegó en 2002 con “Purasangre” en TVN y se amplió en Canal 13 con “Papi Ricky”, a la par de participaciones en “Los Galindo” y otros unitarios. En series y miniseries sumó créditos en “Prófugos”, “Zamudio”, “Sitiados”, “Bala Loca” y “Los archivos del Cardenal”, entre otras.​

En teatro integró montajes como “La mala clase”, “Agosto”, “El rucio de los cuchillos” y “Lágrimas, Celos y Dudas”, que reforzaron su perfil escénico. En cine figura “Radio Corazón”, además de trabajos recientes vinculados a productoras chilenas de prestigio.​

5. FACETA MUSICAL

Formó parte del musical “Lágrimas, Celos y Dudas”, proyecto que revisita la balada romántica femenina de los setenta y ochenta, aportando interpretación actoral y musical en escena. Esta faceta complementa su identidad como actriz con sensibilidad por repertorios populares y nostálgicos.​

6. TEATRO Y ESCENA

Su base profesional se afirma en el teatro con más de una década de presencia sostenida en montajes contemporáneos y clásicos, incluyendo producciones en el entorno del Centro GAM. En 2025 se suma como Martirio a la audioserie “La casa de Bernarda Alba”, dirigida por Claudia Di Girolamo en coproducción con ChileActores y Centro GAM.​

7. MARÍA PAZ GRANDJEAN EN “LIMPIA”

“Limpia” presenta a Estela, trabajadora del hogar que construye un vínculo complejo con una niña de seis años en una casa acomodada de Santiago, con Grandjean como protagonista. El largometraje se inspira en la novela de Alia Trabucco Zerán y llega a Netflix tras su estreno en San Sebastián 2025 bajo la dirección de Dominga Sotomayor.​ Su presencia en Netflix amplía su alcance regional e internacional.​

8. ACTIVISMO

Su caso tras el 18-O se convirtió en símbolo del debate sobre el uso de armas “menos letales” y las responsabilidades institucionales, con veredicto condenatorio contra un capitán de Carabineros en 2024. Desde entonces, su voz ha intervenido en la conversación pública sobre reparación, estigmatización y derechos culturales de quienes resultaron heridos en el estallido social.​

